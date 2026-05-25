Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Для украинцев осторожно повышают цены на популярные продукты: что будет дальше

Анна Косик
25 мая 2026, 16:25
google news Подпишитесь
на нас в Google
Экономист объяснил, насколько дороже украинцам придется платить за некоторые товары.
хлеб, гречка, деньги
Цены на крупы и хлеб летом могут измениться, но есть нюанс / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

Что сообщил Пендзин:

  • Важные для украинцев продукты не будут дорожать
  • Цены на хлеб будут расти прежними темпами
  • Премиальная выпечка в Украине существенно подорожает

Летом, независимо от того, какая будет ситуация с урожаем, цены на социально важные продукты не будут существенно расти. Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В частности, хлеб в ближайшее время будет дорожать примерно на 1-1,5% ежемесячно. Об этом свидетельствует, в частности, и то, что за последний год он подорожал на 14%. Экономист пояснил, что производители хлеба действуют очень осторожно, потому что знают, как реагирует власть, если быстро растет цена на хлеб.

видео дня

То же самое будет и с крупами в летние месяцы. Цены на них будут постепенно расти, но без существенных скачков.

"Куда производители денут избыток себестоимости? Все очень просто: на крупных хлебозаводах производят не только хлеб, но и торты, пирожные, печенье, премиальную выпечку. Именно на цены на эту продукцию все и пойдет, поэтому торты сильно подорожают примерно на 30%", — отметил эксперт.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Какие продукты скоро ощутимо подешевеют — прогноз эксперта

Главред писал, что, по словам финансового эксперта Алексея Козырева, цены на овощи в Украине в конце мая и в начале июня снизятся. Этому будет способствовать сезонный фактор, хотя тенденция подорожания продуктов сохранится.

Именно приближение лета позволит стабилизировать и снизить цены на овощную продукцию, что станет положительным фактором для общих инфляционных показателей.

Цены на продукты в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине фиксируется рост цен на прошлогоднюю морковь. На внутреннем рынке наблюдается дефицит качественной моркови из-за сезонного сокращения запасов популярного овоща в местных хозяйствах. Поэтому производители и получили возможность повышать отпускные цены на морковь.

Ранее аналитики сообщили, что в Украине на этой неделе начали снижаться цены на клубнику. Ягода подешевела на 14%. Основной причиной подешевения является резкое увеличение предложения ягоды из хозяйств западных областей.

Накануне стало известно, что на украинском рынке наблюдается тенденция снижения цен на белокочанную капусту нового урожая, тогда как прошлогодняя продолжает дорожать.

Другие новости:

О персоне: Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин — экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также является автором материалов для ряда украинских СМИ на финансовую и потребительскую тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
цены на продукты Олег Пендзин новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мобилизация по-новому: в Украине изменяют правила призыва и бронирования, кого заденет

Мобилизация по-новому: в Украине изменяют правила призыва и бронирования, кого заденет

16:40Аналитика
Доллар полетел вниз после рекорда, а евро обвалился: новый курс валют на 26 мая

Доллар полетел вниз после рекорда, а евро обвалился: новый курс валют на 26 мая

15:59Экономика
Мобилизация в Украине серьезно изменится: Стерненко раскрыл детали реформы ВСУ

Мобилизация в Украине серьезно изменится: Стерненко раскрыл детали реформы ВСУ

15:34Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Кошельки будут ломиться от купюр: три знака зодиака сорвут куш

Кошельки будут ломиться от купюр: три знака зодиака сорвут куш

Зачем на рукавах пиджака пуговицы: практическая причина, пришедшая от врачей

Зачем на рукавах пиджака пуговицы: практическая причина, пришедшая от врачей

5 вещей, которых у аккуратных людей никогда не бывает в ванной

5 вещей, которых у аккуратных людей никогда не бывает в ванной

Путин трижды не смог прокричать "ура": Кремль начал удалять видео с конфузом

Путин трижды не смог прокричать "ура": Кремль начал удалять видео с конфузом

Карта Deep State онлайн за 25 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

16:40

Мобилизация по-новому: в Украине изменяют правила призыва и бронирования, кого заденет

16:25

Для украинцев осторожно повышают цены на популярные продукты: что будет дальше

15:59

Доллар полетел вниз после рекорда, а евро обвалился: новый курс валют на 26 мая

15:45

"Я в это наигралась": Денисенко неожиданно высказалась о свадьбе

15:34

Мобилизация в Украине серьезно изменится: Стерненко раскрыл детали реформы ВСУВидео

