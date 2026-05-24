Действительно ли РФ ударила "Орешником" по Белой Церкви: в Воздушных силах ответили

Дарья Пшеничник
24 мая 2026, 10:32
По информации Игната, российские оккупанты запустили ракету с полигона Капустин Яр.

Действительно ли РФ ударила 'Орешником' по Белой Церкви: в Воздушных силах ответили
Россия нанесла удар по Белой Церкви / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Главное из новости:

  • В ГШ ВСУ подтвердили запуск ракеты "Орешник" по Украине
  • Шесть кассетных блоков упали возле Белой Церкви

Россия применила по Киевской области баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Орешник" — удар пришелся по району Белой Церкви во время ночной атаки 24 мая. Факт применения этой ракеты в комментарии РБК-Украина подтвердил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, пуск осуществили с полигона Капустин Яр, а сама ракета развалилась в воздухе на несколько боевых блоков. На опубликованных в соцсетях видео видно падение шести кассет с суббоеприпасами, разлетевшимися над одним из районов города.

Точное место попадания пока не установлено, но перед атакой Воздушные силы предупреждали об угрозе применения именно этого типа баллистики.

Советник Минобороны Сергей Стерненко назвал запуск "Орешника" попыткой запугать украинцев и международных партнеров, ведь речь идет о ракете, способной нести ядерный заряд, хотя на этот раз она была без него. Он заявил, что такие действия не изменят ситуацию в пользу России, и спрогнозировал дальнейшее обострение для оккупантов:

"Могу рассказать, что будет дальше. Дальше у россиян сгорят еще несколько разных Туапсе, а до конца года атаки на Россию станут значительно масштабнее. Усилится и сегмент Middle strike, что вызовет масштабные логистические проблемы для оккупантов. На фронте дела у них будут ухудшаться. В то же время будет додыхать российская экономика, которую не спасут даже временно высокие цены на нефть. Социальная напряженность будет расти, и рано или поздно политическая система РФ рухнет".

Ракета "Орешник" / Инфографика: Главред

Удар по Украине 24 мая — что известно

Напомним, Главред писал, что Россия ночью 24 мая осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

Впоследствии советник министра обороны Украины Сергей Стерненко подтвердил, что россияне запустили ядерную ракету "Орешник" без ядерной БЧ по Белоцерковщине, чтобы напугать украинцев и мир.

Также стало известно, что в Шевченковском районе Киева зафиксировано попадание в здание бизнес-центра и возгорание на территории рынка. Еще в одном из 9-этажных жилых домов есть попадание между 8 и 9 этажами.

О личности: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года — отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год — начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

