Samsung Galaxy S27 Ultra получит новый дизайн: что с ним не так

Рамки сузятся до 1,28 мм, в серии появится новая модель Pro, а запуск прогнозируют на Unpacked в январе–феврале 2027 года.

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Samsung может разделить Galaxy S27 на два лагеря: что не так с дизайном новых моделей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Чем дизайн Galaxy S27 Ultra будет отличаться от базовых моделей

Почему новый флагман Samsung сравнивают с iPhone 17 Pro

Когда может состояться презентация серии Galaxy S27

Samsung может разделить линейку Galaxy S27 на два разных дизайна, а Galaxy S27 Ultra и новая модель S27 Pro, по слухам, получат горизонтальный камерный блок, как у iPhone 17 Pro. Недавняя утечка фотографий защитных чехлов показала всю серию рядом, сообщает Geeky Gadgets.

Главред рассказывает, что известно о дизайне Galaxy S27 Ultra и почему он вызвал споры.

видео дня

Каким будет дизайн Galaxy S27 Ultra

Линейка Galaxy S27 может состоять из четырёх моделей: Galaxy S27, S27 Plus, S27 Pro и S27 Ultra. Pro станет новой моделью для серии S. Утечки указывают на два совершенно разных стиля дизайна в рамках одного поколения.

Ранее в сети появлялись CAD-рендеры, а теперь инсайдер Ice Universe показал чехлы для всей серии рядом. S27 и S27 Plus сохранят привычное вертикальное расположение камер. S27 Pro и S27 Ultra, вероятно, получат широкий горизонтальный прямоугольный камерный остров, простирающийся почти на всю ширину корпуса. У Ultra этот блок будет самым большим, что придаст более дорогим моделям особую индивидуальность.

Старшие модели, по слухам, также получат более ёмкие аккумуляторы, поэтому редизайн камерного блока может быть частью более масштабных изменений. Точной ёмкости в утечках нет.

Galaxy S27 Ultra и iPhone 17: почему их сравнивают

Новую схему уже сравнивают с iPhone 17. Apple поступила так же: базовая модель сохранила вертикальный блок камер, а Pro и Pro Max получили горизонтальное "плато". Часть фанатов, в частности лояльных к Samsung, критикует компанию за сближение с дизайнерским языком Apple и потерю узнаваемости.

В Geeky Gadgets считают такое сходство закономерным для рынка, который уже окончательно сформировался.

"По мере взросления индустрии смартфонов сближение элементов дизайна разных брендов, вероятно, становится неизбежным", - отмечают обозреватели Geeky Gadgets.

Копирование и адаптация популярных трендов действительно стали привычной практикой для производителей. Авторы видео, однако, уверены, что корейский гигант способен обойтись без заимствований.

"У Samsung есть опыт, технологии и креативность, чтобы создать совершенно собственный дизайн. Компании не нужно следовать за Apple только для того, чтобы её премиальный смартфон выделялся", - подчеркивают авторы канала Talks Daily Tech.

Если утечки подтвердятся, спор между поклонниками обоих брендов только усилится.

"Серия Galaxy S27 может спровоцировать серьёзную дискуссию об оригинальности, особенно между фанатами Samsung и Apple", - предупреждают в Talks Daily Tech.

Видео о дизайне Galaxy S27 Ultra:

Рамки и камерный блок Galaxy S27 Ultra

По данным Ice Universe в X, рамки дисплея Galaxy S27 Ultra составят 1,28 мм против 1,32 мм у Galaxy S26 Ultra. В то же время камерный блок станет толще: 4,69 мм против примерно 4,5–4,6 мм у предшественника. То есть передняя часть будет выглядеть чище, а задняя станет массивнее.

"Разница может показаться незначительной, но каждая доля миллиметра имеет значение, когда Samsung пытается сделать свой флагман более изысканным", - подчеркивают авторы канала Talks Daily Tech.

По отдельности такие изменения выглядят скромно, однако в совокупности они создают иное впечатление от устройства.

"Возможно, это не кардинальное изменение, но в сочетании со слухами о новом виде задней панели Samsung может совершенствовать свой флагман неожиданными способами", - убеждены авторы канала Talks Daily Tech.

Все приведенные цифры взяты из утечек и не имеют официального подтверждения, отмечает Talks Daily Tech.

Когда выйдет Galaxy S27 Ultra

Samsung не подтверждала дату запуска. Согласно привычному графику компании, Galaxy S27 Ultra может дебютировать на Galaxy Unpacked в январе или феврале 2027 года.

До презентации дизайн ещё может измениться, поэтому все нынешние данные следует воспринимать как слухи. Цена, процессор и ёмкость аккумуляторов в утечках не называются.

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