Безумно вкусный салат Сета-Де-Поло: нужна всего 1 пачка крабовых палочек - рецепт

Рецепт изумительного салата Сета-Де-Поло. Готовить очень просто.

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Салат с крабовыми палочками Сета-Де-Поло - рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Шикарный и очень просто рецепт нашумевшего салата Сета-Де-Поло, который готовить всего из 4 ингредиентов.

Роскошный рецепт салата удивит всех ваших гостей. Попробуйте приготовить салат с крабовыми палочками на ваш праздничный стол.

Салат Сета-Де-Поло - рецепт

Вам понадобится:

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Куриное филе отварное или копченое – 300 грн

Крабовые палочки – 1 большая упаковка

Яйца - 4 шт

Маринованные грибы (шампиньоны) - 350 гр

Майонез (можно заменить греческим йогуртом)

Куриное филе для салата Сета-Де-Поло выбираем по вкусу. Можно отварить куриную грудку до готовности, остудить в бульоне.

Нарезать куриное филе для салата кубиками и переложить в салатник.

Очистить все крабовые палочки и порезать небольшими кусочками.

Яйца предварительно отварить, остудить, почистить и порезать на кубики.

Смешать все ингредиенты, заправить салат майонезом или греческим соусом по вкусу.

Салат Сета-Де-Поло - быстрый рецепт и как готовить / depositphotos.com/ua

Далее стоит воспользоваться кондитерским кольцом. Переложить весь салт в красивое блюдо и с помощью кондитерского кольца придать салату красивую подачу.

Салат можно украсить веточками укропа или зеленого лука.

Такой шикарный и очень легкий в приготовлении салат Сета-Де-Поло восхитит своим вкусом всех.

Смотрите видео, как готовить салат Сета-Де-Поло рецепт:

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Кто такая innakluchnik31? innakluchnik31 - популярный кулинарный блогер Инна Ключник в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На innakluchnik31 подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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