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Названы 50 "признаков" конца света: таймер запущен более века назад

Константин Пономарев
16 августа 2026, 16:08
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Организация из США обнаружила 50 предполагаемых знаков конца времен. Особое внимание привлекли цифровые платежи, спутники и мировые кризисы.
Некоторые признаки "конца света" насторожили исследователей пророчеств
Некоторые признаки "конца света" насторожили исследователей пророчеств / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему "обратный отсчет" мог начаться более века назад
  • Какие современные события назвали признаками конца времен
  • Почему точную дату апокалипсиса так и не раскрыли

Американская христианская организация заявила, что человечество якобы приблизилось к "концу времен". В составленном ею списке оказались войны, природные катастрофы, эпидемии, общественные потрясения и развитие цифровых технологий.

Авторы теории насчитали 50 событий и тенденций, которые считают признаками приближающегося апокалипсиса. При этом конкретную дату возможного конца света организация не назвала, а ее выводы остаются спорной интерпретацией исторических событий. Об этом пишет Express.

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Когда мог начаться предполагаемый "обратный отсчет"

Теорию представила базирующаяся в американском штате Техас организация Lamb & Lion Ministries. Ее представители считают, что первые заметные "сигналы" появились более ста лет назад.

Отправной точкой они называют Декларацию Бальфура, опубликованную британским правительством в 1917 году. Документ выражал поддержку созданию в Палестине "национального очага для еврейского народа" при условии сохранения прав проживавших там нееврейских общин.

Позднее декларация стала одним из политических факторов, повлиявших на события, которые привели к образованию Государства Израиль в 1948 году. Авторы теории связали этот процесс с древними пророчествами о возвращении рассеянного народа на исторические земли.

Теорию представила базирующаяся в американском штате Техас организация Lamb & Lion Ministries
Теорию представила базирующаяся в американском штате Техас организация Lamb & Lion Ministries / Фото: скриншот с Youtube

Еще одним важным событием организация считает переход Восточного Иерусалима под контроль Израиля во время Шестидневной войны в июне 1967 года. Именно последовательность событий 1917, 1948 и 1967 годов легла в основу идеи о якобы начавшемся "обратном отсчете".

Однако в религиозных текстах, на которые ссылаются авторы, прямо не упоминаются ни Декларация Бальфура, ни Великобритания, ни конкретные даты XX века. Связь между ними строится исключительно на толковании.

Какие современные события попали в список

В число предполагаемых признаков организация включила рост международной напряженности, вооруженные конфликты, эпидемии, общественные беспорядки и природные катастрофы.

Авторы утверждают, что землетрясения, голод, болезни и другие бедствия должны становиться более частыми и разрушительными. Отдельно в списке упоминаются рост насилия, беззаконие, материализм, распространение наркотиков и чувство отчаяния в обществе.

Авторы утверждают, что землетрясения, голод, болезни и другие бедствия должны становиться более частыми
Авторы утверждают, что землетрясения, голод, болезни и другие бедствия должны становиться более частыми / Фото: скриншот с Youtube

При этом подобные явления происходили в разные исторические периоды. Увеличение количества сообщений о катастрофах также может быть связано с развитием систем наблюдения, глобальных коммуникаций и круглосуточных новостей.

Почему авторов теории встревожили технологии

Одной из наиболее заметных частей теории стало развитие цифровых систем. Представители организации предполагают, что компьютеры и электронные платежи могут создать инфраструктуру для тотального контроля над мировой торговлей.

Авторов теории встревожили технологии
Авторов теории встревожили технологии / Фото: скриншот с Youtube

Также они обратили внимание на спутниковую связь, телевидение и интернет. По их мнению, современные технологии позволяют миллионам людей одновременно наблюдать за событиями в любой точке планеты - возможность, которая еще несколько столетий назад казалась немыслимой.

В список попали даже виртуальная реальность и мгновенная передача информации.

Ранее Главред писал о том, что старинные кадры 1937 года вновь стали предметом бурных обсуждений в интернете. Пользователи социальных сетей заметили на архивной записи женщину, которая ведет себя так, словно разговаривает по мобильному телефону.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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