Перец будет свежим и хрустящим неделями: названо идеальное место для хранения

Чтобы перец не завял и не покрылся пятнами, следует соблюдать простые правила.

Как хранить болгарский перец — как ускорить созревание перца

Вы узнаете:

Как лучше хранить болгарский перец

Где лучше всего хранить перец в холодильнике

Как выбрать свежий болгарский перец

Болгарский перец быстро теряет свежесть, если его хранить в неправильных условиях. Чтобы он оставался твердым и сочным, важно знать несколько простых правил.

Главред расскажет, как и где нужно хранить болгарский перец, чтобы он оставался свежим неделями.

Как правильно хранить болгарский перец

Лучшее место для перца — холодильник. Там поддерживается прохлада и умеренная влажность, что позволяет овощу оставаться свежим до двух недель, пишет Southern Living. Хранить его стоит целым и немытым в контейнере для овощей. Если перец нарезать, он будет храниться всего три-пять дней. Чтобы кусочки не потеряли качество, положите их в герметичный контейнер, а на дно добавьте бумажное полотенце, чтобы впитать лишнюю влагу.

Хорошо подходит и бумажный пакет. Он пропускает воздух, благодаря чему перец "дышит" и меньше рискует покрыться плесенью.

Чего следует избегать

Есть несколько условий, которые категорически вредят перцу.

Нельзя оставлять его на солнце или возле источников тепла — овощ быстро вянет и теряет влагу;

При температуре +20…+25 °C и выше он размягчается и начинает портиться, особенно спелый;

Также опасно хранить его во влажной среде или в пакете с конденсатом. Если пакет "потеет", это создает идеальные условия для появления плесени.

Еще один важный совет — не кладите перец рядом с продуктами, выделяющими этилен. Помидоры, яблоки и другие "соседи" ускоряют порчу овоща.

Советы по выбору свежего перца

Чтобы овощ дольше оставался свежим, важно правильно его выбрать еще на рынке или в магазине. Перец должен быть однородного цвета без пятен, с плотной блестящей кожицей. При легком нажатии он не должен оставлять вмятин. Плодоножка должна быть зеленой и свежей. Если она сухая или потемнела, это признак того, что овощ собрали давно.

Что означает каждый цвет болгарского перца / Инфографика: Главред

Об источнике: Southern Living Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;

статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;

советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;

практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

