Когда Сретениее и начало Великого поста: церковный календарь на февраль 2026

Главред расскажет, какие дни будут особенно важными. Новый церковный календарь на февраль 2026.

Церковный календарь на февраль / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Даты всех праздников в феврале

Даты больших праздников в феврале

Большие праздники в январе

2 февраля — Сретение Господне;

23 февраля — начало Великого поста.

Новый церковный календарь на январь 2026

1.02 - предпразднство Сретения Господня, Неделя о мытаре и фарисее, мч.Трифона.

2.02 - Сретение Господне.

3.02 - прав.Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, свт. Игнатия Мариупольского, митр. Готфейского и Кефайского, обретение мощей свт. Рафаила (Заборовского), митр. Киевского, Галицкого и всея Руси.

4.02 - прп. Исидора Пелусиотского.

5.02 - свт. Феодосия, архиепископа Черниговского, Елецко-Черниговской иконы Богородицы и "Взыскание погибших".

6.02 - прп. Вукола, еп. Смирнского.

7.02 - прп. Парфения, еп. Лампсакийского.

8.02 - Неделя о блудном сыне, вмч. Феодора Стратилата.

9.02 - прп. Панкратия, затворника Киево-Печерского, обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского.

10.02 - прп. Прохора, чудотворца Киево-Печерского.

11.02 - блгв. кн. Всеволода Мстиславича, во святом Крещении Гавриила.

12.02 - свт. Алексея, митр.Киевского и всей Руси, свт. Мелетия, архиеп. Харьковского, Иверской иконы Богородицы.

13.02 - блгв. кн. Константина Острожского.

14.02 - равноап. Кирилла, учителя словенского, прп. Исаакия, затворника Киево-Печерского,12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской лавры, Мясопустная родительская суббота, Вселенская.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

15.02 - Неделя мясопустная, о Страшном суде, прп. Пафнутия, затворника Киево-Печерского.

16.02 - мчч. Памфила пресвитера, Валента, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана и других, начало Сырной недели (Масленица), сплошная (с 16 по 22 февраля).

17.02 - вмч. Феодора Тирона, прп. Феодора, молчальника Киево-Печерского.

18.02 - свт. Льва, папы Римского.

19.02 – апп. от 70-ти Филимона и Архиппа и мц. равноап. Апфии.

20.02 – блгв. кн. Киевского Ярослава Мудрого, прп. Агафона Киево-Печерского.

21.02 - Козельщанской иконы Богородицы.

22.02 - мчч. Маврикия и 70-ти воинов.

23.02 - начало Великого поста, сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского.

24.02 - первое и второе обретение главы святого Иоанна Предтечи, прп. Еразма Киево-Печерского.

25.02 - свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского.

26.02 - свт. Порфирия, архиеп. Газского.

27.02 - прп. Тита, пресвитера Киево-Печерского, прп. Тита Киево-Печерского, бывшего воина.

28.02 - свт. Арсения, митр. Ростовского, прп. Касияна, затворника Киево-Печерского.

