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Зачем класть лавровый лист у входной двери: удивительный трюк бабушек

Марина Иваненко
16 августа 2026, 16:17
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Зачем прятать лавровый лист под коврик у двери - народные приметы и практические способы использования этой популярной пряности.
Лавровый лист у двери
Лавровый лист у двери / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Лавровый лист как домашний оберег
  • Куда положить четыре листа
  • Как пряность помогает в быту

Лавровый листсчитается не только популярной приправой к блюдам, но и мощным оберегом для дома. Согласно народным поверьям, эта пряность защищает дом от негативной энергии, отпугивает злые силы и привлекает финансовое благополучие, счастье и успех. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает РБК-Украина, чтобы создать защитный амулет, приверженцы народных традиций советуют использовать именно четыре лавровых листа, ведь считается, что такое количество усиливает их свойства. Проводить ритуал, по поверьям, лучше всего во время растущей Луны.

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Под ковриком у двери

Для защиты дома лавровый лист можно положить под коврик у входной двери. Согласно народным поверьям, порог считается особым местом, через которое в дом может проникать как положительная, так и отрицательная энергия. Именно поэтому оберег у входа должен защищать дом от нежелательного воздействия.

У входа

Еще один способ - подвесить несколько лавровых листьев на нитке у входной двери. Сторонники такого обряда советуют размещать оберег так, чтобы он оставался незаметным для посторонних глаз. Считается, что это помогает сохранить позитивную атмосферу и благополучие в доме.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Лавровый лист в быту

Помимо народных поверь, лавровый лист имеет и вполне практическое применение. Его характерный аромат может отпугивать некоторых бытовых насекомых, в частности муравьев, поэтому пряность иногда используют в качестве вспомогательного средства в борьбе с вредителями.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

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