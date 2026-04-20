"Тяжелые бои, РФ пытается прорваться": россияне штурмуют Сумскую область

Что известно:
- РФ штурмует позиции в Сумской области
- На границе идут сложные бои
Российские оккупанты пытаются усилить штурмы в Сумской области. В приграничной зоне наблюдается инфильтрация врага. Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.
На пограничной зоне продолжаются сложные бои. В то же время Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу возможности увеличить присутствие в регионе. У россиян значительные потери.
"В Сумской области есть зона инфильтрации врага в приграничной зоне, где враг пытается усилить штурмовые действия, пользуясь ранней зеленью, в попытках проникнуть. Бои сложные, прорыва врага вглубь, по состоянию на сейчас, нет", — говорится в сообщении.
Группировка войск "Курск" официально сообщает, что в настоящее время в Сумской области ситуация остается контролируемой и стабильной. Пока со стороны россиян нет действий, которые можно было бы назвать попытками взять Сумы в "полуокружение".
"Каких-либо оснований говорить об этом нет. Ведь везде, где россияне пытались проводить штурмовые действия в районе ответственности ОВ "Курск", они получали и продолжают получать достойный отпор, не добиваясь никаких успехов. Поэтому информация, распространяемая некоторыми СМИ, не имеет ничего общего с реальностью", — говорится в сообщении.
В ВСУ подчеркивают, что непроверенные слухи способствуют дестабилизации и возникновению паники.
Как сообщал Главред, в Славянске и Краматорске в Донецкой области наблюдается ухудшение ситуации: противник применяет террор и запугивание с целью вытеснить гражданское население с территории этих населенных пунктов.
Напомним, что на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.
Кроме того, в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.
О личности: Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПС", — подчеркнул Андрей Коваленко.
