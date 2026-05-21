Россияне захватили два крупных города: в Deep State назвали новую цель врага

Аналитик проекта DeepState заявил, что российские войска полностью взяли под контроль два города в Донецкой области.

Россия оккупировала Покровск и Мирноград

Главное:

Покровск и Мирноград полностью оккупированы

Россия наращивает пехоту в этих городах и удерживает там значительные силы

Следующей целью РФ на этом направлении может стать Доброполье

Российские оккупанты полностью оккупировали Покровск и Мирноград в Донецкой области. Следующей целью врага может стать Доброполье. Об этом сообщил соучредитель и аналитик мониторингового проекта Deep State Роман Погорилый в эфире Radio NV.

"Покровск, Мирноград оккупированы… Враг активно заводит туда свои силы. Враг активно наращивает там свою пехоту в большом количестве. А это большой город, там их даже выбивать трудно", - сказал Погорилый. видео дня

По его словам, российские подразделения также применяют артиллерию, которая действует с южных окраин населенных пунктов и продолжает поражать украинские позиции вдоль линии боевого столкновения. Также он отметил активность дроновых подразделений, которые позволяют контролировать логистические маршруты и передвижения украинских сил.

Аналитик отметил, что россияне используют Покровск и Мирноград в качестве опорных пунктов для дальнейшего продвижения вглубь Донецкой области.

"Следующими целями, по идее, должны быть Доброполье, и уже есть определенные задачи по перехвату с их стороны, что они планируют туда двигаться", - рассказал Погорилый.

В то же время стоит заметить, что обновленная онлайн-карта DeepState по состоянию на 21 мая показывает смену контроля на этом участке фронта, однако официальных подтверждений полной оккупации Покровска и Мирнограда со стороны украинских военных или государственных структур пока не обнародовано.

Какие города попытается оккупировать РФ летом - мнение эксперта

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Главреду рассказал, что оккупационные войска во время весенне-летней наступательной кампании сосредоточат основные усилия на попытках полной оккупации Донецкой области. По словам эксперта, приоритетом России остается захват ключевых городов региона.

"Приоритетной целью России летом и осенью будет захват Донецкой области. Краматорск, Славянск и Константиновка — это те города-цели, которые российские войска должны захватить. Без этих городов Россия не представляет себе окончания этой войны", - подчеркнул он.

По его оценке, Покровск уже фактически находится под контролем российских сил, а вблизи Мирнограда сосредоточена большая группировка войск РФ. Эксперт также отметил, что Донецкое направление остается для России ключевым, несмотря на активность на других участках фронта.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, на Покровском направлении Силы обороны осуществляют как локальные, так и более глубокие контрнаступательные действия. В то же время российские войска продолжают давление в районе Покровска.

Также Силы обороны Украины оттеснили российские войска на Великобурлукском направлении почти до государственной границы. Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что ситуация на этом участке фронта для украинских войск улучшилась.

Пресс-секретарь 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпьяк заявил, что российские войска пытаются продвигаться в направлении Сум и рассматривают захват Сум и Харькова как одни из ближайших целей, хотя пока это им не удается.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

