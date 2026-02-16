"Противник притормозил": командир полка "Ахиллес" назвал алгоритм окончания войны

На следующий год Юрий Федоренко прогнозирует "поэтапное затухание интенсивности" боевых действий.

Основные сражения российско-украинской войны состоятся в 2026 году. В частности, весной, летом, осенью. Такой прогноз сделал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире "Украинского Радио".

"Самые горячие участки будут - Донецкий, стык Донецкой области с Харьковской, а также Запорожская область. Это будут самые сложные и решающие бои в этой войне", - подчеркнул военный. видео дня

На следующий - 2027 год - Федоренко прогнозирует "поэтапное затухание интенсивности".

"Первая половина 2027 года, вероятно, сформирует максимальные предпосылки для подписания мирного соглашения. Но не раньше. То есть 2026 год с точки зрения интенсивности ведения боевых действий будет самым сложным за весь период полномасштабной войны, но и решающим - на каких условиях и на каких рубежах мы завершим эту войну", - сказал он.

Федоренко сказал, что при 30 мороза воевать очень сложно, но для беспилотников это довольно хороший период, потому что очень хорошая видимость.

"Как следствие, интенсивность боевых действий и количество боевых столкновений стала несколько ниже, потому что, во-первых, противнику не по руке штурмовать при минус 30, потому что в посадке ты не очень сможешь закрепиться. Во-вторых, противника видят заранее и уничтожают. Поэтому противник несколько притормозил", - рассказал военный.

Он отметил, что дальше наступило потепление, снег растаял и начал затапливать позиции, а также опустился густой туман.

"При этом на тех участках боевого столкновения, где есть водные преграды, например, на Купянском направлении, в Харьковской области, к сожалению, лед за один день не сошел. И противник пошел в полный рост на выполнение тех задач, которые ему определены. Поэтому интенсивность боевых действий сейчас очень тяжелая и сложная", - добавил военный.

Прогнозы сроков окончания войны - главное

Война в Украине может закончиться уже этим летом. Об этом заявил бывший спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог в Давосе. По его прогнозу, мир может достигнут уже ко Дню независимости Украины - 24 августа 2026 года.

"Я действительно верю: если Украина переживет эту зиму - январь и февраль - и выйдет в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины... Я надеюсь, что ко Дню Независимости этим летом на этой земле будет мир", - сказал Келлог.

Как писал Главред, переговорный процесс в Абу-Даби может открыть для Украины возможность в марте-апреле завершить войну на нынешней линии фронта без необходимости вывода украинских подразделений из Донецкой области. Об этом заявил член парламентского Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что завершение войны зависит не только от Украины, но и от позиции Соединенных Штатов, которые должны усилить давление. Он допустил, что война может завершиться к лету 2026 года.

О персоне: Юрий Федоренко Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 года. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по архитектуре, градопланированию и земельным отношениям. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Терробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

