Три вещи в гардеробе сразу выдают ваш возраст: Андре Тан назвал основные ошибки

Дизайнер объяснил, какая одежда добавляет возраста и почему даже дорогие вещи могут сделать образ устаревшим.

Андре Тан — как сделать гардероб современным

Стиль — это уже давно не цифра в паспорте, а актуальность образа и умение адаптировать гардероб под современные тенденции. Часто именно одежда добавляет возраста и делает образ уставшим или устаревшим. Главред собрал информацию о том, как сформировать современный гардероб и не добавлять себе лишних лет.

Устаревшие сочетания

Одной из самых больших ошибок дизайнер Андре Тан называет вещи и стилизации, которые давно утратили актуальность, но люди продолжают носить их годами.

"Это устаревшие сочетания. Когда вы продолжаете носить одно и то же, хотя это уже давно не в моде", — объясняет дизайнер.

Среди вещей, которые чаще всего выдают возраст, эксперт выделяет:

джинсы с большим количеством дыр;

устаревшие принты;

старомодные фасоны кофт;

странные стилизации;

вещи неактуального кроя.

Именно эти антитренды в одежде часто делают образ не благородно классическим, а устаревшим.

Страх экспериментов

Еще одна распространенная проблема — нежелание пробовать новые стилистические решения. По словам дизайнера, современный стиль строится на свободе и гибкости, а не на жестких правилах.

"Стиль сейчас — это свобода, это эксперименты, а не слепое следование стандартам", — говорит Андре Тан.

Именно страх экспериментировать часто приводит к тому, что гардероб годами остается неизменным. Из-за этого образ автоматически начинает выглядеть старше. Чтобы выглядеть современнее, дизайнер советует:

добавлять новые силуэты;

обновлять базовые вещи;

экспериментировать с цветами;

сочетать классику с трендовыми элементами;

не бояться современных фасонов.

Такой подход помогает выглядеть современно, не пытаясь "молодиться" с помощью неудачных трендов.

Слишком базовый гардероб

Отдельно дизайнер обращает внимание на так называемый "безопасный гардероб". Это ситуация, когда человек выбирает только максимально нейтральные, привычные и незаметные вещи. По словам эксперта, именно такой гардероб часто добавляет возраста, ведь в нем нет жизни, индивидуальности или современных деталей. При этом дизайнер подчеркивает: не стоит путать скучный гардероб с классикой.

"Классика — вечна. Просто не бойтесь добавить в свой гардероб более актуальные модели", — советует он.

Именно поэтому современный базовый гардероб должен содержать не только нейтральные вещи, но и актуальные акценты.

Как выглядеть моложе с помощью гардероба

Не стоит пытаться полностью изменить стиль за один день. Достаточно постепенно обновлять гардероб и добавлять современные элементы. Чтобы одежда не добавляла возраста, стоит:

избавиться от устаревших фасонов;

не бояться новых стилизаций;

добавлять актуальные силуэты;

освежать базовые вещи;

избегать слишком базовых образов.

Именно баланс между классикой, актуальными деталями и собственной индивидуальностью помогает создать современный стиль без эффекта "возрастного" гардероба.

О личности: Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins College of Art в Великобритании, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, создавшим коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Был женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.

