"Они выросли, изменились": Тарас Тополя встретился с детьми после долгой разлуки

Дети популярного певца жили за границей.

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Тарас Тополя о взрослении детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя

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Как изменились дети Тараса Тополи за полтора месяца отдыха

Какое новое увлечение появилось у дочери артиста Марии

Украинский музыкант и фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя рассказал о воспитании своих троих детей - сыновей Романа и Марка и дочери Марии. В интервью 1+1 артист признался, что наследники растут и меняются на глазах.

Недавно дети вернулись из длительного отдыха в США и Доминикане, где полтора месяца находились у бабушки и отчима. По словам Тополи, после этой разлуки он сразу заметил взросление детей, особенно младшей дочери.

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Тарас Тополя с сыновьями / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"И эти полтора месяца, что я их не видел вживую, а только по видеосвязи, они выросли, изменились, приехали более осознанными. Я чувствую это особенно по Марии. Она такие умные вещи уже начинает говорить, рассудительно говорит о том, чего еще в конце весны я не ждал", - отметил музыкант.

Артист подчеркнул, что для него крайне важно присутствовать в жизни детей - не только эмоционально и финансово, но и в ежедневном быту, даря им максимум родительской любви.

Елена и Тарас Тополя с детьми / фото: instagram.com, Елена Тополя

Певец также поделился моментом настоящего счастья, который ощутил на днях, когда Мария и Марк остались у него на ночь. Несмотря на джетлаг и бессонную ночь, Тополю невероятно растрогало новое увлечение дочери. По его словам, после поездки Мария полюбила творчество Майкла Джексона и теперь часами импровизирует перед большим зеркалом.

"Она стоит перед этим зеркалом, просит включить Майкла Джексона. И час она просто невероятно круто танцует. Она очень талантливая в танцах. Я это вижу как творческий человек... И я вот почувствовал себя счастливым, что она проявляется так и не стесняется этого делать", - признался Тарас Тополя.

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О персоне: Тарас Тополя Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

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