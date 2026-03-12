Почти лето: когда Житомирскую область прогреет до комфортных +18 градусов

Вы узнаете:
В Житомире и по всей области 13 марта ожидается настоящий весенний контраст: ночь еще будет напоминать о холодном времени года, зато день принесет почти апрельское тепло.
По прогнозам Житомирского областного центра по гидрометеорологии, небо останется чистым от сумерек и до вечера, поэтому солнце будет работать в полную силу. Юго-восточный ветер будет ощутимым, но не резким - его порывы будут держаться в пределах умеренных значений.
В Житомире температура ночью будет колебаться около нулевой отметки, а днем воздух прогреется до комфортных +15...+17 градусов. В области картина аналогичная: утренний холод может опускаться до -1, однако после восхода солнца регион быстро перейдет в теплый режим, местами достигая +18 градусов.
Синоптики отмечают, что такая погода станет одним из самых теплых дней марта и создаст благоприятные условия для первых весенних огородных работ и прогулок.
Похолодание в Украине - прогноз синоптика
В Украине продолжается настоящая весенняя теплая погода, но уже на следующей неделе ожидается некоторое похолодание. Об этом сообщила известная синоптик Наталья Диденко.
"Перспектива. 17 марта ожидается понижение температуры воздуха", - сообщила она.
В то же время, по ее словам, завтра, 12 марта, в Украине снова будет господствовать антициклон и снова будет много солнца.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 13 марта в Ровенской области ожидается теплая весенняя погода с переменной облачностью. Осадков синоптики не прогнозируют.
В Днепре в ближайшие дни ожидается теплая для марта погода без существенных осадков. Дневная температура будет держаться в пределах +14...+15 °C, а ночи останутся прохладными.
Кроме того, начальник черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань сказал, что до конца недели среднесуточная температура вырастет до 5-7º тепла, что характерно для конца марта-начала апреля.
Житомирский областной центр по гидрометеорологии
Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.
