Россияне захватили два крупных города: в Deep State назвали новую цель врага

Руслана Заклинская
21 мая 2026, 20:33
Аналитик проекта DeepState заявил, что российские войска полностью взяли под контроль два города в Донецкой области.
Россия оккупировала Покровск и Мирноград / Коллаж: Главред, фото: скриншот карты deepstatemap.live, facebook.com/22ombr

Главное:

  • Покровск и Мирноград полностью оккупированы
  • Россия наращивает пехоту в этих городах и удерживает там значительные силы
  • Следующей целью РФ на этом направлении может стать Доброполье

Российские оккупанты полностью оккупировали Покровск и Мирноград в Донецкой области. Следующей целью врага может стать Доброполье. Об этом сообщил соучредитель и аналитик мониторингового проекта Deep State Роман Погорилый в эфире Radio NV.

"Покровск, Мирноград оккупированы… Враг активно заводит туда свои силы. Враг активно наращивает там свою пехоту в большом количестве. А это большой город, там их даже выбивать трудно", - сказал Погорилый.

По его словам, российские подразделения также применяют артиллерию, которая действует с южных окраин населенных пунктов и продолжает поражать украинские позиции вдоль линии боевого столкновения. Также он отметил активность дроновых подразделений, которые позволяют контролировать логистические маршруты и передвижения украинских сил.

Покровск / Инфографика: Главред

Аналитик отметил, что россияне используют Покровск и Мирноград в качестве опорных пунктов для дальнейшего продвижения вглубь Донецкой области.

"Следующими целями, по идее, должны быть Доброполье, и уже есть определенные задачи по перехвату с их стороны, что они планируют туда двигаться", - рассказал Погорилый.

В то же время стоит заметить, что обновленная онлайн-карта DeepState по состоянию на 21 мая показывает смену контроля на этом участке фронта, однако официальных подтверждений полной оккупации Покровска и Мирнограда со стороны украинских военных или государственных структур пока не обнародовано.

Какие города попытается оккупировать РФ летом - мнение эксперта

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Главреду рассказал, что оккупационные войска во время весенне-летней наступательной кампании сосредоточат основные усилия на попытках полной оккупации Донецкой области. По словам эксперта, приоритетом России остается захват ключевых городов региона.

"Приоритетной целью России летом и осенью будет захват Донецкой области. Краматорск, Славянск и Константиновка — это те города-цели, которые российские войска должны захватить. Без этих городов Россия не представляет себе окончания этой войны", - подчеркнул он.

По его оценке, Покровск уже фактически находится под контролем российских сил, а вблизи Мирнограда сосредоточена большая группировка войск РФ. Эксперт также отметил, что Донецкое направление остается для России ключевым, несмотря на активность на других участках фронта.

Как сообщал Главред, на Покровском направлении Силы обороны осуществляют как локальные, так и более глубокие контрнаступательные действия. В то же время российские войска продолжают давление в районе Покровска.

Также Силы обороны Украины оттеснили российские войска на Великобурлукском направлении почти до государственной границы. Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что ситуация на этом участке фронта для украинских войск улучшилась.

Пресс-секретарь 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпьяк заявил, что российские войска пытаются продвигаться в направлении Сум и рассматривают захват Сум и Харькова как одни из ближайших целей, хотя пока это им не удается.

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

