Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Они выросли, изменились": Тарас Тополя встретился с детьми после долгой разлуки

Кристина Трохимчук
18 августа 2026, 11:43
google news Подпишитесь
на нас в Google
Дети популярного певца жили за границей.
Тарас Тополя о взрослении детей
Тарас Тополя о взрослении детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя

Вы узнаете:

  • Как изменились дети Тараса Тополи за полтора месяца отдыха
  • Какое новое увлечение появилось у дочери артиста Марии

Украинский музыкант и фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя рассказал о воспитании своих троих детей - сыновей Романа и Марка и дочери Марии. В интервью 1+1 артист признался, что наследники растут и меняются на глазах.

Недавно дети вернулись из длительного отдыха в США и Доминикане, где полтора месяца находились у бабушки и отчима. По словам Тополи, после этой разлуки он сразу заметил взросление детей, особенно младшей дочери.

видео дня
Тарас Тополя с сыновьями
Тарас Тополя с сыновьями / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"И эти полтора месяца, что я их не видел вживую, а только по видеосвязи, они выросли, изменились, приехали более осознанными. Я чувствую это особенно по Марии. Она такие умные вещи уже начинает говорить, рассудительно говорит о том, чего еще в конце весны я не ждал", - отметил музыкант.

Артист подчеркнул, что для него крайне важно присутствовать в жизни детей - не только эмоционально и финансово, но и в ежедневном быту, даря им максимум родительской любви.

Елена и Тарас Тополя с детьми
Елена и Тарас Тополя с детьми / фото: instagram.com, Елена Тополя

Певец также поделился моментом настоящего счастья, который ощутил на днях, когда Мария и Марк остались у него на ночь. Несмотря на джетлаг и бессонную ночь, Тополю невероятно растрогало новое увлечение дочери. По его словам, после поездки Мария полюбила творчество Майкла Джексона и теперь часами импровизирует перед большим зеркалом.

"Она стоит перед этим зеркалом, просит включить Майкла Джексона. И час она просто невероятно круто танцует. Она очень талантливая в танцах. Я это вижу как творческий человек... И я вот почувствовал себя счастливым, что она проявляется так и не стесняется этого делать", - признался Тарас Тополя.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Владимир Кличко нарушил молчание после известия о трагическом уходе из жизни Хайден Панеттьери. Украинский спортсмен обнародовал в Facebook откровенный пост, в котором поделился болью утраты матери своей дочери Кайи-Евдокии.

Также в мае 2026 года увидели свет мемуары Хайден Панеттьери "This Is Me: A Reckoning", ставшие ее итоговым откровением. В автобиографии звезда рассказала о многолетней борьбе с алкоголизмом и прогнозе медиков, которые в свое время отмерили ей не более пяти лет жизни.

Читайте также:

О персоне: Тарас Тополя

Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Тарас Тополя новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по людному перекрестку в Печенегах: Зеленский подтвердил 10 погибших

РФ ударила по людному перекрестку в Печенегах: Зеленский подтвердил 10 погибших

11:12Война
"Все пойдут в армию — увидите": в ГУР раскрыли план Путина по новой волне мобилизации

"Все пойдут в армию — увидите": в ГУР раскрыли план Путина по новой волне мобилизации

11:11Война
Решится ли Кремль ударить по мостам через Днепр: ответ разведки

Решится ли Кремль ударить по мостам через Днепр: ответ разведки

10:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
Умерла Хайден Пенетьерри: названа предварительная причина смерти

Умерла Хайден Пенетьерри: названа предварительная причина смерти

Картофель не прорастет и не будет морщиться месяцами: что нужно положить к овощу

Картофель не прорастет и не будет морщиться месяцами: что нужно положить к овощу

Откуда взялась фраза "Пишите письма мелким почерком" - как это сказать на украинском

Откуда взялась фраза "Пишите письма мелким почерком" - как это сказать на украинском

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке со спящим мальчиком за 12 с

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке со спящим мальчиком за 12 с

"Ее скоро не будет": предательница Елка ошеломила резкой потерей веса

"Ее скоро не будет": предательница Елка ошеломила резкой потерей веса

Последние новости

12:43

Никакой не "крючок": как на самом деле называется главное орудие рыбалки на украинском

12:43

Девушка "обменяла" лошадь на внедорожник в интернете: как ей это удалось

12:17

Китайский гороскоп на завтра, 19 августа: Драконам - доверие, Кроликам - простота

12:12

Неожиданная правда: что происходит в киевском метро после закрытия станцийВидео

12:08

Как убрать за холодильником за две минуты, не двигая его: простой трюк

От продуктов до техники: что может подорожать из-за ударов РФ по складамОт продуктов до техники: что может подорожать из-за ударов РФ по складам
11:48

Что делать с пылесосом, если он плохо всасывает пыль и грязь — лайфхак

11:43

"Они выросли, изменились": Тарас Тополя встретился с детьми после долгой разлуки

11:12

РФ ударила по людному перекрестку в Печенегах: Зеленский подтвердил 10 погибшихФото

11:11

"Все пойдут в армию — увидите": в ГУР раскрыли план Путина по новой волне мобилизации

Реклама
11:08

Кто "выкопал" Чёрное море: историк рассказал правдивую историю образования водоёма

10:54

"Ушла слишком рано": Кличко сделал официальное заявление о смерти Панеттьери

10:53

Кому выгодны прогнозы о стремительном подорожании украинской земли - СМИ

10:52

Решится ли Кремль ударить по мостам через Днепр: ответ разведки

10:39

Советовали сдаться: три знака докажут всем свою правоту и заберут куш

10:23

Ракета убила 10 человек, есть много раненых: Россия атаковала Харьковскую область

10:04

Оставалось 5 лет жизни: Хайден Панеттьери боролась с тяжелой болезнью

10:01

РФ может усилить удары по Украине: в ISW назвали области, которые под угрозой

10:00

Как почистить кожаную сумку дома и не испортить её: названы главные ошибкиВидео

09:58

РФ может пойти в наступление на Киевщину и Черниговщину: в ГУР назвали сроки

09:20

Старинные имена для девочек, которые снова в моде в 2026 году

Реклама
08:55

Заправка для борща в банках: лучший рецепт заготовки на зиму

08:45

Черная зима без света и тепла: Золотарев дал неутешительный прогнозмнение

08:42

ВСУ получили секретное преимущество и бьют по целям через 15 минут после обнаружения - NYT

08:25

Окончание войны до конца года: в ГУР оценили, согласится ли РФ на мир с Украиной

07:56

Затяжная магнитная буря красного уровня охватила Землю: прогноз шторма G2

07:39

Впервые за 11 лет Си Цзиньпин встретится в США с Трампом - Politico

07:09

Дроны атаковали Москву: закрыты аэропорты, горит склад Ozon, видны клубы черного дымаВидео

05:55

"Ее скоро не будет": предательница Елка ошеломила резкой потерей веса

05:34

Гороскоп на завтра, 19 августа: Близнецам — неожиданность, Ракам — успех

05:11

"Строк" или "срок": какое из слов многие люди ошибочно считают украинским

04:30

Четыре знака зодиака вырвутся из плена одиночества: кого ждет новый этап

04:04

Выражение "вагон и маленькая тележка": чем заменить популярный суржик

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке курьера за 37 с

03:30

Цветы вместо удобрений: какие растения сами обогатят грунт азотом и органикойВидео

02:20

Марс ошеломил ученых: найдены возможные свидетельства древнего водоема

01:20

Конец ударов баллистикой: в ОП назвали условие завершения активной фазы войны

00:24

Варить на воде больше не нужно: раскрыт идеальный способ приготовления рисаВидео

17 августа, понедельник
23:40

Доллар может резко рвануть вверх: эксперт раскрыл сроки и новый курс

22:57

Новая эскалация: СМИ о выходе войны между РФ и Украиной на "тотальный" уровень

22:54

Старая ванна прослужит еще не один год: как самостоятельно восстановить ее покрытие

Реклама
22:32

Первый весенний урожай: перечень овощей, которые стоит посеять осенью

22:22

Тарифы на коммуналку могут пересмотреть: когда украинцев ожидают новые платежки

22:08

Духовка будет сиять как новая: хитрость поможет избавиться даже от старого жираВидео

22:03

Зачем брать с собой в отпуск обычный шарик: простой лайфхак

21:51

Украинцев призвали не выбрасывать маленькие пакетики из коробок с обувью: в чем причина

21:34

Откуда взялась фраза "Пишите письма мелким почерком" - как это сказать на украинском

21:16

Школьная головоломка со спичками, которая легко запутает даже взрослыхВидео

21:08

Время на их стороне: назвали даты рождения людей, которые становятся мудрее

21:06

Десятки россиян сдались в плен: в ССО раскрыли детали зачистки на югеВидео

21:05

Более 1,5 млн обращений от ТЦК: Нацполиция раскрыла масштаб розыска мужчин в Украине

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять