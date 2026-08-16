Новая королева гимнастики: 18-летняя Таисия Онуфрийчук взорвала чемпионат мира

Кратко:
- Кто такая Таисия Онуфрийчук
- Как развивалась карьера Таисии Онуфрийчук
- Как она отреагировала на победу
Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук победила в финале упражнения с обручем на мировом первенстве 2026 года.
Ранее Онофрийчук отобралась в три финала ЧМ-2026 по художественной гимнастике: в одном из них, в личном многоборье, остановилась в шаге от награды, заняв четвертое место. Следующим финалом для украинки стало соревнование в упражнении с обручем.
За свое выступление Таисия получила 30,700 балла и стала обладательницей золотой медали. Для Онофрийчук это первое "золото" чемпионата мира в карьере.
Таисия Онуфрийчук - как начинала карьеру
Спортсменка родилась в Киеве и с раннего возраста занималась художественной гимнастикой. Уже в юниорском возрасте она показывала высокие результаты, а затем быстро закрепилась во взрослой сборной.
Настоящий прорыв произошел в последние годы: Онуфрийчук стала чемпионкой Европы и неоднократно побеждала на этапах Кубка мира, демонстрируя стабильность и высокий уровень исполнения.
В 2024 году она дебютировала на Олимпийских играх в Париже, где сумела пробиться в финал многоборья - важный шаг для столь молодой гимнастки.
Несмотря на сложные условия подготовки, в том числе тренировки во время войны, Онуфрийчук продолжала прогрессировать и быстро закрепилась в составе национальной сборной Украины.
Большие победы Таисии Онуфрийчук
Настоящий прорыв в карьере гимнастки произошел в 2024–2025 годах. Она начала стабильно занимать призовые места на международных турнирах и уверенно вошла в мировую элиту.
Среди ключевых достижений:
- победы на этапах Кубка мира, где она выигрывала многоборье и отдельные виды программы
- медали чемпионата Европы, включая историческое золото в многоборье в 2025 году - первое для Украины за почти 30 лет
- успешные выступления на Гран-при и международных турнирах с несколькими золотыми наградами
Эксперты отмечают ее стабильность, сложность программ и уверенное исполнение - качества, которые позволяют бороться за самые высокие места на крупнейших стартах.
Выступление на ЧМ-2026 Таисии Онуфрийчук
На чемпионате мира-2026 по художественной гимнастике Таисия Онуфрийчук подошла в статусе одной из претенденток на медали.
Украинка успешно прошла квалификацию и пробилась в финал многоборья, где выступают сильнейшие гимнастки планеты.
В финале она показала конкурентное выступление и набрала более 116 баллов, однако остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.
Несмотря на отсутствие медали, этот результат подтвердил ее высокий уровень и статус одной из лидеров мировой художественной гимнастики. Эксперты считают, что у спортсменки есть все шансы бороться за золото на следующих крупных турнирах, включая Олимпийские игры.
Реакция Таисии Онуфрийчук на победу
В сети уже вирусится ролик о том, как Таисия Онуфрийчук и ее тренер Ирина Дерюгина реагируют на оценки за выступление гимнастки с обручем.
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О персоне: Таисия Онофрийчук?
Аисия Андреевна Онофрийчук родилась 26 мая 2008 года в городе Киеве - украинская художественная гимнастка. Бронзовый призер чемпионата Европы. Серебряный призер юниорского чемпионата мира в упражнении с булавами. Мастер спорта международного класса.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2022 - седьмое место в упражнениях с обручем; восьмое место в упражнениях с лентой
Юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике 2023 - серебряная награда.
С 28 сентября по 1 октября 2023 года в Японии на клубных соревнованиях "Aeon Cup" "Школу Дерюгиных" представляли Виктория Оноприенко и Полина Карика, и юниорка Таисия Онофрийчук.
Участвовала в Олимпийских играх Париж 2024, и заняла 9 место в финале.
Международная федерация гимнастики предоставила украинке Таисии Онофрийчук звание гимнастки мирового класса за выступление на летних Олимпийских играх в Париже. (2025) Wikipedia
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