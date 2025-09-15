Провалил важный тест: у новых iPhone 17 нашли серьезный недостаток

Результат Apple не дотягивает до конкурентов.

https://glavred.info/techno/provalil-vazhnyy-test-u-novyh-iphone-17-nashli-sereznyy-nedostatok-10698110.html Ссылка скопирована

Уновых iPhone 17 нашли серьезный недостаток / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

В чем слабость нового айфона

Чем он лучше других смартфонов

Новые обязательные тесты на прочность, введенные в Европейском союзе, выявили у iPhone 17 один существенный минус. Несмотря на улучшения батареи и энергоэффективности, смартфоны Apple значительно уступают конкурентам в устойчивости к падениям.

Согласно новой европейской системе маркировки, которая присваивает устройствам классы прочности и ремонтопригодности, iPhone 17 Pro Max получил Class B — смартфон выдерживает до 180 падений, пишет GSMArena.

видео дня

Для сравнения, прошлогодний iPhone 16 Pro Max имел лишь Class C и выдерживал около 90 падений. Однако даже с таким прогрессом результат Apple не дотягивает до конкурентов.

Samsung Galaxy S25 Ultra и Google Pixel 10 Pro XL показали себя значительно лучше — оба получили Class A, выдержав до 270 падений. Это означает, что в повседневной эксплуатации флагманы Apple будут чаще подвержены повреждениям. Аналогичный результат (Class B, 180 падений) показал и тонкий iPhone Air.

В тестах ремонтопригодности iPhone 17 также не стал лидером — ему присвоили Class C, как и Samsung, тогда как Google Pixel оказался впереди с Class B.

Но в области батареи Apple приятно удивила. iPhone 17 Pro Max получил Class A по энергоэффективности и выдал впечатляющие 53 часа автономной работы, что лучше конкурентов. Однако есть нюанс: аккумулятор рассчитан всего на 1000 циклов зарядки, тогда как батареи Samsung выдерживают около 2000 циклов. Это означает, что срок службы батареи у корейского флагмана вдвое больше.

Результат тестов / Скриншот: gsmarena.com

В Apple раскритиковали методику тестирования ЕС, заявив, что результаты падений "трудно воспроизвести", а выборка из пяти устройств слишком мала для объективных выводов. В Купертино настаивают, что нужно тестировать как минимум 30 смартфонов.

Таким образом, новый iPhone 17 стал лидером по батарее, но уязвимым по прочности.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред