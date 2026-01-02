Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Вы узнаете:
- Мурат Налчаджиоглу находится в Таиланде
- Бизнесмен находится там вместе с дочерью Софией
Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу показал общее фото со своей дочерью Софией, которая родилась у него в браке с предательницей Украины Ани Лорак.
На своей странице в соцсетях бизнесмен опубликовал снимок, на котором обнимал 14-летнюю дочь. Оказывается, он встретился с девочкой в Пхукете.
Напомним, последний раз Налчаджиоглу виделся с Софией 9 месяцев назад и тогда они проводили время в Турции.
Личная жизнь Мурата Налчаджиоглу
Налчаджиоглу и Лорак развелись в 2019 году после десяти лет совместной жизни. София – единственная дочь бизнесмена, она проживает вместе с матерью в столице страны-террористки РФ Москве.
Сам же Мурат осуждает нападение российских оккупантов и продолжает развивать бизнес в Украине, также он признавался, что не говорит с бывшей женой о политике.
"У нас есть общий ребенок, мы никогда не обсуждали политику", – ранее говорил бизнесмен.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, известная певица Настя Каменских, которая после языкового скандала переехала жить за границу, перешла на русский язык. На своей странице в соцсетях Каменских рассказала о своих планах.
А также известный певец Дмитрий Волканов рассказал о форс-мажоре, который случился с ним на Новый год. В комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром" артист поделился, что хотел загадать желание и написал его на открытке, затем поджег, бросил в бокал с шампанским и хотел выпить. Но он едва не подавился.
Вас может заинтересовать:
- Владимир Зеленский заболел - что с ним случилось
- Собрали впечатляющую сумму: кто стал победителем "Танцев со звездами"
- "В знак протеста": всплыла правда об истинной позиции Аллы Пугачевой
О персоне: Мурат Налчаджиоглу
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред