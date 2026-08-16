Зачем опытные повара кладут перец в кипяток перед приготовлением: результат удивит

Вы узнаете:
- Зачем окунать болгарский перец в кипяток перед приготовлением
- Как быстро снять кожицу с болгарского перца
- Сколько времени держать перец в кипятке
Болгарский перец - универсальный овощ, который придает блюдам сочность и яркий вкус. Однако его плотная кожица часто становится проблемой: она может оставлять неприятные кусочки в готовой еде и даже вызывать дискомфорт при пищеварении.
Именно поэтому кулинары советуют окунать перец в кипяток на несколько секунд, пишет Главред со ссылкой на Oboz.ua.
Как работает этот метод
Высокая температура быстро размягчает кожицу и отделяет её от мякоти. После этого овощ нужно сразу переложить в холодную воду, чтобы остановить процесс нагрева. Благодаря резкому перепаду температур кожица легко снимается - её можно просто стянуть пальцами или аккуратно соскрести тупой стороной ножа.
Сколько времени держать перец в воде
Важно не передержать овощ. Достаточно 1–2 минут в кипящей воде, периодически переворачивая его, чтобы тепло равномерно распределилось. Если оставить перец дольше, он начнёт терять сочность и станет слишком мягким.
Когда лучше применять этот способ
Бланширование особенно удобно, если вы планируете использовать перец в тушеных блюдах, салатах или закусках, где нежелательны твердые кусочки кожицы.
Альтернатива для сырого перца
Если перец нужен в сыром виде, например для салата, можно воспользоваться овощечисткой. Она хорошо справляется с крупными, твердыми плодами с гладкой поверхностью. Однако этот способ требует острого инструмента и чуть больше терпения.
Смотрите видео о том, как приготовить вкусную закуску из запеченного перца:
@nisenitnitsia Закуска из запечённого перца ? ▪️болгарский перец 6 шт. ▪️чеснок 3 зубчика ▪️соль щепотка ▪️уксус 1 ст.л. ▪️растительное масло 2 ст.л. ▪️укроп Перец моем и запекаем в разогретой до 200 духовке 20 минут до появления чёрных подпалин. Если он очень мясистый, как у меня в этот раз, то запекаем 60 минут. Затем помещаем его под пленку или в пакет на 5 минут, так его будет легче очистить. Очищаем перец и режем на полоски. Добавляем соль, уксус, масло, чеснок и укроп. Перемешиваем и охлаждаем. Будет очень вкусно намазать на подсушенный чёрный хлеб сливочный сыр и выложить перец! #болгарскийперец#закускаизперцев#кулинарныйблог#фудблог♬ оригинальный звук - nisenitnitsia
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Об источнике: "Обозреватель"
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
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