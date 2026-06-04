Птицы даже не приблизятся к деревьям: как отпугнуть скворцов от черешни

Вы узнаете:
- Как отпугнуть скворцов от деревьев с помощью звуков
- Какие предметы на деревьях отпугивают скворцов
В Украине начался сезон первого урожая ранней черешни. И самое время защитить деревья от скворцов, которые начинают "охотиться" на сочные ягоды, иначе собирать будет нечего.
Главред узнал, как эффективно отпугнуть скворцов от ягод, чтобы они больше не возвращались. О самых действенных методах рассказала автор YouTube-канала "В саду и на огороде".
Что отпугнет скворцов
Когда деревья еще маленькие, их можно защитить рыбацкими сетками. Но если черешня уже большая, стоит выбрать другие методы. Например, садовница советует повесить на крону радиоприемник.
В TikTok украинка mariyka_na_dachi поделилась своим лайфхаком по борьбе со скворцами. По ее словам, нужно взять обычную фольгу, порвать на кусочки и зацепить на веточки дерева.
Смотрите видео с лайфхаком:
@mariyka_na_dachi Попытка спасти ягоды от скворцов #дачныйблог♬ Eine Kleine Nachtmusik 1st movement(1273325) - East Valley Music
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Об источнике: В саду и на огороде
В саду и на огороде — YouTube-канал с аудиторией более 8 тысяч подписчиков. Автор канала публикует видео об уходе за садом и огородом в разные времена года.
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