Мыши уйдут из сада навсегда: натуральные способы отпугнуть грызунов без химии

Бороться с мышами в погребе и саду можно при помощи паленой шерсти, веток и уксуса.

https://glavred.info/sad-ogorod/myshi-uydut-iz-sada-navsegda-naturalnye-sposoby-otpugnut-gryzunov-bez-himii-10765301.html Ссылка скопирована

Эксперты назвали гуманные способа очистки сада от грызунов / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Какой резкий кухонный аромат заставит вредителей уйти с участка

Как правильно разложить обгоревшие поленья для защиты погреба

Чем обработать садовую мебель перед зимой от гнездования мышей

Мыши очень часто поселяются в саду и никак не хотят уходить. Обычно для избавления от этих вредителей используют синтетические химикаты или ловушки, но на самом деле существует совершенно натуральный и гуманные способы отпугнуть грызунов.

Борьба с мышами и крысами— очень важное мероприятие, поскольку они не только уничтожают запасы, но и разносят опасные заболевания, такие как чума, лихорадка, бешенство и многие другие. Поэтому при появлении первых признаков вредителей на участке следует предпринять незамедлительные меры. Как сделать, чтобы мыши ушли, рассказали на Youtube-канале Procvetok.

видео дня

Метод №1: Ветви можжевельника.

Издревле люди использовали можжевельник для защиты от вредителей. Грызуны просто не переносят резкий запах этого растения, а также его колючие иголки.

Посадите на своем участке несколько кустов можжевельника обыкновенного (европейского). Перед закладкой овощей на хранение нарежьте большие охапки веток и поместите их в погреб. Мышей там после этого не будет, ведь этот способ проверен годами.

Метод №2: Обожженная шерсть.

Еще один эффективный способ — использование паленой шерсти. Для этого подойдет любая шерсть животных: овечья, собачья, кошачья или, например, кусочек старого мехового воротника.

Нужно взять небольшие клочки, аккуратно обжечь их и разложить в местах хранения продуктов: в доме, погребе, под шкафами или в щели в полу. Мыши воспринимают этот запах как сигнал смертельной опасности и пожара, поэтому сразу покидают постройки.

Метод №3: Обожженная древесина.

Похожим отпугивающим действием обладает и обгоревшее дерево. Если взять несколько небольших обгорелых поленьев (головешек) и положить их в погреб, мыши там не заведутся.

Важно! Перед применением способов с шерстью или древесиной убедитесь, что материалы полностью потухли и не тлеют. Ни в коем случае не заносите в помещения горящие предметы.

Где наносить натуральные средства от грызунов / Инфографика: Главред

Защита грядок от мышей

Чтобы защитить подземный урожай, нужно использовать отпугивающие вещества, например, березовый деготь или ту же обожженную шерсть. Однако в осенний период часто идут дожди, которые быстро вымывают любые запахи.

Чтобы решить эту проблему, используйте простую хитрость:

Возьмите кусочки поролона или ваты и обильно пропитайте их дегтем (либо подготовьте паленую шерсть).

Поместите эти пахучие материалы внутрь обрезанных пластиковых бутылок.

Разложите бутылки-укрытия на грядках.

Пластик защитит пахучую приманку от осадков, а сильный запах надолго останется на участке. В результате мыши будут обходить ваш огород стороной.

Смотрите видео - Как вывести мышей из сада:

Об источнике: Youtube-канал Procvetok Youtube-канал Procvetok - это канал для садоводов. Имеет более 2,2 млн подписчиков и 2,4 тыс. видео. На канале опытные специалисты-биологи рассказывают все о посадке, уходе, выращивании растений. Согласно рекоменадциям, можно научиться ухаживать за плодовыми деревьями и кустарниками, семенами, саженцами лиственных и хвойных пород декоративных растений.

Какой запах больше всего боятся мыши

Избавиться от мышей поможет проверенный временем кухонный продукт. Речь идет об уксусе.

Специалисты по борьбе с вредителями рассказали изданию Martha Stewart, как сделать, чтобы мыши ушли, при помощи обычного уксуса.

1. Устраните запахи еды.

Уксус — хорошее чистящее средство, особенно когда нужно устранить неприятные запахи в местах хранения продуктов. При использовании уксуса для чистки кухонных столешниц, полок в кладовой и под бытовой техникой вы удаляете запахи продуктов, которые привлекают мышей.

Просто смешайте равные части белого уксуса и воды и тщательно протрите поверхности.

Протрите уксусом также и те места, где бывали мыши. В результате дргуие грызуны с меньшей вероятностью последуют по их следам.

2. Смочите уксусном растворе ватные шарики и положите их рядом с отверстиями, которые вы недавно заделали герметиком или пеной, это может отпугнуть мышей, пока герметик не затвердеет.

В этом случае уксус снижает вероятность того, что мыши погрызут или повредят свежий герметик до того, как он застынет.

Ватные шарики, смоченные неразбавленным белым уксусом, нужно положить на кусок фольги или в небольшую миску и разместить на расстоянии нескольких сантиметров от заделанного отверстия.

Для таких мест, как гаражи и чердаки, куда мыши могут проникнуть легче, поставьте в углах небольшие открытые емкости или миски с неразбавленным уксусом. Неразбавленный уксус особенно эффективен, потому что у мышей чрезвычайно чувствительное обоняние, и уксусная кислота в уксусе для них слишком сильна.

3. Опрыскайте грядки.

В саду следует опрыскивать разбавленным уксусом края грядок и пространство возле компостных ящиков.

Запах уксуса исчезает примерно через четыре-восемь часов на открытом воздухе, поэтому для достижения эффективности смесь необходимо часто обновлять. Также следует избегать прямого опрыскивания растений, поскольку уксус является природным гербицидом, который убивает растения при контакте.

4. Чистка садовой мебели.

Зимой мыши постоянно ищут укромные места, чтобы свить гнезда и согреться. Если им не удается проникнуть в ваш дом, то садовая мебель — лучшее место для них, особенно если она не использовалась с лета. Один из способов отпугнуть мышей от веранды или патио — это почистить садовую мебель смесью уксуса и воды перед зимой. Всегда проверяйте этикетку по уходу, чтобы убедиться, что ткань можно чистить уксусом.

Как писал Главред, один из лучших способов удержать крыс подальше от вашего сада - это использование эфирных масел. Они естественным образом отпугивают грызунов. Детальнее читайте в материале: Крыс и мышей в саду больше не будет: чем нужно обработать участок.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред