Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Как вырастить морковь по 25 см: три главных секрета роскошного урожая

Анна Ярославская
16 мая 2026, 10:48
google news Подпишитесь
на нас в Google
Крупная и ровная морковь без "рогов" - это вполне достижимый результат. Что на самом деле влияет на урожай?
Морковь
Как вырастить крупную морковь - секреты подготовки почвы и питания / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Ключевые тезисы:

  • Высокие гребни защищают корни от деформации на тяжелой почве
  • Калийные подкормки на поздних сроках предотвращают растрескивание
  • Сбор урожая в сильную жару приводит к быстрому увяданию плодов

Крупная, сочная и ровная морковь — результат не только выбора удачного сорта, но и правильного ухода. Даже опытные дачники иногда получают мелкие или "рогатые" корнеплоды. На самом деле размер моркови напрямую зависит от подготовки почвы, схемы посева, полива и своевременного ухода.

Главред разобрался, как вырастить крупную морковь.

видео дня

На Yоutube-канале Сад, огород своими руками агрономы раскрыли передовую технологию выращивания моркови, которая позволяет получать идеально ровные плоды длиной до 25 см даже на тяжелых почвах.

Посев моркови был произведен 5 мая прямым способом в грунт. Спустя более чем 120 дней вегетации специалисты приступили к выкопке урожая. Эксперты выделили три ключевых фактора успеха, которые помогли защитить культуру от болезней, сорняков и растрескивания.

Секрет 1: Посадка на высоких гребнях

Выращивание моркови на сформированных широких грядах (гребнях) решило сразу несколько проблем:

1. Защита от переувлажнения. Дождливой весной вся лишняя влага уходила в междурядья, предотвращая вымокание корнеплодов.

2. Идеальная форма плода. В рыхлом гребне длинные гибриды (25–30 см) беспрепятственно растут вниз. В отличие от обычной плотной почвы, здесь корень не упирается в твердые слои, что сводит к минимуму процент деформированной и "рогатой" моркови.

Что любит и чего не любит морковь
Что любит и чего не любит морковь / Инфографика: Главред

Секрет 2: Трехэтапная система питания

Думаете, чем подкормить морковь? Подкормка моркови должна быть строго привязана к фазам развития растения.

На фазе формирования трех-четырех листьев нужно внесить сбалансированное удобрения с равной формулой NPK "20-20-20" (20–25 г на 10 л воды) для одновременного развития ботвы и корневой системы.

На фазе формирования корня толщиной с карандаш необходимо повторить подкормке "20-20-20" для поддержания общего баланса.

Через 60–80 дней необходим полный отказ от азота и переход на высококалийные составы (например, "5-15-40" или "5-10-15"). Калий отвечает за накопление сахаров, что влияет на вкус моркови, и укрепляет стенки клеток, защищая ее от разрывов.

Секрет 3: Борьба с растрескиванием и правила уборки

Критическая ошибка многих дачников — нерегулярный полив. Пересушивание почвы с последующим обильным заливом (или резкими осенними дождями) приводит к тому, что клетки плода лавинообразно впитывают воду и лопаются. Контролировать это необходимо умеренным поливом по мере подсыхания верхнего слоя и своевременным внесением калия.

Когда нельзя собирать урожай моркови

Эксперты призывают не собирать морковь в пик летней жары (в августе), иначе выкопанный урожай завянет за сутки. Идеальное время для уборки на длительное хранение — прохладные, слегка сырые осенние дни в конце сентября.

"Мы копаем, когда осенью становится прохладно и немного сыро. В таких условиях корнеплоды гораздо лучше сохраняются до момента переноса в подвал или гараж на зимнее хранение. Если выкапывать в солнечный день при +30°C и оставить её полежать на грядке, она быстро нагреется, начнет активно отдавать свою влагу и подвялится на солнце. Это сильно сократит срок хранения", - рассказали эксперты.

Смотрите видео - Полезные советы по выращиванию моркови:

Ранее Главред писал, что даже у опытных дачников укроп часто всходит плохо, вытягивается или растет тоненьким и слабым. Чтобы укроп взошел плотной "щеткой" и рос сочным зеленым ковром, можно применить простую и натуральную подкормку из компонентов, которые есть на каждой кухне.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Youtube-канал "Сад, огород своими руками"

На Youtube-канал "Сад, огород своими руками" подписаны 2,75 млн человек. Опубликованы полторы тысячи видео.

Автор канала - агроном Валерий, который делится полезной информацией о выращивании цветов, томатов, винограда, малины, клубники и других культур.

