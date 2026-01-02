Анджелина Джоли покидает Голливуд - детали

Известная актриса хочет переехать из США в другую страну.

Анджелина Джоли уезжает из США / коллаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли решилась покинуть Голливуд в поисках более спокойной жизни. Как сообщает издание People, звезда хочет навсегда уехать из США и обосноваться в другой стране.

Голливуд давно перестал нравиться Джоли из-за постоянного внимания папарацци, которое сильно осложняет жизнь ей и детям. Также актрисе не по душе то, что вся жизнь там вращается вокруг кинобизнеса. Именно поэтому Анджелина наконец решилась найти новый дом. Как сообщается, звезда планирует сделать своей основной резиденцией Камбоджу, но при этом будет часто бывать во Франции и Африке.

Где будет жить Анджелина Джоли / фото: ua.depositphotos.com

Все страны, в которых Джоли хочет жить, так или иначе связаны с ней и ее детьми. Франция — родина ее матери, кроме того, там появились на свет ее дети Нокс и Вивьен. В Намибии звезда родила старшую дочь Шайло, а Эфиопия является родиной ее приемной дочери Захары. Камбоджа стала особенным местом для Анджелины, ведь именно там она нашла и усыновила старшего сына Мэддокса.

Анджелина Джоли - дети / фото: ua.depositphotos.com

Актриса планирует завершить переезд уже летом 2026 года. Поскольку после развода ее бывший муж Брэд Питт запретил ей вывозить из страны несовершеннолетних детей, звезде придется подождать, пока Ноксу и Вивьен не исполнится 18 лет. Пока же актриса занимается продажей своего особняка — риэлторское агентство уже ищет подходящих покупателей.

О персоне: Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

