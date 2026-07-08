"Я бы сказал Путину": Рютте после саммита НАТО передал диктатору сигнал

Рютте считает, что способность открыто обсуждать разногласия отличает демократии от авторитарных государств, в частности РФ, Китая и Ирана.

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Рютте после саммита НАТО передал диктатору сигнал / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Кратко:

Союзники могут не соглашаться друг с другом, считает Рютте

Рютте не планирует менять свой подход к работе с Трампом

Разногласия между президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами НАТО продемонстрировали демократическую силу Альянса и должны стать уроком для российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после саммита в Анкаре, пишет Reuters.

"Он увидел, что союзники иногда могут не соглашаться, иметь определённые споры, а затем снова объединяться", - объяснил Рютте. видео дня

Он отметил, что способность открыто обсуждать разногласия и в конечном итоге находить общее решение отличает демократии от авторитарных государств, в частности России, Китая и Ирана.

На вопрос, какой сигнал внутренние споры послали российскому диктатору и ослабили ли они послание НАТО о сдерживании, он ответил: "Я бы сказал Путину: вам следовало бы обсуждать все открыто".

Трамп всколыхнул саммит, публично пригрозив ограничить торговые связи с Испанией, вновь вызвав разногласия по войне с Ираном и возобновив претензии на Гренландию. Позже он всё же подтвердил преданность Альянсу и заявил, что между 32 лидерами НАТО есть "много любви" и единство.

Марк Рютте также заверил, что не планирует менять свой подход к работе с Трампом, несмотря на обвинения в чрезмерной приверженности американскому президенту и недостаточной критике его заявлений по союзникам.

"Они знали, что получили, когда наняли меня, и я такой, какой есть. Если люди делают хорошие вещи, я об этом скажу. Если я не соглашусь - тоже скажу, но, вероятно, не публично, чтобы сохранить единство альянса", - объяснил он.

Какими могут быть мирные переговоры с РФ - мнение эксперта

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович в интервью Главреду рассказал, что европейские страны могут вести отдельные дипломатические контакты с Россией в рамках подготовки к возможным мирным переговорам, однако перед этим им необходимо согласовать общую позицию с ключевыми партнерами.

По его словам, сообщения о якобы закрытых контактах Европы с РФ не противоречат дипломатическим усилиям, которые могут предприниматься для будущего урегулирования войны.

Рейтерович отметил, что Европа стремится играть свою роль в возможных переговорах с Москвой. В то же время, по его мнению, сначала страны должны определиться с представителем, который будет отстаивать их позицию, согласовать кандидатуру с США и Украиной, и только после этого переходить к диалогу с Россией.

"Они это понимают и готовятся к этому. Например, премьер-министр Италии собирается назвать фамилию человека, который, по ее мнению, мог бы представлять Европу", - напомнил Рейтерович.

Саммит НАТО - главное

Саммит НАТО в Анкаре (Турция) прошел 7-8 июля 2026 года в президентском комплексе. Он стал 36-й официальной встречей лидеров стран Альянса и завершился принятием итоговой декларации.

Президент США Дональд Трамп впервые прибыл в Анкару в сопровождении делегации из примерно 1400 человек. Отель, где остановился Трамп, был полностью зарезервирован для американской стороны.

Страны НАТО обязались выделить Украине 70 миллиардов евро на оборону, вооружение и подготовку военных в 2026 году. Также подтверждено намерение сохранить этот уровень поддержки в 2027 году.

По итогам встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа было объявлено, что США готовы предоставить лицензию на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot непосредственно в Украине.

Канада и Норвегия объявили о передаче новых систем ПВО. Также подписаны три новых соглашения по расширению "коалиции дронов" (Drone Deal).

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О персоне: Марк Рютте Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, заступил на должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

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