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
15:31

4 строгих запрета, которые нельзя нарушать: приметы в праздник 26 мая

15:16

Украина может выиграть: ветеран заявил о главном переломе в войне

15:00

Клубника вырастет размером с кулак: каким настоем ее нужно поливатьВидео

14:32

РФ готовит удар по Украине, есть угроза "Орешника": мониторы назвали опасные дни

Реклама
14:20

"Слилась окончательно": известный блогер озвучил причину развода Потапа и Насти

14:16

Одна ошибка и колеса можно выбрасывать: чего не стоит делать на автомойкеВидео

13:54

Почти два десятка раненых и погибшие: РФ ракетой ударила по одной из областейФото

13:40

Популярные в Украине овощи подорожали почти вдвое - на что взлетели цены

13:17

Раздался выстрел: мужчина наложил на себя руки в здании ТЦК, детали инцидента

13:09

Погода в Украине резко ухудшится: какие регионы накроют дожди и шквалы

13:02

Знаменитая дочь путинистки Егоровой заявила о разводе: "Лучшее впереди"

12:49

Черноморский курорт ждет новый поворот: прогноз погоды в Одессе на неделю

12:38

Лунный календарь на июнь 2026 - благоприятные и неблагоприятные дни

12:19

Лидер белорусской оппозиции впервые прибыла в Киев и высказалась о Лукашенко

12:16

Было две ракеты: РФ могла ударить "Орешником" по собственным войскам

Реклама
12:07

Китайский гороскоп на завтра, 26 мая: Собакам - озорство, Обезьянам - разочарование

12:00

Политический шантаж или истерика: зачем Путин ударил дефицитным "Орешником" по гаражамФотоВидео

11:59

Быстрее и значительно опаснее: в ГУР показали новый реактивный дрон РФФото

11:27

Что нельзя сыпать в стиральную машину: популярное средство вредит техникеВидео

11:18

Начинается фитофтора гниют корни: что нельзя поливать холодной водой на огородеВидео

11:01

Гороскоп на завтра, 26 мая: Весам — трудности, Рыбам — награда

10:51

"Полностью устранили": Джоли нанесла сокрушительный удар по Питту

10:37

Пауки из дома исчезнут раз и навсегда: что нужно сделать уже сейчас

10:19

Цены на АЗС вскоре могут измениться: к чему готовиться украинцам

09:59

Галкин показал формы и удивил секретом своего преображения — детали

09:57

Атака РФ на Бортницкую станцию ​​аэрации: эксперт предупредил о серьезной угрозе

09:42

Цены на хлеб, овощи и яйца: Пендзин – о том, какие продукты подорожают летом

09:23

Еще одну область готовят к круговой обороне: где есть угроза прорыва границы

09:10

Путин пытался скрыть унижение: в ISW объяснили массированный удар по Киеву 24 маяФото

09:05

Вселенная выбрала фаворитов: 5 знаков зодиака ждет счастье в последнюю неделю мая

08:45

Полк "Скала" провёл в Днепре торжественную присягу в честь Дня Героев

08:28

"Чистая математика": Стубб сделал интересное заявление о мирных переговорах с РФ

08:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 мая (обновляется)

08:13

"Сколько Грыгорыча не корми": Климовский - о том, как Москва подставила Беларусьмнение

08:06

Карта Deep State онлайн за 25 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
07:44

Взрывы в Ярославле: после налета БПЛА в РФ перекрыли трассу на Москву

06:55

Пять стран заблокировали план НАТО по предоставлению Киеву дополнительной помощи - СМИ

05:11

Не случайность: почему те самые металлические гаражи из СССР почти все были коричневые

04:56

Привлечете достаток: в какие дни можно и нельзя убиратьсяВидео

04:53

С какого возраста ребенку можно давать смартфон: многие родители не знают

04:37

Налетят сильные дожди: какие регионы будут "плавать"

04:10

Все в дыму, есть пострадавшие: кадры с первыми минутами после атаки на КиевВидео

03:01

Зачем на таблетках есть линия посередине — миф о дизайне или важная функция

02:05

Кошельки будут ломиться от купюр: три знака зодиака сорвут куш

24 мая, воскресенье
23:30

Путин трижды не смог прокричать "ура": Кремль начал удалять видео с конфузом

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять