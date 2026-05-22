Перец будет свежим и хрустящим неделями: названо идеальное место для хранения

Вы узнаете:
- Как лучше хранить болгарский перец
- Где лучше всего хранить перец в холодильнике
- Как выбрать свежий болгарский перец
Болгарский перец быстро теряет свежесть, если его хранить в неправильных условиях. Чтобы он оставался твердым и сочным, важно знать несколько простых правил.
Как правильно хранить болгарский перец
Лучшее место для перца — холодильник. Там поддерживается прохлада и умеренная влажность, что позволяет овощу оставаться свежим до двух недель, пишет Southern Living. Хранить его стоит целым и немытым в контейнере для овощей. Если перец нарезать, он будет храниться всего три-пять дней. Чтобы кусочки не потеряли качество, положите их в герметичный контейнер, а на дно добавьте бумажное полотенце, чтобы впитать лишнюю влагу.
Хорошо подходит и бумажный пакет. Он пропускает воздух, благодаря чему перец "дышит" и меньше рискует покрыться плесенью.
Чего следует избегать
Есть несколько условий, которые категорически вредят перцу.
- Нельзя оставлять его на солнце или возле источников тепла — овощ быстро вянет и теряет влагу;
- При температуре +20…+25 °C и выше он размягчается и начинает портиться, особенно спелый;
- Также опасно хранить его во влажной среде или в пакете с конденсатом. Если пакет "потеет", это создает идеальные условия для появления плесени.
Еще один важный совет — не кладите перец рядом с продуктами, выделяющими этилен. Помидоры, яблоки и другие "соседи" ускоряют порчу овоща.
Советы по выбору свежего перца
Чтобы овощ дольше оставался свежим, важно правильно его выбрать еще на рынке или в магазине. Перец должен быть однородного цвета без пятен, с плотной блестящей кожицей. При легком нажатии он не должен оставлять вмятин. Плодоножка должна быть зеленой и свежей. Если она сухая или потемнела, это признак того, что овощ собрали давно.
Об источнике: Southern Living
Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.
В журнале Southern Living есть такие рубрики:
- кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
- архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
- статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
- советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
- практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
