Названы 50 "признаков" конца света: таймер запущен более века назад

Вы узнаете:
- Почему "обратный отсчет" мог начаться более века назад
- Какие современные события назвали признаками конца времен
- Почему точную дату апокалипсиса так и не раскрыли
Американская христианская организация заявила, что человечество якобы приблизилось к "концу времен". В составленном ею списке оказались войны, природные катастрофы, эпидемии, общественные потрясения и развитие цифровых технологий.
Авторы теории насчитали 50 событий и тенденций, которые считают признаками приближающегося апокалипсиса. При этом конкретную дату возможного конца света организация не назвала, а ее выводы остаются спорной интерпретацией исторических событий. Об этом пишет Express.
Когда мог начаться предполагаемый "обратный отсчет"
Теорию представила базирующаяся в американском штате Техас организация Lamb & Lion Ministries. Ее представители считают, что первые заметные "сигналы" появились более ста лет назад.
Отправной точкой они называют Декларацию Бальфура, опубликованную британским правительством в 1917 году. Документ выражал поддержку созданию в Палестине "национального очага для еврейского народа" при условии сохранения прав проживавших там нееврейских общин.
Позднее декларация стала одним из политических факторов, повлиявших на события, которые привели к образованию Государства Израиль в 1948 году. Авторы теории связали этот процесс с древними пророчествами о возвращении рассеянного народа на исторические земли.
Еще одним важным событием организация считает переход Восточного Иерусалима под контроль Израиля во время Шестидневной войны в июне 1967 года. Именно последовательность событий 1917, 1948 и 1967 годов легла в основу идеи о якобы начавшемся "обратном отсчете".
Однако в религиозных текстах, на которые ссылаются авторы, прямо не упоминаются ни Декларация Бальфура, ни Великобритания, ни конкретные даты XX века. Связь между ними строится исключительно на толковании.
Какие современные события попали в список
В число предполагаемых признаков организация включила рост международной напряженности, вооруженные конфликты, эпидемии, общественные беспорядки и природные катастрофы.
Авторы утверждают, что землетрясения, голод, болезни и другие бедствия должны становиться более частыми и разрушительными. Отдельно в списке упоминаются рост насилия, беззаконие, материализм, распространение наркотиков и чувство отчаяния в обществе.
При этом подобные явления происходили в разные исторические периоды. Увеличение количества сообщений о катастрофах также может быть связано с развитием систем наблюдения, глобальных коммуникаций и круглосуточных новостей.
Почему авторов теории встревожили технологии
Одной из наиболее заметных частей теории стало развитие цифровых систем. Представители организации предполагают, что компьютеры и электронные платежи могут создать инфраструктуру для тотального контроля над мировой торговлей.
Также они обратили внимание на спутниковую связь, телевидение и интернет. По их мнению, современные технологии позволяют миллионам людей одновременно наблюдать за событиями в любой точке планеты - возможность, которая еще несколько столетий назад казалась немыслимой.
В список попали даже виртуальная реальность и мгновенная передача информации.
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Об источнике: Express.co.uk
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