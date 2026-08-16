Новая королева гимнастики: 18-летняя Таисия Онуфрийчук взорвала чемпионат мира

Украинская гимнастка Таисия Онуфрийчук сенсационно завоевала золото чемпионата мира, став одной из главных героинь турнира.

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Таисия Онофрийчук феерично выступила с обручем / Коллаж Главред, фото Instagram/taisia_onofriichuk

Кратко:

Кто такая Таисия Онуфрийчук

Как развивалась карьера Таисии Онуфрийчук

Как она отреагировала на победу

Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук победила в финале упражнения с обручем на мировом первенстве 2026 года.

Ранее Онофрийчук отобралась в три финала ЧМ-2026 по художественной гимнастике: в одном из них, в личном многоборье, остановилась в шаге от награды, заняв четвертое место. Следующим финалом для украинки стало соревнование в упражнении с обручем.

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За свое выступление Таисия получила 30,700 балла и стала обладательницей золотой медали. Для Онофрийчук это первое "золото" чемпионата мира в карьере.

Таисия Онуфрийчук - как начинала карьеру

Спортсменка родилась в Киеве и с раннего возраста занималась художественной гимнастикой. Уже в юниорском возрасте она показывала высокие результаты, а затем быстро закрепилась во взрослой сборной.

Настоящий прорыв произошел в последние годы: Онуфрийчук стала чемпионкой Европы и неоднократно побеждала на этапах Кубка мира, демонстрируя стабильность и высокий уровень исполнения.

Таисия Онфрийчук - новая спортивная звезда Украины / Фото Instagram/ taisia_onofriichuk

В 2024 году она дебютировала на Олимпийских играх в Париже, где сумела пробиться в финал многоборья - важный шаг для столь молодой гимнастки.

Несмотря на сложные условия подготовки, в том числе тренировки во время войны, Онуфрийчук продолжала прогрессировать и быстро закрепилась в составе национальной сборной Украины.

Большие победы Таисии Онуфрийчук

Настоящий прорыв в карьере гимнастки произошел в 2024–2025 годах. Она начала стабильно занимать призовые места на международных турнирах и уверенно вошла в мировую элиту.

Таисия Онуфрийчук стала чемпионкой / Фото Instagram/ taisia_onofriichuk

Среди ключевых достижений:

победы на этапах Кубка мира, где она выигрывала многоборье и отдельные виды программы

медали чемпионата Европы, включая историческое золото в многоборье в 2025 году - первое для Украины за почти 30 лет

успешные выступления на Гран-при и международных турнирах с несколькими золотыми наградами

Эксперты отмечают ее стабильность, сложность программ и уверенное исполнение - качества, которые позволяют бороться за самые высокие места на крупнейших стартах.

Выступление на ЧМ-2026 Таисии Онуфрийчук

На чемпионате мира-2026 по художественной гимнастике Таисия Онуфрийчук подошла в статусе одной из претенденток на медали.

Украинка успешно прошла квалификацию и пробилась в финал многоборья, где выступают сильнейшие гимнастки планеты.

В финале она показала конкурентное выступление и набрала более 116 баллов, однако остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.

Онуфрийчук на подиумной тренировке / Фото Instagram/ulrichfassbender

Несмотря на отсутствие медали, этот результат подтвердил ее высокий уровень и статус одной из лидеров мировой художественной гимнастики. Эксперты считают, что у спортсменки есть все шансы бороться за золото на следующих крупных турнирах, включая Олимпийские игры.

Реакция Таисии Онуфрийчук на победу

В сети уже вирусится ролик о том, как Таисия Онуфрийчук и ее тренер Ирина Дерюгина реагируют на оценки за выступление гимнастки с обручем.

Онуфрийчук и Дерюгина и результат / Скриншот

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О персоне: Таисия Онофрийчук? Аисия Андреевна Онофрийчук родилась 26 мая 2008 года в городе Киеве - украинская художественная гимнастка. Бронзовый призер чемпионата Европы. Серебряный призер юниорского чемпионата мира в упражнении с булавами. Мастер спорта международного класса. Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2022 - седьмое место в упражнениях с обручем; восьмое место в упражнениях с лентой Юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике 2023 - серебряная награда. С 28 сентября по 1 октября 2023 года в Японии на клубных соревнованиях "Aeon Cup" "Школу Дерюгиных" представляли Виктория Оноприенко и Полина Карика, и юниорка Таисия Онофрийчук. Участвовала в Олимпийских играх Париж 2024, и заняла 9 место в финале. Международная федерация гимнастики предоставила украинке Таисии Онофрийчук звание гимнастки мирового класса за выступление на летних Олимпийских играх в Париже. (2025) Wikipedia

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