После выхода обновления iOS 26.0.1, где Apple заявила об исправлении проблем с камерой, блогер повторил тесты.

https://glavred.info/techno/bloger-pokazal-raznicu-raboty-kamer-iphone-17-i-15-rezultat-ochen-udivil-10704506.html Ссылка скопирована

Блогер показал разницу работы камер iPhone 17 и 15: результат очень удивил / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Чем отличаются камеры iPhone 17 и 15

Решили ли проблему

Новый iPhone 17 оказался в центре обсуждений после первых сравнительных тестов камер.

Автор YouTube-канала Dale Lotherington Photography провел эксперимент, сопоставив ночные снимки, сделанные на iPhone 15 и iPhone 17.

видео дня

Результаты оказались неожиданными: более старая модель выдала лучшее качество.

По характеристикам камеры смартфоны практически идентичны — сенсор 1/1,56 дюйма и диафрагма f/1.6. Однако в реальных условиях iPhone 15 сделал более четкие и детализированные фотографии Млечного пути.

Смотрите видео сравнения камер iPhone 17 и 15:

После выхода обновления iOS 26.0.1, где Apple заявила об исправлении проблем с камерой, блогер повторил тесты. Снимки на iPhone 17 действительно стали лучше, но по словам автора, качество все равно уступает iPhone 15, особенно при съемке звездного неба.

Таким образом, несмотря на статус флагмана, iPhone 17 пока не смог обойти своего предшественника в одном из ключевых параметров — фотографии в условиях низкой освещенности.

Напомним, ранее Главред писал, что у новых iPhone 17 нашли серьезный недостаток. Несмотря на улучшения батареи и энергоэффективности, смартфоны Apple значительно уступают конкурентам в устойчивости к падениям.

Также мы писали, что аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире за второй квартал 2025 года. Лидерами снова стали устройства Apple и Samsung, однако в десятку лучших удалось пробиться и бюджетной модели от Xiaomi.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред