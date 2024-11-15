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Как засолить сало в банке: тайная добавка удивит поразительным результатом

Алексей Тесля
15 ноября 2024, 16:10
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Сколько можно хранить соленое сало в банке - стопроцентный способ засолки.
сало
Какое сало лучше в рассоле или сухим способом / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главное:

  • Основные пропорции для засолки сала
  • Сколько можно хранить сало в рассоле

Соленое сало является настоящим деликатесом, который с удовольствием готовят во многих домах уже много лет. И хотя предпочтения могут быть самыми разными, некоторые основные правила остаются незыблемыми.

Одним из способов засолки сала является рецепт соления в банке. Этот способ имеет множество своих поклонников и отличается простотой и доступностью, идет речь в материале Главреда.

Сколько соли на 1 литр рассола для сала

Основные пропорции:

  • в расчете на 1 литр воды берут 200 граммов соли;
  • добавляют 100 граммов сахара;
  • также в рассол кладут специи и пряности (лавровый лист, перец горошек душистый, тмин);
  • также для вкуса можно добавить чеснок.

Сколько дней надо держать сало в соли

Важно помнить, что при соблюдении всех необходимых требований, сало в банке за сутки просаливается примерно на полсантиметра. Соответственно, если куски сала порезаны толщиной в 2-3 сантиметра, тогда срок его приготовления – не менее 4–5 дней.

Очевидно, что чем больше кусок, тем дольше он просаливается. Например, сало толщиной 10 сантиметров будет солиться примерно около двух недель.

Если вы предпочитаете сало слабой засолки, просто сократите срок засаливания. Для этого следует подержать сало в рассоле около суток, а затем достать из рассола и промыть под проточной водой.

Смотрите видео - чем полезно сало:

Какое сало лучше в рассоле или сухим способом

Солить сало со шкуркой или без – это дело вкуса, поэтому каждый решает вопрос самостоятельно. Однако не стоит забывать, что лучше брать кусок сала с тонкой кожей, а если животное было не молодо, шкурку желательно удалить.

В то же время наиболее предпочтительным для засолки будет кусок сала с мясной прослойкой. Такое сало будет отличаться более приятным и насыщенным вкусом.

Как долго можно хранить сало в рассоле

Известно, что срок хранения сала может быть достаточно продолжительным, при условии соблюдения всех необходимых норм. Нередко сало в рассоле хранят вплоть до нескольких месяцев.

Одним из ключевых факторов является правильный выбор температурного режима для хранения сала. Рекомендуется хранить сало в условиях температуры окружающей среды от нуля до +5 градусов Цельсия.

Больше новостей:

Что такое сало?

Сало — пищевой продукт, представляющий собой твердый подкожный животный жир (как правило, свиной), откладывающийся у животных в период их усиленного питания как запас в теле животного организма, состоящий в основномиз липидов, сообщает "Википедия".

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