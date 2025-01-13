Безумно вкусный салат Сета-Де-Поло: нужна всего 1 пачка крабовых палочек - рецепт

Шикарный и очень просто рецепт нашумевшего салата Сета-Де-Поло, который готовить всего из 4 ингредиентов.
Роскошный рецепт салата удивит всех ваших гостей. Попробуйте приготовить салат с крабовыми палочками на ваш праздничный стол.
Салат Сета-Де-Поло - рецепт
Вам понадобится:
- Куриное филе отварное или копченое – 300 грн
- Крабовые палочки – 1 большая упаковка
- Яйца - 4 шт
- Маринованные грибы (шампиньоны) - 350 гр
- Майонез (можно заменить греческим йогуртом)
Куриное филе для салата Сета-Де-Поло выбираем по вкусу. Можно отварить куриную грудку до готовности, остудить в бульоне.
Нарезать куриное филе для салата кубиками и переложить в салатник.
Очистить все крабовые палочки и порезать небольшими кусочками.
Яйца предварительно отварить, остудить, почистить и порезать на кубики.
Смешать все ингредиенты, заправить салат майонезом или греческим соусом по вкусу.
Далее стоит воспользоваться кондитерским кольцом. Переложить весь салт в красивое блюдо и с помощью кондитерского кольца придать салату красивую подачу.
Салат можно украсить веточками укропа или зеленого лука.
Такой шикарный и очень легкий в приготовлении салат Сета-Де-Поло восхитит своим вкусом всех.
Смотрите видео, как готовить салат Сета-Де-Поло рецепт:
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innakluchnik31 - популярный кулинарный блогер Инна Ключник в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На innakluchnik31 подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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