"Все, что я снимаю, основано и проверено на моем личном опыте", - утверждает автор.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород морковка сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

12:13Фронт
Украина вернула 528 тел погибших украинских военных — что известно

Украина вернула 528 тел погибших украинских военных — что известно

11:36Война
Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине – BI

Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине – BI

09:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

Ольга Мартыновская не будет судьей МастерШеф: что произошло

Ольга Мартыновская не будет судьей МастерШеф: что произошло

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

Урожай смородины и порички удвоится: что нужно сделать в мае

Урожай смородины и порички удвоится: что нужно сделать в мае

Можно ли приглашать вдову на помолвку, свадьбу и крестины — ответ священника

Можно ли приглашать вдову на помолвку, свадьбу и крестины — ответ священника

Последние новости

12:33

Китайский гороскоп на завтра, 17 мая: Лошадям - встречи, Быкам - неурядицы

12:13

ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

12:05

"Это как понимать?": Билык уличила фаворитку Евровидения 2026 в плагиате своего хитаВидео

11:55

"Подходим к поиску с осторожностью": стартовал кастинг на нового Джеймса Бонда

11:53

На "острове миллиардеров" бесплатно раздают дома: в чем подвох

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
11:45

Кому карты Таро сулят внезапное богатство: гороскоп на новолуние 16 мая 2026Видео

11:40

"Даже если война закончится": тревожный прогноз о новом наступлении России

11:36

Украина вернула 528 тел погибших украинских военных — что известно

11:14

Солнечные панели летом: как сохранить максимальную мощность

Реклама
11:06

LELEKA роскошно выступила для жюри Евровидения 2026 — как ее оценилиВидео

10:56

Почему 17 мая на столе должен быть картофель: какой церковный праздник

10:48

Как вырастить морковь по 25 см: три главных секрета роскошного урожаяВидео

10:42

Резкий рост или падение: чего ожидать от курса доллара и евро с понедельника

09:54

Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине – BI

09:51

РФ готовит новый сценарий ударов по Киеву: угроза ракетных атак усилится — ISW

09:30

Почему перец сбрасывает цветы: ошибки, из-за которых можно остаться без урожаяВидео

09:07

Евровидение 2026: где смотреть гранд финал

08:52

Военные РФ нанесли удар по Одесской области: есть раненые

08:51

Дроны ударили по крупнейшему химическому заводу в РФ: вспыхнул масштабный пожар

08:09

Виталий Портников: Трамп сказал Кремлю важное "нет" по поводу Донбассамнение

Реклама
07:35

Россияне атаковали Харьков: дрон нанес удар по центру города, есть пострадавшие

06:00

Начало "белой полосы": удача сама постучится в дверь трех знаков зодиака

05:28

Как облегчить колики у ребенка: эксперт назвал самые эффективные методы

05:00

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

04:41

Почему в СССР в каждом доме хранили сушеную крапиву: объяснение удивит

04:12

Как хранить хлеб, чтобы он оставался свежим до 2 недель: так делали еще наши бабушки

04:00

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке вратаря с мячом за 35 с

03:40

Астероид "убийца городов" стремительно мчится к Земле: есть ли угроза катастрофы

03:11

Что чаще всего снится людям: статистика поисковых запросов Google

02:34

Четыре знака зодиака получат подарок от Вселенной — кого ждут большие перемены

01:45

Крупы не тронет, к шкафу не подлетит: как надолго избавиться от молиВидео

01:01

Россияне придумали как защитить Шахеды от перехватчиков - Флэш

00:34

Денежная неделя ждет трех знаков зодиака: кому повезет уже с 18 мая

15 мая, пятница
23:59

В Киеве могут изменить схему движения метро: названы сроки и направление

23:13

Жесткий геомагнитный шторм атаковал страну: когда закончится буря

23:07

В США раскрыли неожиданный сценарий завершения войны в Украине

22:44

"Неразорвавшихся мин там море": РФ полностью разрушила город на Харьковщине

22:44

Лайфхак советских времен: зачем втыкать обычный гвоздь в цветочный горшок

22:06

Угроза штурма 50-тысячной группировки: эксперт об риске атаки РФ с севера

21:52

Предчувствуют будущее и эмоции: четыре месяца рождения с самым сильным чутьем

Реклама
21:33

Его просили бросить оружие: полиция опубликовала видео со стрельбой в Хмельницкой областиВидео

21:28

Пособия на детей будут выплачиваться по-новому: важные изменения

21:11

Чем можно заменить пеллеты в печи: что реально работает, а что — опасноВидео

20:56

Почему морковь растрескивается и растет кривой: ошибки в поливе и подкормке

20:50

Кого чаще всех кусают комары: ученые назвали идеальных жертв

20:26

Роскошная зеленая изгородь без хлопот: какой куст растет быстрее туи и выглядит ярче

20:10

Резервы идут в бой: РФ бросает новые силы на штурм, фронт "кипит"Видео

19:30

Под угрозой Киевская и Черниговская области: Зеленский сделал срочное обращение

19:25

Украина сможет вернуть оккупированные территории: Жданов раскрыл сценарий

19:24

В сеть попало видео, как Джамала реагирует на рекордную ноту LELEKAВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаСтиркаАвтоКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять