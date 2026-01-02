Укр
Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Элина Чигис
2 января 2026, 09:40
129
Мурат Налчаджиоглу проводит каникулы вместе с дочерью.
Мурат Налчаджиоглу
Мурат Налчаджиоглу отдыхает с дочерью/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Вы узнаете:

  • Мурат Налчаджиоглу находится в Таиланде
  • Бизнесмен находится там вместе с дочерью Софией

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу показал общее фото со своей дочерью Софией, которая родилась у него в браке с предательницей Украины Ани Лорак.

На своей странице в соцсетях бизнесмен опубликовал снимок, на котором обнимал 14-летнюю дочь. Оказывается, он встретился с девочкой в Пхукете.

видео дня

Напомним, последний раз Налчаджиоглу виделся с Софией 9 месяцев назад и тогда они проводили время в Турции.

Мурат Налчаджиоглу с дочерью
Мурат Налчаджиоглу с дочерью / фото: скрин instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Личная жизнь Мурата Налчаджиоглу

Налчаджиоглу и Лорак развелись в 2019 году после десяти лет совместной жизни. София – единственная дочь бизнесмена, она проживает вместе с матерью в столице страны-террористки РФ Москве.

София Налчаджиоглу
София Налчаджиоглу / фото: instagram.com, София Налчаджиоглу

Сам же Мурат осуждает нападение российских оккупантов и продолжает развивать бизнес в Украине, также он признавался, что не говорит с бывшей женой о политике.

"У нас есть общий ребенок, мы никогда не обсуждали политику", – ранее говорил бизнесмен.

Отметим, как сообщал Главред, известная певица Настя Каменских, которая после языкового скандала переехала жить за границу, перешла на русский язык. На своей странице в соцсетях Каменских рассказала о своих планах.

А также известный певец Дмитрий Волканов рассказал о форс-мажоре, который случился с ним на Новый год. В комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром" артист поделился, что хотел загадать желание и написал его на открытке, затем поджег, бросил в бокал с шампанским и хотел выпить. Но он едва не подавился.

Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Мурат Налчаджиоглу новости шоу бизнеса
