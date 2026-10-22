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Военный метод против моли: как избавиться от вредителя без химии с помощью бутылки

Юрий Берендий
22 октября 2026, 19:50
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Богдан с позывным "Волынский" рассказал, как сделать устройство из пластиковой бутылки, соли, соды и гвоздики для борьбы с молью.
Военный метод против моли: как избавиться от вредителя без химии с помощью бутылки
Как избавиться от пищевой моли без химии: военный повар показал простой способ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Как избавиться от пищевой моли
  • Как избавиться от пищевой моли без химии
  • Как сделать ловушку для моли

Пищевая моль может быстро размножаться в местах хранения круп и других продуктов, а бороться с ней на кухне с помощью химических средств не всегда уместно. Военный повар Богдан с позывным "Волынский" рассказал в видео на YouTube, как изготовил самодельное устройство из пластиковой бутылки, соли, пищевой соды и гвоздики и что заметил после трех дней его использования. Как изготовить устройство и что известно о его эффективности, выяснял Главред.

Как избавиться от пищевой моли без химии

Богдан с позывным "Волынский", повар 110-й бригады, рассказал о проблеме с пищевой молью на продовольственном складе. Из-за того, что крупы и другие продукты хранились в мешках, насекомые активно размножались. По наблюдениям мужчины, моль часто появлялась возле запасов пшеницы, пшена, кукурузной и манной крупы.

видео дня

Повар не хотел применять химические средства, поскольку речь шла о месте хранения пищевых продуктов. Альтернативный способ борьбы с вредителями он увидел в лайфхаке, о котором его сослуживец узнал в интернете. Мужчины решили проверить, будет ли он эффективен.

"Расскажу и покажу недорогой способ борьбы с молью. На наш продовольственный склад все крупы поступают в мешках: пшеница, рис, пшено, овсянка, гречка, макароны и другие продукты. Из-за этого моль здесь активно размножалась и постоянно летала. Особенно часто она появлялась возле запасов мелких круп - например, кукурузной и манной. Я не знал, как бороться с вредителем, а использовать химические средства на кухне не хотел. Недавно мой приятель увидел в интернете один лайфхак, и мы решили его опробовать. Всё оказалось довольно простым", - рассказал Богдан.

Как сделать устройство против моли из пластиковой бутылки

Для изготовления устройства повар использовал обычную пластиковую бутылку. По его словам, подойдет емкость любого объема - от полулитра до двух литров.

Сначала нужно отрезать верхнюю и нижнюю части бутылки, чтобы получить две отдельные детали. В верхней части следует оставить горлышко с крышкой и проделать несколько отверстий.

Богдан рассказал, что в интернете видел способ проделывать отверстия раскаленной металлической вилкой, но сам воспользовался ножом.

"Возьмите пластиковую бутылку любого объема. У меня полуторалитровая, но подойдет и полулитровая, литровая или двухлитровая. Отрежьте верхнюю часть ножом или ножницами, а затем отделите нижнюю. У вас должны получиться две детали. На верхнюю часть накрутите крышку и проделайте в ней отверстия. В интернете я видел, как их проделывают раскаленной вилкой, но решил воспользоваться ножом. Это заняло чуть больше времени, однако проблем не возникло. Количество отверстий не имеет принципиального значения - я сделал их по кругу. Они примерно толщиной со спичку", - пояснил военный повар.

Смотрите видео о том, как избавиться от моли без химии:

Как приготовить смесь из соли, соды и гвоздики

После подготовки бутылки нужно приготовить смесь и насыпать её в нижнюю часть конструкции. Для этого Богдан использовал поваренную соль, пищевую соду и сушеную гвоздику.

По его рецепту понадобятся одна столовая ложка соли, одна чайная ложка соды и пять-семь бутонов гвоздики. Два бутона повар дополнительно раздавил. Все компоненты нужно перемешать, а затем накрыть нижнюю часть бутылки верхней деталью с отверстиями.

"В нижнюю часть бутылки насыпьте одну столовую ложку соли, добавьте одну чайную ложку соды и пять-семь бутонов гвоздики. Два из них я ещё и раздавил. Затем тщательно перемешайте все компоненты. Сверху накройте смесь верхней частью бутылки с крышкой. На этом устройство готово", - рассказал Богдан.

Готовую конструкцию повар поставил между мешками с крупами на продовольственном складе.

Исчезла ли пищевая моль за три дня

Сначала Богдан сомневался, что самодельное устройство поможет избавиться от насекомых. Однако через три дня, по его словам, он заметил, что моль перестала летать возле запасов продуктов. Повар также утверждает, что больше не видел ни взрослых насекомых, ни личинок.

"Сначала я просто поставил устройство между мешками и не очень верил, что что-то получится. Прошло три дня, и я заметил, что моль исчезла. Раньше насекомые постоянно летали возле круп и других продуктов, а теперь я их не вижу - ни бабочек, ни личинок. Не знаю, как именно работает эта смесь и что может отпугивать моль. Могу только сказать, что после установки устройства насекомые перестали попадаться мне на глаза", - отметил военный повар.

После этого Богдан решил изготовить ещё три устройства и разместить их на складе. Он надеется, что они помогут предотвратить повторное появление вредителей.

"Я обрадовался результату и подготовил ещё три заготовки. Смешаю компоненты и расставлю их на складе для профилактики. А если кто-то знает, как именно эта смесь может влиять на моль, пишите в комментариях. Спасибо, что смотрели, и до встречи!" - подытожил Богдан.

активность вредителей, вредители инфографика
Когда различные вредители наиболее активны / Инфографика: Главред

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О персоне: Богдан Волынский

Богдан Волынский - украинский блогер, владелец одноимённого YouTube-канала, на который подписаны более 50 тысяч пользователей. В своих видео Волынский рассказывает о лайфхаках и даёт полезные советы по садоводству, а также о службе в Вооружённых Силах Украины.

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