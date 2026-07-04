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Водителей призвали не мыть авто в жару: одна ошибка может дорого обойтись

Мария Николишин
4 июля 2026, 21:12
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Водителям рассказали, каких ошибок следует избегать при мойке автомобиля.
Водителей призвали не мыть авто в жару: одна ошибка может дорого обойтись
Как мыть машину в жару / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему нельзя мыть машину сразу после поездки
  • Как жара вредит кузову и тормозным дискам

Летом многие водители начинают чаще мыть свой автомобиль, ведь в жару на дороге много пыли, которая оседает на кузове. Однако мало кто догадывается, что есть определенные причины, по которым мытье транспортного средства лучше отложить.

Главред решил разобраться, как можно испортить автомобиль неправильной мойкой в жару.

видео дня

Почему не стоит мыть машину в жару

Мытье автомобиля сразу после длительной поездки в летнюю жару может нанести вред отдельным узлам и лакокрасочному покрытию. Наибольшую опасность представляет резкий перепад температур между разогретыми деталями и холодной водой, пишет Ampercar.

Почему автомобиль должен остыть перед мойкой

Эксперты заявляют, что автомобилю следует дать остыть перед мойкой. В частности, если этого не сделать, могут возникнуть определенные проблемы. Например:

  • Риск деформации тормозных дисков. После длительной поездки и интенсивного торможения диски могут сильно нагреваться. Попадание холодной воды способно вызвать термический удар, что приводит к их искривлению.
  • Опасность для лакокрасочного покрытия. Во время мытья горячий кузов резко охлаждается струей воды, что создает дополнительную нагрузку на слой краски и лака. Это повышает риск образования микротрещин.
  • Появление пятен от автохимии. Еслиактивная пена или шампунь высохнут на раскаленном кузове, они могут оставить разводы, матовые следы или так называемый "водный камень". В некоторых случаях устранить такие дефекты можно только полировкой.

Как правильно мыть автомобиль в летнюю жару

Чтобы снизить риск повреждений, водителям следует соблюдать простые правила:

  • подождать 15–20 минут после окончания поездки, чтобы кузов и тормозные механизмы остыли;
  • перед нанесением шампуня смыть основную грязь водой, постепенно охлаждая кузов;
  • не оставлять активную пену высыхать на поверхности автомобиля;
  • после завершения мытья насухо вытереть кузов чистой микрофиброй, чтобы избежать появления водяных пятен.

Как правильно мыть автомобиль летом – видео:

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Об источнике: Ampercar

Ampercar - это украинский портал об электромобилях, посвященный рынку электрических и традиционных автомобилей в Украине с акцентом на экологически чистый автотранспорт. На сайте представлена полезная и интересная информация об электрокарах и гибридных автомобилях, говорится в описании.

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