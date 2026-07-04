Королеву красоты нашли под завалами с бойфрендом

Кратко:
- Что случилось с королевой красоты
- Чем она была знаменита
Королева красоты из Флориды Скарлент Родригес и её бойфренд Хосе Кастро оказались среди погибших в результате редкого двойного землетрясения в Венесуэле на прошлой неделе.
Как пишет People, семьи подтвердили в заявлении, опубликованном на совместной странице GoFundMe, что тела пары были найдены "одно рядом" 29 июня, через четыре дня после землетрясений, произошедших недалеко от столицы Венесуэлы, Каракаса.
В сообщении семьи поблагодарили всех, кто помогал в поисках пары, а также сообщили, что члены семьи Кастро, включая его отца, бабушку, дядю и тётю, погибли в результате землетрясения.
"По этой причине мы призываем всех, кто поддерживал Скарлент и Хосе в это тяжёлое время, поделиться этой информацией о сборе средств и помочь покрыть расходы на похороны, которые значительно возросли из-за этой трагедии", - написала семья, поблагодарив жертвователей за поддержку в их горе.
В прошлом году Родригес, уроженка Венесуэлы, работающая в США моделью и участницей конкурсов красоты, была коронована как Мисс Гранд Орландо 2025.
"Ее будут помнить не только за красоту и достижения, но и за то, как она вдохновляла других и держалась с достоинством и светом", - написала организация. "Ее наследие будет жить в сердцах ее коллег-участниц, судей, директоров и всех членов семьи "Мисс Гранд Флорида".
Родригес также работала девушкой Monster Energy. Компания по производству напитков также опубликовала сообщение после известия о ее смерти.
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Землетрясение в Венесуэле
24 июня 2026 года в прибрежном штате Венесуэлы Ла-Гуайра и в столице страны, Каракасе, подряд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Они были настолько мощными, что толчки ощущались даже на расстоянии до 1 700 километров. За этими разрушительными землетрясениями последовали многочисленные афтершоки - повторные подземные толчки. Обрушились несколько зданий, в том числе многоквартирные жилые дома. Во многих районах сообщают об отключениях электричества, газа и сотовой связи. В стране объявлено чрезвычайное положение. По сообщениям властей, почти 3 000 человек получили травмы и по меньшей мере 589 человек погибли
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