Для украинцев осторожно повышают цены на популярные продукты: что будет дальше

Экономист объяснил, насколько дороже украинцам придется платить за некоторые товары.

Цены на крупы и хлеб летом могут измениться, но есть нюанс

Что сообщил Пендзин:

Важные для украинцев продукты не будут дорожать

Цены на хлеб будут расти прежними темпами

Премиальная выпечка в Украине существенно подорожает

Летом, независимо от того, какая будет ситуация с урожаем, цены на социально важные продукты не будут существенно расти. Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В частности, хлеб в ближайшее время будет дорожать примерно на 1-1,5% ежемесячно. Об этом свидетельствует, в частности, и то, что за последний год он подорожал на 14%. Экономист пояснил, что производители хлеба действуют очень осторожно, потому что знают, как реагирует власть, если быстро растет цена на хлеб.

То же самое будет и с крупами в летние месяцы. Цены на них будут постепенно расти, но без существенных скачков.

"Куда производители денут избыток себестоимости? Все очень просто: на крупных хлебозаводах производят не только хлеб, но и торты, пирожные, печенье, премиальную выпечку. Именно на цены на эту продукцию все и пойдет, поэтому торты сильно подорожают примерно на 30%", — отметил эксперт.

Почему растут цены на продукты в Украине

Какие продукты скоро ощутимо подешевеют — прогноз эксперта

Главред писал, что, по словам финансового эксперта Алексея Козырева, цены на овощи в Украине в конце мая и в начале июня снизятся. Этому будет способствовать сезонный фактор, хотя тенденция подорожания продуктов сохранится.

Именно приближение лета позволит стабилизировать и снизить цены на овощную продукцию, что станет положительным фактором для общих инфляционных показателей.

Напомним, Главред писал, что в Украине фиксируется рост цен на прошлогоднюю морковь. На внутреннем рынке наблюдается дефицит качественной моркови из-за сезонного сокращения запасов популярного овоща в местных хозяйствах. Поэтому производители и получили возможность повышать отпускные цены на морковь.

Ранее аналитики сообщили, что в Украине на этой неделе начали снижаться цены на клубнику. Ягода подешевела на 14%. Основной причиной подешевения является резкое увеличение предложения ягоды из хозяйств западных областей.

Накануне стало известно, что на украинском рынке наблюдается тенденция снижения цен на белокочанную капусту нового урожая, тогда как прошлогодняя продолжает дорожать.

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин — экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также является автором материалов для ряда украинских СМИ на финансовую и потребительскую тематику.

