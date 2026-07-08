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Кабмин принял решение: водительские права будут выдавать по-новому, что изменится

Руслан Иваненко
8 июля 2026, 22:17
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В Украине вводятся новые сроки действия водительских удостоверений для различных категорий транспорта.
Кабмин принял решение: водительские права будут выдавать по-новому, что изменится
Обновление водительских прав будет происходить по новым правилам / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

  • Правительство изменило правила выдачи водительских удостоверений
  • Для легковых автомобилей удостоверение будет действовать 15 лет
  • Для грузовиков и автобусов - 5 лет и медицинский осмотр

В Украине меняют правила выдачи и обмена водительских удостоверений. Соответствующее решение принял Кабинет Министров, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

Согласно новым правилам, срок действия водительского удостоверения будет зависеть от категории транспортного средства. Водителям мотоциклов и легковых автомобилей удостоверения будут выдаваться на 15 лет, тогда как для водителей грузового и пассажирского транспорта документ будет действителен в течение 5 лет.

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"Особое внимание - водителям, осуществляющим пассажирские и грузовые перевозки, учитывая повышенный уровень ответственности на дорогах. Они будут обменивать водительские удостоверения каждые 5 лет с обязательным прохождением медицинского осмотра", - отметил министр.

Как пояснил Клименко, изменения направлены на приведение украинского законодательства в соответствие с нормами Европейского Союза и повышение уровня безопасности дорожного движения.

Водительские удостоверения категорий А1, А, В, В1 и ВЕ будут действовать 15 лет. Для категорий С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е и Т установлен пятилетний срок действия документа.

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По словам главы МВД, после возобновления обязательных медицинских осмотров при обмене водительских удостоверений регулярное подтверждение состояния здоровья водителей станет важной составляющей допуска к управлению транспортными средствами.

"Главная цель этих изменений - постепенно привести украинские правила в соответствие с европейскими стандартами и повысить безопасность дорожного движения", - подчеркнул Клименко.

Также министр сообщил, что ранее выданные водительские удостоверения останутся действительными до истечения срока, указанного в документе. При плановой замене удостоверений каждые 5 или 15 лет повторно сдавать экзамены не придется, если иное не предусмотрено законодательством.

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Как сообщал Главред, в Верховной Раде Украины инициируют введение административной ответственности - штраф от 17 до 34 тыс. грн во время военного положения - за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума.

Также в Верховной Раде готовят законопроект, предусматривающий существенное ужесточение наказаний для водителей за нарушение скоростного режима.

Напомним, что в Украине продолжается урегулирование правил использования электросамокатов и другого легкого электротранспорта после решения Верховного Суда, которое фактически приравняло их водителей к полноценным участникам дорожного движения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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О персоне: Игорь Клименко

Игорь Владимирович Клименко - украинский государственный деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год - глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

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