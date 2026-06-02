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Медведка сама сбежит с огорода: народные методы, о которых знают единицы

Дарья Пшеничник
2 июня 2026, 22:58
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Поскольку этот вредитель способен уничтожить ваш урожай, как только вы заметите его появление на участке, нужно немедленно принимать меры.
Медведка
Как избавиться от медведицы на огороде в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: ГУ Госпродпотребслужбы в Черновицкой области, скриншот из видео

Вы узнаете:

видео дня
  • Как уничтожить медведицу на огороде
  • Какие методы помогутсправиться с вредителем

С приходом весеннего тепла огороды оказываются под угрозой: медведица, известная также как капустница, массово выходит из зимней спячки и начинает уничтожать молодые культуры. Насекомое прокладывает ходы под землей, перегрызает корни и способно уничтожить посадки за считанные дни.

Особенно опасны самки, которые откладывают до 300 яиц — популяция быстро растет, поэтому реагировать нужно сразу. Об этом пишет ТСН.

Вредитель повреждает десятки культур: от картофеля, моркови и капусты до томатов, огурцов, арбузов, лука и бобовых. В питомниках страдают даже молодые деревья — яблони, груши, сливы и абрикосы. Садоводы отмечают: как только заметите ходы или характерные подкопы, стоит переходить к активной защите.

Эффективные способы борьбы с капустницей

  • Мыльный раствор — залейте им норы вредителя. Насекомое не переносит моющие средства и выходит на поверхность, где его легко уничтожить.
  • Сладкие ловушки — в стеклянную банку кладут варенье, закапывают на уровне почвы. На запах сладкого капустница заползает внутрь и не может выбраться.
  • Ловушка с пивом — свежее пиво привлекает вредителя не хуже сладкого. Бутылку с широким горлышком закапывают под углом, оставляя край на уровне земли.
  • Настой валерианы — 3 столовые ложки на 10 л воды. Раз в неделю по стакану под каждое растение. Через 3–4 недели вредитель исчезает.
  • Защита картофеля — перед посадкой клубни замачивают в препаратах от почвенных вредителей или поливают грядки настоем куриного помета.
  • Посадка цветов — бархатцы, календула и хризантемы отпугивают капустницу запахом и выделениями корней.

Весенняя профилактика помогает остановить вредителя еще в начале сезона. Даже несколько простых методов способны сохранить урожай и защитить грядки без агрессивной химии.

Посмотрите видео о самых простых способах избавиться от медвежьей лапки:

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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