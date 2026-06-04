Птицы даже не приблизятся к деревьям: как отпугнуть скворцов от черешни

Урожай удастся сохранить, если знать несколько простых способов отпугивания птиц.

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Простые методы защитят дерево от крылатых вредителей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как отпугнуть скворцов от деревьев с помощью звуков

Какие предметы на деревьях отпугивают скворцов

В Украине начался сезон первого урожая ранней черешни. И самое время защитить деревья от скворцов, которые начинают "охотиться" на сочные ягоды, иначе собирать будет нечего.

Главред узнал, как эффективно отпугнуть скворцов от ягод, чтобы они больше не возвращались. О самых действенных методах рассказала автор YouTube-канала "В саду и на огороде".

видео дня

Что отпугнет скворцов

Когда деревья еще маленькие, их можно защитить рыбацкими сетками. Но если черешня уже большая, стоит выбрать другие методы. Например, садовница советует повесить на крону радиоприемник.

Что любит и чего не любит черешня / Инфографика: Главред

В TikTok украинка mariyka_na_dachi поделилась своим лайфхаком по борьбе со скворцами. По ее словам, нужно взять обычную фольгу, порвать на кусочки и зацепить на веточки дерева.

Смотрите видео с лайфхаком:

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Об источнике: В саду и на огороде В саду и на огороде — YouTube-канал с аудиторией более 8 тысяч подписчиков. Автор канала публикует видео об уходе за садом и огородом в разные времена года.

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