Великий пост 2026: когда начинается и что нельзя делать

Это самый долгий пост в церковном календаре.

Вы узнаете:

Когда начинается Великий пост в 2026 году

Сколько он продлится

Великий пост— самый строгий и продолжительный пост в православной традиции. Это время духовного очищения, покаяния и подготовки к Пасхе. Верующие соблюдают ограничения в пище, больше молятся и стараются изменить образ жизни.

Главред расскажет, когда начинается Великий пост в 2026 году, сколько он продлится и какие существуют главные запреты и традиции.

Когда начинается Великий пост 2026 в Украине

В 2026 году Пасха православная приходится на 12 апреля 2026 года, поэтому Великий пост 2026 начинается 23 февраля и продлится до 11 апреля включительно.

Пост длится 48 дней и состоит из двух частей:

Святая Четыредесятница (40 дней);

(40 дней); Страстная неделя — последняя, самая строгая неделя перед Пасхой.

Это самый долгий пост в церковном календаре. Он установлен в память о 40-дневном посте Иисуса Христа в пустыне.

Что нельзя делать в Великий пост 2026:

устраивать шумные праздники и застолья;

ссориться и конфликтовать;

злоупотреблять алкоголем;

злословить и распространять сплетни;

игнорировать молитву и духовную работу над собой.

Церковь подчеркивает: пост — это не только диета, но прежде всего работа над собой, отказ от плохих привычек и негативных мыслей.

