Будет таять во рту: рецепт вкусного запеченного сала с фруктами

Кулинарный блогер поделилась оригинальным рецептом запеченного сала с фруктами.

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Оригинальный рецепт запеченного сала / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Как вкусно запечь сало

Сколько нужно готовить сало

Украинцев трудно удивить салом, ведь готовят его разными способами и добавляют во многие блюда. Главред нашел оригинальный рецепт запеченного сала, который подается с фруктами.

Популярный кулинарный блогер Ольга Матвей рассказала, как просто приготовить сало, чтобы оно точно понравилось вашим близким и гостям.

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Ингредиенты:

мясо с салом кусок 1 кг;

апельсины;

яблоки;

сухофрукты 100 г;

соль, перец;

майонез 1 ложка;

мед 1 ст. ложка;

соевый соус 20-30 мл;

лук 1 шт;

рисовый уксус 2 чайные ложки.

Сперва нужно сало хорошо посолить. Далее смажьте майонезом, медом, полейте соевым соусом и рисовым уксусом. Если есть возможность, можно оставить кусок сала на ночь, чтобы оно хорошо замариновалось.

Для запекания сала вам понадобится фольга и большая тара. Если фольги нет, можете воспользоваться рукавом для запекания, однако вкус будет несколько иной.

Первым делом разверните фольгу. На нее выложите нарезанный лук, толстыми кружочками яблоки и апельсин. Положите сало на фруктово-луковую "подушку". По желанию можно добавить внутрь сухофрукты. Затем посыпьте черным перцем и оберните все фольгой.

Сало запекайте примерно 1,5 часа.

Блюдо можно подавать как горячим, так и холодным.

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Что известно об Ольге Матвей Ольга Матвий - кулинарный блогер, которая готовит разнообразную выпечку. Также на канале женщины можно найти рецепты сладких, мясных и первых блюд. Кроме того, Ольга делится полезными советами по приготовлению консервации.

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