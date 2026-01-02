Российские штурмовики массово складывают оружие и пытаются сдаться в плен

Оккупанты не хотят воевать против украинских военных, поэтому добровольно идут в плен.

https://glavred.info/front/rossiyskie-shturmoviki-massovo-skladyvayut-oruzhie-i-pytayutsya-sdatsya-v-plen-10728815.html Ссылка скопирована

Украинские военные пополняют россиянами обменный фонд / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Что сказал военный:

Россияне не хотят воевать на Запорожском направлении

Многие оккупанты пытаются сдаться в плен

Россияне убивают штурмовиков, которые сигнализируют ВСУ о желании сдаться

Украинские военные на Запорожском направлении все чаще замечают, что военнослужащие страны-агрессора России не хотят воевать и выражают желание сдаться в плен.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых. По его словам, украинские пилоты беспилотников получают сигналы от оккупантов.

видео дня

"Многие из них (россиян - Главред), заведомо, не хотят воевать и как только немножко пройдут, хотя бы половину территорий до Малой Токмачки с точки выдвижения, они сигнализируют нашим пилотам, что хотят сдаться в плен", - подчеркнул он.

Но не все россияне доживают до сдачи в плен, потому что сами же оккупанты уничтожают таких своих штурмовиков, чтобы не допустить плена.

Как изменились боевые действия в Запорожской области

Главред писал, что по словам майора ВСУ и политолога Андрея Ткачука, в Запорожской области обострилась ситуация вокруг Гуляйполя. На прошлой неделе украинские силы потеряли командно-наблюдательный пункт одного из батальонов, но город не оккупирован.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Он также обратил внимание на проблемы в организации обороны: возлагать защиту крупного узла только на силы территориальной обороны было стратегической ошибкой после падения Угледара.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что по состоянию на конец декабря 2025 года часть Гуляйполя на Запорожье находится под контролем российских войск, которые активно проводят штурмовые действия и пытаются закрепиться в населенном пункте.

Ранее сообщалось, что последние дни армия страны-агрессора России активно штурмует село Белогорье в Запорожской области. Войска РФ пытаются полностью оккупировать село.

Накануне представитель УДА подтвердил, что полного контроля над Гуляйполем враг не имеет. Там продолжаются бои, работают штурмовые подразделения ВСУ. Они атакуют, контратакуют, зачищают соответствующие территории.

Читайте также:

Об источнике: Новости.LIVE Новини.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network". До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева. Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице: уважение к читателю и его право на правду

объективность и беспристрастность

полнота и всесторонний анализ информации

простота и доступность

отсутствие скрытой рекламы

уникальность и оперативность

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред