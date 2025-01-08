Будет таять во рту: рецепт вкусного запеченного сала с фруктами

Вы узнаете:
- Как вкусно запечь сало
- Сколько нужно готовить сало
Украинцев трудно удивить салом, ведь готовят его разными способами и добавляют во многие блюда. Главред нашел оригинальный рецепт запеченного сала, который подается с фруктами.
Популярный кулинарный блогер Ольга Матвей рассказала, как просто приготовить сало, чтобы оно точно понравилось вашим близким и гостям.
Ингредиенты:
- мясо с салом кусок 1 кг;
- апельсины;
- яблоки;
- сухофрукты 100 г;
- соль, перец;
- майонез 1 ложка;
- мед 1 ст. ложка;
- соевый соус 20-30 мл;
- лук 1 шт;
- рисовый уксус 2 чайные ложки.
Сперва нужно сало хорошо посолить. Далее смажьте майонезом, медом, полейте соевым соусом и рисовым уксусом. Если есть возможность, можно оставить кусок сала на ночь, чтобы оно хорошо замариновалось.
Для запекания сала вам понадобится фольга и большая тара. Если фольги нет, можете воспользоваться рукавом для запекания, однако вкус будет несколько иной.
Первым делом разверните фольгу. На нее выложите нарезанный лук, толстыми кружочками яблоки и апельсин. Положите сало на фруктово-луковую "подушку". По желанию можно добавить внутрь сухофрукты. Затем посыпьте черным перцем и оберните все фольгой.
Сало запекайте примерно 1,5 часа.
Блюдо можно подавать как горячим, так и холодным.
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Что известно об Ольге Матвей
Ольга Матвий - кулинарный блогер, которая готовит разнообразную выпечку. Также на канале женщины можно найти рецепты сладких, мясных и первых блюд. Кроме того, Ольга делится полезными советами по приготовлению консервации.
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