Великий пост 2026: когда начинается и что нельзя делать

Вы узнаете:
- Когда начинается Великий пост в 2026 году
- Сколько он продлится
Великий пост— самый строгий и продолжительный пост в православной традиции. Это время духовного очищения, покаяния и подготовки к Пасхе. Верующие соблюдают ограничения в пище, больше молятся и стараются изменить образ жизни.
Главред расскажет, когда начинается Великий пост в 2026 году, сколько он продлится и какие существуют главные запреты и традиции.
Когда начинается Великий пост 2026 в Украине
В 2026 году Пасха православная приходится на 12 апреля 2026 года, поэтому Великий пост 2026 начинается 23 февраля и продлится до 11 апреля включительно.
Пост длится 48 дней и состоит из двух частей:
- Святая Четыредесятница (40 дней);
- Страстная неделя — последняя, самая строгая неделя перед Пасхой.
Это самый долгий пост в церковном календаре. Он установлен в память о 40-дневном посте Иисуса Христа в пустыне.
Что нельзя делать в Великий пост 2026:
- устраивать шумные праздники и застолья;
- ссориться и конфликтовать;
- злоупотреблять алкоголем;
- злословить и распространять сплетни;
- игнорировать молитву и духовную работу над собой.
Церковь подчеркивает: пост — это не только диета, но прежде всего работа над собой, отказ от плохих привычек и негативных мыслей.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
