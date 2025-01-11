Такую закуску еще не пробовали: восхитительный рецепт из лаваша за 10 минут

Готовим невероятно вкусную закуску из лаваша за 10 минут. Лаваш со шпротами, который затмит бутерброды на праздничном столе.
Вы просто попробуйте приготовить такую закуску всего за 10 минут, а похвалы получите на годы вперед.
Закуска из лаваша со шпротами - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш – 2 листа
- Яйца – 4 штуки
- Плавленые сырки – 3 штуки
- Свежий огурец - 1 шт
- Шпроты копченые – 1 банка
- Майонез
- Чеснок по вкусу
- Укроп
Яйца отварить до готовности, остудить, почистить и натереть на крупной терке.
Также натереть на крупной терке плавленный сырок.
Соединить яйца и сыр, добавить майонез, соль по вкусу. Если любите чеснок, можно добавить 1 зубчик.
Разложить 1 лист лаваша, смазать вкусной намазкой.
Далее помыть 1 огурец, и сделать слайсы. Можно просто мелко порезать.
Выложить огурец на лаваш, накрыть вторым листом лаваша.
Смазываем остатком начинки из яйца и плавленного сырка.
Укроп помыть, мелко порезать и посыпать лаваш.
Шпроты открываем, сливаем всю жидкость и достаем рыбку.
Выложить шпроты равномерно на лаваш.
Аккуратно свернуть рулет из лаваша со шпротами, завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на час.
Если времени нету, можно лаваш порезать сразу на кусочки и подавать к столу.
Смотрите видео, как готовить вкусную закуску рулет из лаваша со шпротами - рецепт:
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