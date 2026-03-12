Становится все меньше: где в Украине больше всего пенсионеров

Эксперты объясняют такую ситуацию несколькими факторами.

https://glavred.info/life/stanovitsya-vse-menshe-gde-v-ukraine-bolshe-vsego-pensionerov-10748318.html Ссылка скопирована

Где в Украине больше всего пенсионеров / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Сколько пенсионеров в Украине

Где в Украине больше всего пенсионеров

Украина входит в число стран Европы с достаточно пожилым населением. Из-за демографических процессов и экономических изменений количество людей пенсионного возраста остаётся высоким.

Мы узнали, где в Украине больше всего пенсионеров, как выглядит пенсионеры Украина статистика и что влияет на возрастную структуру населения.

видео дня

Сколько пенсионеров в Украине

По последним данным аналитики Пенсионного фонда, в стране насчитывается около 10–10,3 млн пенсионеров. За последние годы их число постепенно сокращается: например, с более чем 12 млн в 2015 году до примерно 10,2 млн в 2026 году.

Основные причины снижения:

демографический спад и старение населения

война и миграция

ужесточение требований к страховому стажу для выхода на пенсию

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Где в Украине больше всего пенсионеров

По данным аналитических сервисов, наибольшее количество пенсионеров проживает в крупных и индустриальных регионах страны.

Топ регионов по числу пенсионеров:

Днепропетровская область — около 867 тыс. человек

Киев — около 746 тыс. пенсионеров

Харьковская область — примерно 687 тыс.

Львовская область — около 665 тыс.

Донецкая область — более 600 тыс. человек

Меньше всего пенсионеров зарегистрировано в:

Херсонской области — около 202 тыс.

Черновицкой области — около 203 тыс.

Вам может быть интересно:

Что такое Opendatabot? Opendatabot - это украинская компания, предоставляющая доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса, пишет Википедия. Для граждан доступны сервисы уведомлений о долгах и судах, проверка данных для защиты от мошенников, проверка транспорта и недвижимости.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред