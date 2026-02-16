Укр
Великий пост 2026: когда начинается и что нельзя делать

Сергей Кущ
16 февраля 2026, 12:54
Это самый долгий пост в церковном календаре.
Когда начинается Великий пост 2026
Когда начинается Великий пост 2026 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Когда начинается Великий пост в 2026 году
  • Сколько он продлится

Великий пост— самый строгий и продолжительный пост в православной традиции. Это время духовного очищения, покаяния и подготовки к Пасхе. Верующие соблюдают ограничения в пище, больше молятся и стараются изменить образ жизни.

Главред расскажет, когда начинается Великий пост в 2026 году, сколько он продлится и какие существуют главные запреты и традиции.

Когда начинается Великий пост 2026 в Украине

В 2026 году Пасха православная приходится на 12 апреля 2026 года, поэтому Великий пост 2026 начинается 23 февраля и продлится до 11 апреля включительно.

Пост длится 48 дней и состоит из двух частей:

  • Святая Четыредесятница (40 дней);
  • Страстная неделя — последняя, самая строгая неделя перед Пасхой.

Это самый долгий пост в церковном календаре. Он установлен в память о 40-дневном посте Иисуса Христа в пустыне.

Что нельзя делать в Великий пост 2026:

  • устраивать шумные праздники и застолья;
  • ссориться и конфликтовать;
  • злоупотреблять алкоголем;
  • злословить и распространять сплетни;
  • игнорировать молитву и духовную работу над собой.

Церковь подчеркивает: пост — это не только диета, но прежде всего работа над собой, отказ от плохих привычек и негативных мыслей.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Великий пост календарь праздников интересные новости
