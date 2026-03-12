Становится все меньше: где в Украине больше всего пенсионеров

Вы узнаете:
- Сколько пенсионеров в Украине
- Где в Украине больше всего пенсионеров
Украина входит в число стран Европы с достаточно пожилым населением. Из-за демографических процессов и экономических изменений количество людей пенсионного возраста остаётся высоким.
Мы узнали, где в Украине больше всего пенсионеров, как выглядит пенсионеры Украина статистика и что влияет на возрастную структуру населения.
Сколько пенсионеров в Украине
По последним данным аналитики Пенсионного фонда, в стране насчитывается около 10–10,3 млн пенсионеров. За последние годы их число постепенно сокращается: например, с более чем 12 млн в 2015 году до примерно 10,2 млн в 2026 году.
Основные причины снижения:
- демографический спад и старение населения
- война и миграция
- ужесточение требований к страховому стажу для выхода на пенсию
Где в Украине больше всего пенсионеров
По данным аналитических сервисов, наибольшее количество пенсионеров проживает в крупных и индустриальных регионах страны.
Топ регионов по числу пенсионеров:
- Днепропетровская область — около 867 тыс. человек
- Киев — около 746 тыс. пенсионеров
- Харьковская область — примерно 687 тыс.
- Львовская область — около 665 тыс.
- Донецкая область — более 600 тыс. человек
Меньше всего пенсионеров зарегистрировано в:
- Херсонской области — около 202 тыс.
- Черновицкой области — около 203 тыс.
Что такое Opendatabot?
Opendatabot - это украинская компания, предоставляющая доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса, пишет Википедия.
Для граждан доступны сервисы уведомлений о долгах и судах, проверка данных для защиты от мошенников, проверка транспорта и недвижимости.
