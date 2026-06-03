Заставит змей бежать с участка: запах какого растения они не переносят

Это растение обладает очень сильным, характерным ароматом благодаря высокому содержанию эфирных масел и горечи.

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Как уберечься от змей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia

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Что посадить на участке, чтобы отпугнуть змей

Что привлекает этих пресмыкающихся

Появление змей возле человеческих жилищ в жару становится особенно заметным, когда во дворе скапливаются затененные углы, высокая трава или старые стройматериалы. Именно такие места пресмыкающиеся выбирают для укрытия и поиска пищи.

Опытные огородники отмечают, что создать естественный барьер можно без химии — достаточно высадить правильные растения вдоль забора. Об этом пишет ТСН.

Полынь: растение, создающее сильнейшую защиту

Горький полынь считается одним из самых эффективных природных репеллентов. Его насыщенный аромат, богатый эфирными маслами, резко воспринимается змеями, которые ориентируются в пространстве с помощью чувствительных рецепторов. Летучие соединения полыни вызывают у пресмыкающихся дезориентацию, поэтому они избегают участков, где растет это растение.

Полынь также отпугивает мелких грызунов — основной источник пищи для змей. Когда мыши и полевки исчезают, территория перестает быть привлекательной для хищников.

Для наилучшего эффекта кусты рекомендуется высаживать сплошной полосой вдоль ограды, возле хозяйственных построек и каменистых насыпей.

Растения, усиливающие защитный эффект полыни

Календула — выделяет фитонциды с резким ароматом, которого рептилии избегают. Массовое цветение создает дополнительный ароматический барьер и параллельно очищает сад от мелких вредителей.

— выделяет фитонциды с резким ароматом, которого рептилии избегают. Массовое цветение создает дополнительный ароматический барьер и параллельно очищает сад от мелких вредителей. Пижма и рута душистая — растения с сильным запахом, который долго сохраняется даже в жару. Их густая листва удерживает репеллентные вещества, формируя устойчивую защитную полосу.

и — растения с сильным запахом, который долго сохраняется даже в жару. Их густая листва удерживает репеллентные вещества, формируя устойчивую защитную полосу. Перечная мята — быстро разрастается и создает ароматный ковер под забором. Ментоловый аромат становится сильным раздражителем для змей.

— быстро разрастается и создает ароматный ковер под забором. Ментоловый аромат становится сильным раздражителем для змей. Чеснок или декоративный лук — выделяют аллицин с характерным резким запахом. Такие грядки часто размещают возле потенциально опасных зон, ведь пресмыкающиеся избегают подобных химических соединений.

Почему растительного барьера недостаточно

Ни одна культура не обеспечит полной защиты, если во дворе остаются условия, благоприятные для змей. Эксперты отмечают, что растения работают лучше всего только в сочетании с регулярной уборкой территории.

Важно:

поддерживать низкую траву;

убирать ветки, старый шифер и мусор;

закрывать компостные ямы сеткой;

не оставлять открытые источники воды.

Усилить эффект можно и натуральными средствами

Концентрированные настои из сухого полыни используют для опрыскивания тропинок, порога и щелей в заборе. Аромат держится долго и помогает закрепить защитное действие живых насаждений.

Смотрите видео о том, как избавиться от змей на огороде:

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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