Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Почти лето: когда Житомирскую область прогреет до комфортных +18 градусов

Дарья Пшеничник
12 марта 2026, 16:25
Небо в регионе 13 марта будет оставаться чистым с утра и до самого вечера.
Почти лето: когда Житомирскую область прогреет до комфортных +18 градусов
Какая будет погода в Житомирской области / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Pixabay

Вы узнаете:

  • Какая погода будет в Житомире 13 марта
  • Прогноз погоды на пятницудля Житомирской области

видео дня

В Житомире и по всей области 13 марта ожидается настоящий весенний контраст: ночь еще будет напоминать о холодном времени года, зато день принесет почти апрельское тепло.

По прогнозам Житомирского областного центра по гидрометеорологии, небо останется чистым от сумерек и до вечера, поэтому солнце будет работать в полную силу. Юго-восточный ветер будет ощутимым, но не резким - его порывы будут держаться в пределах умеренных значений.

В Житомире температура ночью будет колебаться около нулевой отметки, а днем воздух прогреется до комфортных +15...+17 градусов. В области картина аналогичная: утренний холод может опускаться до -1, однако после восхода солнца регион быстро перейдет в теплый режим, местами достигая +18 градусов.

Синоптики отмечают, что такая погода станет одним из самых теплых дней марта и создаст благоприятные условия для первых весенних огородных работ и прогулок.

Похолодание в Украине - прогноз синоптика

В Украине продолжается настоящая весенняя теплая погода, но уже на следующей неделе ожидается некоторое похолодание. Об этом сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

"Перспектива. 17 марта ожидается понижение температуры воздуха", - сообщила она.

В то же время, по ее словам, завтра, 12 марта, в Украине снова будет господствовать антициклон и снова будет много солнца.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 13 марта в Ровенской области ожидается теплая весенняя погода с переменной облачностью. Осадков синоптики не прогнозируют.

В Днепре в ближайшие дни ожидается теплая для марта погода без существенных осадков. Дневная температура будет держаться в пределах +14...+15 °C, а ночи останутся прохладными.

Кроме того, начальник черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань сказал, что до конца недели среднесуточная температура вырастет до 5-7º тепла, что характерно для конца марта-начала апреля.

Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии

Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды Житомирская область новости Житомира Погода в Житомире Погода Житомирская область
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина и Румыния построят две новые линии электропередачи - Зеленский

Украина и Румыния построят две новые линии электропередачи - Зеленский

17:16Энергетика
Доллар включил турборежим: будет ли курс по 50 и что будет с гривной, тревожный прогноз

Доллар включил турборежим: будет ли курс по 50 и что будет с гривной, тревожный прогноз

17:15Украина
В Украине будет собственный "Железный купол" - подробности от Воздушных сил ВСУ

В Украине будет собственный "Железный купол" - подробности от Воздушных сил ВСУ

16:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Почему история Украины из шведских архивов пугала Москву: что скрывали в СССР

Почему история Украины из шведских архивов пугала Москву: что скрывали в СССР

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

Три знака зодиака будут скоро грести деньги лопатой - кто они

Три знака зодиака будут скоро грести деньги лопатой - кто они

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

Последние новости

17:16

Украина и Румыния построят две новые линии электропередачи - Зеленский

17:15

Доллар включил турборежим: будет ли курс по 50 и что будет с гривной, тревожный прогнозФото

17:13

Шанс на джекпот вырос: профессор придумал систему для игры в лотерею

16:45

В Украине будет собственный "Железный купол" - подробности от Воздушных сил ВСУ

16:40

Муж онкобольной российской ведущей выступил с душераздирающим сообщением

100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус
16:32

Тарас Цимбалюк неожиданно высказался о романе с известной актрисой — детали

16:32

Цена нефти может взлететь выше $200 за баррель: эксперт озвучил худший сценарийВидео

16:27

6 вещей, которые превращают двор в магнит для ос - как избавиться от насекомых

16:25

Почти лето: когда Житомирскую область прогреет до комфортных +18 градусов

Реклама
15:41

Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

15:18

Ночные морозы наконец отступят: на Тернопольщину надвигаются погодные изменения

15:18

Кто станет победителем "Оскара-2026": прогнозы букмекеров

15:05

Невеста Клопотенко подпишет брачный контракт - какие условия кулинара

14:46

По делам НАБУ против друзей Януковича не вынесен ни один приговор – СМИ

14:30

На крючке оказался настоящий гигант: рыбак потратил 2 года на рекордВидео

14:24

Становится все меньше: где в Украине больше всего пенсионеров

14:19

РФ резко увеличила применение бронетехники: что стоит за новой тактикой Кремля

14:09

В Украине внезапно вырастут цены на популярные продукты - прогноз

14:07

Тля боится этого запаха: поможет кожура мандарина

13:57

Абсолютно новый рецепт торта "Битое стекло" на Пасху 2026Видео

Реклама
13:56

Кому молиться об исцелении 13 марта: какой церковный праздник

13:55

Последние теплые дни в Украине: когда температура резко упадет до +4 градусов

13:24

Как правильно сказать "мне все равно" на украинском: самые точные варианты

13:23

Ошибка при стирке, которую многие делают годами: эксперты объяснили нюанс

13:12

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

13:10

По 1500 грн пенсионерам и кэшбэк за топливо: в Украине анонсировали новые выплаты

13:10

Родзинки или ізюм - как сказать на украинском: объяснение удивит многих

13:06

"Супер-красавицы": появилось редкое фото Софии Ротару с сестрами

13:01

Будет новый 5-балльный шторм: когда влупит новая магнитная буря

12:43

Минус ПВО и тысячи снарядов: ВСУ ударили по важным объектам армии РФ

12:27

Гороскоп Таро на завтра 13 марта: Близнецам - уступки, Весам - планировать

12:20

Лишь единицы скажут, куда может ехать водитель: коварный тест по ПДДВидео

12:16

Температура резко подскочит: на Ровенщину идет весеннее потепление

12:11

Мобилизация в Украине: Рада готовит новые жесткие ограничения для уклонистов и СЗЧ

12:07

"Дно, которое я пробиваю": Lida Lee впервые высказалась о зависимости

12:06

Тодоренко случайно засветила болезнь на теле

11:59

Пара продала дом и живет на круизном лайнере: так оказалось дешевле

11:57

В Одессу придет почти летнее тепло: синоптики удивили прогнозом на апрель 2026

11:26

Применение 5 статьи НАТО против Ирана: известно, что может подтолкнуть Европу

11:25

Китайский гороскоп на завтра, 13 марта: Быкам - слезы, Кроликам - стресс

Реклама
11:14

Кремль попытался замять удар по заводу "Кремний Эл": военкоры РФ взорвались реакцией - ISW

11:07

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

10:59

Украинская Рада Бизнеса призвала власти усилить финансирование Бюро экономической безопасности

10:46

"Шик и любовь": Вера Брежнева намекнула на помолвку

10:33

Вырастет сочным и без горечи: что обязательно нужно сделать с редисом

10:31

"Историческая ошибка": Зеленский сделал резонансные заявления об уступках РФ, Орбане и Путине

10:26

В Кремле изменили позицию по мирным переговорам: ISW раскрыл новые цели России

10:08

Минус 27 килограмм: Илона Гвоздева впечатлила своими изменениями

09:59

Зеленский заявил, что между Путиным и Орбаном есть только одно отличие

09:35

Внучка Ротару выгуляла в Париже сумки на три миллиона

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять