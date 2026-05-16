Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Мыши уйдут из сада навсегда: натуральные способы отпугнуть грызунов без химии

Анна Ярославская
16 мая 2026, 15:19
google news Подпишитесь
на нас в Google
Бороться с мышами в погребе и саду можно при помощи паленой шерсти, веток и уксуса.
Мыши
Эксперты назвали гуманные способа очистки сада от грызунов / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Какой резкий кухонный аромат заставит вредителей уйти с участка
  • Как правильно разложить обгоревшие поленья для защиты погреба
  • Чем обработать садовую мебель перед зимой от гнездования мышей

Мыши очень часто поселяются в саду и никак не хотят уходить. Обычно для избавления от этих вредителей используют синтетические химикаты или ловушки, но на самом деле существует совершенно натуральный и гуманные способы отпугнуть грызунов.

Борьба с мышами и крысами— очень важное мероприятие, поскольку они не только уничтожают запасы, но и разносят опасные заболевания, такие как чума, лихорадка, бешенство и многие другие. Поэтому при появлении первых признаков вредителей на участке следует предпринять незамедлительные меры. Как сделать, чтобы мыши ушли, рассказали на Youtube-канале Procvetok.

видео дня

Метод №1: Ветви можжевельника.

Издревле люди использовали можжевельник для защиты от вредителей. Грызуны просто не переносят резкий запах этого растения, а также его колючие иголки.

Посадите на своем участке несколько кустов можжевельника обыкновенного (европейского). Перед закладкой овощей на хранение нарежьте большие охапки веток и поместите их в погреб. Мышей там после этого не будет, ведь этот способ проверен годами.

Метод №2: Обожженная шерсть.

Еще один эффективный способ — использование паленой шерсти. Для этого подойдет любая шерсть животных: овечья, собачья, кошачья или, например, кусочек старого мехового воротника.

Нужно взять небольшие клочки, аккуратно обжечь их и разложить в местах хранения продуктов: в доме, погребе, под шкафами или в щели в полу. Мыши воспринимают этот запах как сигнал смертельной опасности и пожара, поэтому сразу покидают постройки.

Метод №3: Обожженная древесина.

Похожим отпугивающим действием обладает и обгоревшее дерево. Если взять несколько небольших обгорелых поленьев (головешек) и положить их в погреб, мыши там не заведутся.

Важно! Перед применением способов с шерстью или древесиной убедитесь, что материалы полностью потухли и не тлеют. Ни в коем случае не заносите в помещения горящие предметы.

Где наносить натуральные средства от грызунов
Где наносить натуральные средства от грызунов / Инфографика: Главред

Защита грядок от мышей

Чтобы защитить подземный урожай, нужно использовать отпугивающие вещества, например, березовый деготь или ту же обожженную шерсть. Однако в осенний период часто идут дожди, которые быстро вымывают любые запахи.

Чтобы решить эту проблему, используйте простую хитрость:

  • Возьмите кусочки поролона или ваты и обильно пропитайте их дегтем (либо подготовьте паленую шерсть).
  • Поместите эти пахучие материалы внутрь обрезанных пластиковых бутылок.
  • Разложите бутылки-укрытия на грядках.

Пластик защитит пахучую приманку от осадков, а сильный запах надолго останется на участке. В результате мыши будут обходить ваш огород стороной.

Смотрите видео - Как вывести мышей из сада:

Об источнике: Youtube-канал Procvetok

Youtube-канал Procvetok - это канал для садоводов. Имеет более 2,2 млн подписчиков и 2,4 тыс. видео.

На канале опытные специалисты-биологи рассказывают все о посадке, уходе, выращивании растений.

Согласно рекоменадциям, можно научиться ухаживать за плодовыми деревьями и кустарниками, семенами, саженцами лиственных и хвойных пород декоративных растений.

Какой запах больше всего боятся мыши

Избавиться от мышей поможет проверенный временем кухонный продукт. Речь идет об уксусе.

Специалисты по борьбе с вредителями рассказали изданию Martha Stewart, как сделать, чтобы мыши ушли, при помощи обычного уксуса.

