Как мать и сын: фото 40-летнего актера с женой поразило людей

40-летний китайский актер Хоу Сян вновь оказался в центре внимания соцсетей после того, как новые фотографии с супругой стали вирусными. Пользователи не поверили, что мужчине уже исполнилось 40 лет. Многие же решили, что на снимках подросток.
По данным китайских СМИ, необычная внешность актера связана с заболеванием, которое остановило его физическое развитие еще в детстве. Из-за этого Хоу Сян на протяжении всей жизни выглядит как 10–12-летний мальчик и даже во взрослом возрасте регулярно сталкивается с недоумением окружающих. Об этом пишет Oddity Central.
Актера называют "китайским Бенджамином Баттоном"
Хоу Сян родился недоношенным. Сообщается, что здоровье его матери во время беременности было сильно подорвано, а сам будущий актер рос медленнее сверстников. Примерно в девятилетнем возрасте его физическое развитие практически остановилось.
Несмотря на это, мужчина сумел построить актерскую карьеру. Уже в 19 лет он получил известность после роли школьника в популярном китайском ситкоме "Дом с детьми". Тогда зрители были уверены, что на экране играет настоящий ребенок.
Позже Хоу Сян снялся в нескольких известных сериалах, среди которых "Отчим" и "Туннельная война". Режиссеры отмечали его дисциплину и способность профессионально выполнять сложные задачи, с которыми детям-актерам бывает трудно справляться.
Вирусные фото вызвали споры в соцсетях
Новая волна обсуждений началась после публикации семейных фотографий актера с женой. Некоторые пользователи соцсетей начали шутить, что пара выглядит как мать и сын.
Сам Хоу Сян признался, что подобные комментарии сопровождают его почти всю жизнь, однако он давно научился спокойно реагировать на критику и сосредоточен на семье и работе.
Об источнике: Oddity Central
Oddity Central - издание, публикующее новости о странных событиях, уникальных туристических направлениях, странных изобретениях, странных персонажах или странном искусстве.
