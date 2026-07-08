Кабмин принял решение: водительские права будут выдавать по-новому, что изменится

Кратко:
- Правительство изменило правила выдачи водительских удостоверений
- Для легковых автомобилей удостоверение будет действовать 15 лет
- Для грузовиков и автобусов - 5 лет и медицинский осмотр
В Украине меняют правила выдачи и обмена водительских удостоверений. Соответствующее решение принял Кабинет Министров, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.
Согласно новым правилам, срок действия водительского удостоверения будет зависеть от категории транспортного средства. Водителям мотоциклов и легковых автомобилей удостоверения будут выдаваться на 15 лет, тогда как для водителей грузового и пассажирского транспорта документ будет действителен в течение 5 лет.
"Особое внимание - водителям, осуществляющим пассажирские и грузовые перевозки, учитывая повышенный уровень ответственности на дорогах. Они будут обменивать водительские удостоверения каждые 5 лет с обязательным прохождением медицинского осмотра", - отметил министр.
Как пояснил Клименко, изменения направлены на приведение украинского законодательства в соответствие с нормами Европейского Союза и повышение уровня безопасности дорожного движения.
Водительские удостоверения категорий А1, А, В, В1 и ВЕ будут действовать 15 лет. Для категорий С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е и Т установлен пятилетний срок действия документа.
По словам главы МВД, после возобновления обязательных медицинских осмотров при обмене водительских удостоверений регулярное подтверждение состояния здоровья водителей станет важной составляющей допуска к управлению транспортными средствами.
"Главная цель этих изменений - постепенно привести украинские правила в соответствие с европейскими стандартами и повысить безопасность дорожного движения", - подчеркнул Клименко.
Также министр сообщил, что ранее выданные водительские удостоверения останутся действительными до истечения срока, указанного в документе. При плановой замене удостоверений каждые 5 или 15 лет повторно сдавать экзамены не придется, если иное не предусмотрено законодательством.
Другие новости для автомобилистов
Как сообщал Главред, в Верховной Раде Украины инициируют введение административной ответственности - штраф от 17 до 34 тыс. грн во время военного положения - за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума.
Также в Верховной Раде готовят законопроект, предусматривающий существенное ужесточение наказаний для водителей за нарушение скоростного режима.
Напомним, что в Украине продолжается урегулирование правил использования электросамокатов и другого легкого электротранспорта после решения Верховного Суда, которое фактически приравняло их водителей к полноценным участникам дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Читайте также:
- Запутанный тест по ПДД с регулировщиком: даже опытные водители ошибаются
- Водителей призвали не мыть машину в жару: одна ошибка может дорого обойтись
- Как быстро охладить машину в жару: почти все водители допускают одну ошибку
О персоне: Игорь Клименко
Игорь Владимирович Клименко - украинский государственный деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год - глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред