Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Мурат Налчаджиоглу проводит каникулы вместе с дочерью.

Мурат Налчаджиоглу отдыхает с дочерью/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Мурат Налчаджиоглу находится в Таиланде

Бизнесмен находится там вместе с дочерью Софией

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу показал общее фото со своей дочерью Софией, которая родилась у него в браке с предательницей Украины Ани Лорак.

На своей странице в соцсетях бизнесмен опубликовал снимок, на котором обнимал 14-летнюю дочь. Оказывается, он встретился с девочкой в Пхукете.

Напомним, последний раз Налчаджиоглу виделся с Софией 9 месяцев назад и тогда они проводили время в Турции.

Мурат Налчаджиоглу с дочерью / фото: скрин instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Личная жизнь Мурата Налчаджиоглу

Налчаджиоглу и Лорак развелись в 2019 году после десяти лет совместной жизни. София – единственная дочь бизнесмена, она проживает вместе с матерью в столице страны-террористки РФ Москве.

София Налчаджиоглу / фото: instagram.com, София Налчаджиоглу

Сам же Мурат осуждает нападение российских оккупантов и продолжает развивать бизнес в Украине, также он признавался, что не говорит с бывшей женой о политике.

"У нас есть общий ребенок, мы никогда не обсуждали политику", – ранее говорил бизнесмен.

О персоне: Мурат Налчаджиоглу Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

