Такую закуску еще не пробовали: восхитительный рецепт из лаваша за 10 минут

Вкуснейшая закуска из лаваша со шпротами. Рецепт закуски настолько простой, что от нее невозможно оторваться.

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Рулет из лаваша - рецепт закуски / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим невероятно вкусную закуску из лаваша за 10 минут. Лаваш со шпротами, который затмит бутерброды на праздничном столе.

Вы просто попробуйте приготовить такую закуску всего за 10 минут, а похвалы получите на годы вперед.

Закуска из лаваша со шпротами - рецепт

Вам понадобится:

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Лаваш – 2 листа

Яйца – 4 штуки

Плавленые сырки – 3 штуки

Свежий огурец - 1 шт

Шпроты копченые – 1 банка

Майонез

Чеснок по вкусу

Укроп

Яйца отварить до готовности, остудить, почистить и натереть на крупной терке.

Также натереть на крупной терке плавленный сырок.

Соединить яйца и сыр, добавить майонез, соль по вкусу. Если любите чеснок, можно добавить 1 зубчик.

Разложить 1 лист лаваша, смазать вкусной намазкой.

Далее помыть 1 огурец, и сделать слайсы. Можно просто мелко порезать.

Выложить огурец на лаваш, накрыть вторым листом лаваша.

Смазываем остатком начинки из яйца и плавленного сырка.

Укроп помыть, мелко порезать и посыпать лаваш.

Лаваш рецепт рулета / depositphotos.com/ua

Шпроты открываем, сливаем всю жидкость и достаем рыбку.

Выложить шпроты равномерно на лаваш.

Аккуратно свернуть рулет из лаваша со шпротами, завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на час.

Если времени нету, можно лаваш порезать сразу на кусочки и подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить вкусную закуску рулет из лаваша со шпротами - рецепт:

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