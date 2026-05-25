Привлечете достаток: в какие дни можно и нельзя убираться

Мало кто знает о том, что уборка может повлиять на ваше финансовое положение. Вы замечали, что когда в вашем доме беспорядок, тогда беспорядок и в ваших мыслях, и в кошельке.
Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, как уборка влияет на энергию денег. Также он отметил, в какие дни можно убираться, а когда лучше воздержаться от этого.
В какие дни можно убираться
Вторник
Если убираться в этот день, то вы активируете денежную энергию. После этого возможны неожиданные поступления.
Среда
Уборка в среду может усилить денежный поток в бизнесе. Это также привлечет клиентов.
Четверг
Если убираться в четверг, это откроет новые финансовые возможности и создаст пространство для достатка, говорит мольфар.
Суббота
Это мощный день для генеральной уборки. Это может очистить от бедности и привлечь деньги.
В какие дни нельзя убираться
Понедельник
Если убираться в понедельник, есть риск вымести удачу. Также можно обнулить финансовый поток.
Пятница
Мольфар утверждает, что если убираться в пятницу, есть риск финансовых потерь.
Воскресенье
Гордеев утверждает, что уборка в этот день перекроет денежные потоки и создаст препятствия для новых возможностей.
