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Нашествие улиток после дождя: простой органический способ, спасающий урожай

Руслан Иваненко
3 июня 2026, 23:58
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Эксперт рассказал, как правильно использовать органический барьер для достижения максимального защитного эффекта на огороде.
Слизень
Неправильное мульчирование создает благоприятные условия для скопления и размножения вредителей / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как обнаружить слизней на огороде
  • Когда и как правильно обрабатывать
  • Как защитить растения без химии

Прохладная и влажная погода, охватившая в конце мая ряд регионов Украины, создала благоприятные условия для стремительного размножения огородных вредителей. Наибольшую угрозу для молодых растений сейчас представляют слизни, которые за короткое время способны уничтожить лиственный аппарат, что фактически приводит к гибели культуры.

Главред решил разобраться, как эффективно и безопасно защитить огород от этих вредителей, опираясь на советы автора профильного YouTube-блога "Корисное TV", который поделился практическими рекомендациями по органическим методам борьбы.

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Причины появления вредителей

Специалист отметил, что первые признаки появления слизней можно заметить по характерным большим отверстиям на листьях растений. Поскольку эти моллюски ведут ночной образ жизни и избегают жары и сухости, лучшее время для осмотра участка — утренние часы до восхода солнца или вечер после заката.

Дополнительным фактором, способствующим появлению вредителей, является неправильное мульчирование почвы. Использование грубой соломы или свежескошенной травы без измельчения создает влажную среду под слоем мульчи, которая становится идеальным укрытием для колоний слизней.

По словам эксперта, механический сбор вредителей не дает стабильного результата, ведь популяция быстро восстанавливается. В то же время применение агрессивной химии на приусадебных участках нежелательно, поэтому все больше огородников переходят на экологичные решения.

Биологические средства защиты

Одним из таких средств называют биопрепарат "Улицид" и его аналоги, которые позиционируются как безопасные для людей, животных и почвенной экосистемы. После разложения они не оставляют вредных остатков в земле, что делает их популярными среди сторонников органического земледелия.

Как работает препарат

Эффективность препарата объясняется комбинированным действием активных компонентов, среди которых горчица, красный перец, древесная зола, хмель, сахар, каолин и фосфат железа. После рассыпания гранул вокруг растений образуется защитный барьер, через который слизни вынуждены проходить, подвергаясь раздражающему и обезвоживающему действию веществ.

Как избавиться от слизней и улиток
Как избавиться от слизней и улиток / Инфографика: Главред

Эксперты подчеркивают, что для достижения максимального эффекта важно соблюдать правильную технологию применения. Перед внесением средства грядки рекомендуется обильно полить, дать влаге полностью впитаться, после чего равномерно распределить сухие гранулы вокруг растений. В течение следующих 24–48 часов полив участка следует ограничить, чтобы обеспечить действие препарата.

При соблюдении всех условий одной обработки в начале сезона обычно достаточно для значительного снижения численности вредителей. Повторное внесение может понадобиться только после сильных длительных осадков, когда защитный барьер частично смывается.

Подробнее о том, как защитить огород от слизней, смотрите в видео.

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Об источнике: YouTube-канал "Корисное TV"

YouTube-канал "Корисное TV" — это канал, на котором можно найти множество лайфхаков, самоделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты по уходу за садом и огородом. На данный канал подписалось более 2,92 миллиона пользователей.

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