1. Устраните запахи еды.

Уксус — хорошее чистящее средство, особенно когда нужно устранить неприятные запахи в местах хранения продуктов. При использовании уксуса для чистки кухонных столешниц, полок в кладовой и под бытовой техникой вы удаляете запахи продуктов, которые привлекают мышей.

Просто смешайте равные части белого уксуса и воды и тщательно протрите поверхности.

Протрите уксусом также и те места, где бывали мыши. В результате дргуие грызуны с меньшей вероятностью последуют по их следам.

2. Смочите уксусном растворе ватные шарики и положите их рядом с отверстиями, которые вы недавно заделали герметиком или пеной, это может отпугнуть мышей, пока герметик не затвердеет.

В этом случае уксус снижает вероятность того, что мыши погрызут или повредят свежий герметик до того, как он застынет.

Ватные шарики, смоченные неразбавленным белым уксусом, нужно положить на кусок фольги или в небольшую миску и разместить на расстоянии нескольких сантиметров от заделанного отверстия.

Для таких мест, как гаражи и чердаки, куда мыши могут проникнуть легче, поставьте в углах небольшие открытые емкости или миски с неразбавленным уксусом. Неразбавленный уксус особенно эффективен, потому что у мышей чрезвычайно чувствительное обоняние, и уксусная кислота в уксусе для них слишком сильна.

3. Опрыскайте грядки.

В саду следует опрыскивать разбавленным уксусом края грядок и пространство возле компостных ящиков.

Запах уксуса исчезает примерно через четыре-восемь часов на открытом воздухе, поэтому для достижения эффективности смесь необходимо часто обновлять. Также следует избегать прямого опрыскивания растений, поскольку уксус является природным гербицидом, который убивает растения при контакте.

4. Чистка садовой мебели.

Зимой мыши постоянно ищут укромные места, чтобы свить гнезда и согреться. Если им не удается проникнуть в ваш дом, то садовая мебель — лучшее место для них, особенно если она не использовалась с лета. Один из способов отпугнуть мышей от веранды или патио — это почистить садовую мебель смесью уксуса и воды перед зимой. Всегда проверяйте этикетку по уходу, чтобы убедиться, что ткань можно чистить уксусом.

Как писал Главред, один из лучших способов удержать крыс подальше от вашего сада - это использование эфирных масел. Они естественным образом отпугивают грызунов. Детальнее читайте в материале: Крыс и мышей в саду больше не будет: чем нужно обработать участок.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мыши крысы сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Москва под массированной атакой дронов: аэропорты парализованы, в небе десятки БПЛА

Москва под массированной атакой дронов: аэропорты парализованы, в небе десятки БПЛА

16:23Война
Одобрят ли США новый пакет финпомощи Украине - конгрессмен ответил

Одобрят ли США новый пакет финпомощи Украине - конгрессмен ответил

15:52Мир
ВСУ фиксируют все: "Мадяр" решительно пригрозил Лукашенко, что известно

ВСУ фиксируют все: "Мадяр" решительно пригрозил Лукашенко, что известно

14:51Война
Реклама

Популярное

Ещё
Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

Урожай смородины и порички удвоится: что нужно сделать в мае

Урожай смородины и порички удвоится: что нужно сделать в мае

Лайфхак советских времен: зачем втыкать обычный гвоздь в цветочный горшок

Лайфхак советских времен: зачем втыкать обычный гвоздь в цветочный горшок

Предчувствуют будущее и эмоции: четыре месяца рождения с самым сильным чутьем

Предчувствуют будущее и эмоции: четыре месяца рождения с самым сильным чутьем

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке вратаря с мячом за 35 с

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке вратаря с мячом за 35 с

Последние новости

16:23

Москва под массированной атакой дронов: аэропорты парализованы, в небе десятки БПЛА

16:18

Опасный выбор: за кого женщинам в СССР не разрешалось выходить замуж

15:52

Одобрят ли США новый пакет финпомощи Украине - конгрессмен ответил

15:50

"Политическая система дала трещину": у Путина начались серьезные проблемы в РоссииВидео

15:39

Захват Волчанска стал для РФ "вопросом принципа": полицейский раскрыл причину

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
15:19

Мыши уйдут из сада навсегда: натуральные способы отпугнуть грызунов без химии

15:16

Девушка показала изобретение своей мамы: украинцы рыдают от смехаВидео

15:07

Почему снятся сны о выпадении зубов: ученые нашли неожиданное объяснение

15:03

Звезда "Американского пирога" разводится после 18 лет брака: названа причина

Реклама
14:53

Как остановить ночные крики и беготню кота: ветеринар раскрыла секретВидео

14:51

ВСУ фиксируют все: "Мадяр" решительно пригрозил Лукашенко, что известно

14:20

Раскрыт сценарий Лукашенко для наступления на Украину: какие регионы под угрозой

14:19

Бермудский треугольник снова удивил ученых неожиданной находкойВидео

14:17

Война, богатство или смерть: о каких угрозах предупреждает молния

14:06

Чем подкормить огурцы после высадки: секрет мощного роста и большого урожая

13:57

Три знака зодиака скоро поймают удачу за хвост: кто счастливчики

13:43

Украине нужны единство и оборонная демократия, – Ивашин

13:32

Мошенники запустили новую "схему": деньги списываются за считанные минуты

13:12

На картофеле желтеют листья: чем подкормить, чтобы спасти урожайВидео

13:01

Как мать и сын: фото 40-летнего актера с женой поразило людей

Реклама
12:49

"Дальнобойные санкции": ВСУ за неделю поразили редкий самолет, вертолет и корабли

12:38

Хитрый тест по ПДД с круговым движением: водители долго "ломают" головуВидео

12:33

Китайский гороскоп на завтра, 17 мая: Лошадям - встречи, Быкам - неурядицы

12:13

ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

12:05

"Это как понимать?": Билык уличила фаворитку Евровидения 2026 в плагиате своего хитаВидео

11:55

"Подходим к поиску с осторожностью": стартовал кастинг на нового Джеймса Бонда

11:53

На "острове миллиардеров" бесплатно раздают дома: в чем подвох

11:45

Кому карты Таро сулят внезапное богатство: гороскоп на новолуние 16 мая 2026Видео

11:40

"Даже если война закончится": тревожный прогноз о новом наступлении России

11:36

Украина вернула 528 тел погибших украинских военных — что известно

11:14

Солнечные панели летом: как сохранить максимальную мощность

11:06

LELEKA роскошно выступила для жюри Евровидения 2026 — как ее оценилиВидео

10:56

Почему 17 мая на столе должен быть картофель: какой церковный праздник

10:48

Как вырастить морковь по 25 см: три главных секрета роскошного урожаяВидео

10:42

Резкий рост или падение: чего ожидать от курса доллара и евро с понедельника

09:54

Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине – BI

09:51

РФ готовит новый сценарий ударов по Киеву: угроза ракетных атак усилится — ISW

09:30

Почему перец сбрасывает цветы: ошибки, из-за которых можно остаться без урожаяВидео

09:07

Евровидение 2026: где смотреть гранд финал

08:52

Военные РФ нанесли удар по Одесской области: есть раненые

Реклама
08:51

Дроны ударили по крупнейшему химическому заводу в РФ: вспыхнул масштабный пожар

08:09

Виталий Портников: Трамп сказал Кремлю важное "нет" по поводу Донбассамнение

07:35

Россияне атаковали Харьков: дрон нанес удар по центру города, есть пострадавшие

06:00

Начало "белой полосы": удача сама постучится в дверь трех знаков зодиака

05:28

Как облегчить колики у ребенка: эксперт назвал самые эффективные методы

05:00

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

04:41

Почему в СССР в каждом доме хранили сушеную крапиву: объяснение удивит

04:12

Как хранить хлеб, чтобы он оставался свежим до 2 недель: так делали еще наши бабушки

04:00

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке вратаря с мячом за 35 с

03:40

Астероид "убийца городов" стремительно мчится к Земле: есть ли угроза катастрофы

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять