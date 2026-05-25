Три вещи в гардеробе сразу выдают ваш возраст: Андре Тан назвал основные ошибки

Вы узнаете:
- Какая одежда старит женщину
- Почему безопасный гардероб добавляет возраста
- Как одеваться, чтобы выглядеть моложе
Стиль — это уже давно не цифра в паспорте, а актуальность образа и умение адаптировать гардероб под современные тенденции. Часто именно одежда добавляет возраста и делает образ уставшим или устаревшим. Главред собрал информацию о том, как сформировать современный гардероб и не добавлять себе лишних лет.
Устаревшие сочетания
Одной из самых больших ошибок дизайнер Андре Тан называет вещи и стилизации, которые давно утратили актуальность, но люди продолжают носить их годами.
"Это устаревшие сочетания. Когда вы продолжаете носить одно и то же, хотя это уже давно не в моде", — объясняет дизайнер.
Среди вещей, которые чаще всего выдают возраст, эксперт выделяет:
- джинсы с большим количеством дыр;
- устаревшие принты;
- старомодные фасоны кофт;
- странные стилизации;
- вещи неактуального кроя.
Именно эти антитренды в одежде часто делают образ не благородно классическим, а устаревшим.
Страх экспериментов
Еще одна распространенная проблема — нежелание пробовать новые стилистические решения. По словам дизайнера, современный стиль строится на свободе и гибкости, а не на жестких правилах.
"Стиль сейчас — это свобода, это эксперименты, а не слепое следование стандартам", — говорит Андре Тан.
Именно страх экспериментировать часто приводит к тому, что гардероб годами остается неизменным. Из-за этого образ автоматически начинает выглядеть старше. Чтобы выглядеть современнее, дизайнер советует:
- добавлять новые силуэты;
- обновлять базовые вещи;
- экспериментировать с цветами;
- сочетать классику с трендовыми элементами;
- не бояться современных фасонов.
Такой подход помогает выглядеть современно, не пытаясь "молодиться" с помощью неудачных трендов.
Слишком базовый гардероб
Отдельно дизайнер обращает внимание на так называемый "безопасный гардероб". Это ситуация, когда человек выбирает только максимально нейтральные, привычные и незаметные вещи. По словам эксперта, именно такой гардероб часто добавляет возраста, ведь в нем нет жизни, индивидуальности или современных деталей. При этом дизайнер подчеркивает: не стоит путать скучный гардероб с классикой.
"Классика — вечна. Просто не бойтесь добавить в свой гардероб более актуальные модели", — советует он.
Именно поэтому современный базовый гардероб должен содержать не только нейтральные вещи, но и актуальные акценты.
Как выглядеть моложе с помощью гардероба
Не стоит пытаться полностью изменить стиль за один день. Достаточно постепенно обновлять гардероб и добавлять современные элементы. Чтобы одежда не добавляла возраста, стоит:
- избавиться от устаревших фасонов;
- не бояться новых стилизаций;
- добавлять актуальные силуэты;
- освежать базовые вещи;
- избегать слишком базовых образов.
Именно баланс между классикой, актуальными деталями и собственной индивидуальностью помогает создать современный стиль без эффекта "возрастного" гардероба.
Как омолодить свой гардероб — советы Андре Тана:
О личности: Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins College of Art в Великобритании, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, создавшим коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.
