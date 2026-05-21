"Цель РФ — захватить новый областной центр": РФ пошла в наступление на севере

В ГУВ сообщили, что россияне пытаются захватить Сумы и Харьков.

https://glavred.info/front/cel-rf-zahvatit-novyy-oblastnoy-centr-rf-poshla-v-nastuplenie-na-severe-10766552.html Ссылка скопирована

Россияне хотят захватить Сумы / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно:

РФ хочет захватить Сумы и Харьков

Враг продвигается на Сумском направлении

Российские оккупанты хотят захватить Сумы и Харьков. Захват этих областных центров является ближайшими задачами россиян. Об этом заявил спикер 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпяк.

В последние дни возросла активность врага. Россияне пытаются продвинуться как можно ближе к Сумам.

видео дня

"Их цель, как минимум, захватить Сумы как областной центр. У них это не получается, конечно. Но никто не сказал, что они отказались от этой затеи. Поэтому они сейчас давят", — пояснил Карпяк.

Он добавил, что не нужно считать это наступление оккупантов попыткой создать буферную зону. Эти атаки являются попыткой захватить как можно больше территорий.

"Они осуществляют наступательные действия, попытки наступательных действий", — пояснил Карпяк.

Есть ли у РФ силы для захвата Сум — Коваленко

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко заявил, что у РФ нет сил для захвата Сум или Харькова.

"Враг может планировать захватить хоть всю Украину, но наше противодействие эффективно, потери россиян велики", — отметил он.

Коваленко добавил, что чем эффективнее наше противодействие, тем больше у РФ потерь.

Что известно о Сумах / Инфографика: Главред

Планы РФ на летнее наступление — Палиса

Как писал Главред, заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью 24 каналу заявил, что в 2026 году российские войска сосредоточат основные усилия на попытках выйти к административным границам Донецкой области.

По его словам, оккупанты также будут пытаться развивать наступательные действия на Запорожском направлении, в частности в районе стыка Днепропетровской и Запорожской областей. В то же время он отметил, что российское командование регулярно корректирует свои планы, прежде всего в отношении сроков реализации поставленных задач.

"Сейчас ни одного дедлайна они не выполнили", — отметил он.

Палиса также считает, что армии РФ не сможет до начала сентября достичь административных границ Донецкой области. По его мнению, оккупанты могут не выполнить эту задачу даже до конца года.

Ситуация в Сумской области — что известно

Как ранее писал Главред, российские оккупационные войска пытаются активизировать штурмовые действия в Сумской области. В приграничных районах фиксируется зона инфильтрации противника. Об этом сообщил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

На границе продолжаются сложные бои, однако Силы обороны Украины принимают все необходимые меры, чтобы не допустить расширения присутствия российских войск в регионе. По имеющейся информации, противник несет значительные потери.

В группировке войск "Курск" также заявили, что ситуация в Сумской области пока остается стабильной и контролируемой. Там отметили, что действия российских войск пока не свидетельствуют о попытках взять Сумы в так называемое полуокружение.

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отмечал, что у РФ нет сил для того, чтобы взять Сумы в полуокружение. Россияне не способны даже частично окружить город. За последние полгода в Сумской области они продвинулись лишь незначительно, захватив два приграничных населенных пункта.

Другие новости:

О персоне: Вадим Карпяк Вадим Карпяк — украинский журналист, радиоведущий, телеведущий. Ведущий политического ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV и радиопрограммы "О законе и благодати" на UA: Радио Культура. 01.10.2025 года объявил в прямом эфире о мобилизации по собственному желанию в 8-й корпус десантно-штурмовых войск, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред