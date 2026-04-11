Укроп взойдет густой "щеткой": настой из одного ингредиента сотворит чудо

Анна Ярославская
11 апреля 2026, 12:09
Чем полить укроп, чтобы он рос как на дрожжах? Садовод поделилась рецептом секретной подкормки.
Укроп
Настой из луковой шелухи "будит" семена укропа мгновенно / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие удобрения любит укроп
  • Как приготовить луковый настой
  • Чем полезна луковая шелуха

Даже у опытных дачников укроп часто всходит плохо, вытягивается или растет тоненьким и слабым. Чтобы укроп взошел плотной "щеткой" и рос сочным зеленым ковром, можно применить простую и натуральную подкормку из компонентов, которые есть на каждой кухне.

Какое удобрение лучше всего подходит для укропа, рассказали на Youtube-канале Сад, огород ПРО.

"Много лет я искала способ, как заставить семена прорастать быстро и дружно. Опытным путем я выяснила: семена укропа покрыты защитными эфирными маслами. Именно они не дают семенам быстро "проклюнуться". Простое замачивание в воде помогает плохо, а долгая выдержка тоже не всегда дает результат. Но я нашла идеальное средство. Секретный ингредиент — луковая шелуха", - поделилась садовод.

По ее словам, луковая шелуха — ценнейшее питание для зелени. В ней содержатся фитонциды (защита от грибка), железо, кальций, калий для роста массы, витамины и аминокислоты. Но самое главное — в луковой шелухе есть вещества, которые мгновенно расщепляют эфирные масла на семенах укропа.

Что любит и чего не любит укроп
Что любит и чего не любит укроп / Инфографика: Главред

Чем полить укроп, чтобы он хорошо рос

Для приготовления раствора возьмите баночку и налейте в нее 0,5 литра отстоявшейся воды (воду из-под крана лучше не использовать).

Далее добавьте шелуху с одной крупной луковицы. Важно не заливать шелуху кипятком, иначе полезные микроэлементы разрушатся. Раствор должен настаиваться в воде комнатной температуры примерно два дня. Когда настой приобретет насыщенный золотистый цвет — он готов.

Как правильно сеять укроп и ухаживать

Перед посадкой замочите семена укропа в этом настое буквально на одну минуту. Этого достаточно, чтобы смыть масла и "разбудить" семечко.

Сделайте бороздки в почве и сначала пролейте их луковым настоем. Высадите семена и присыпьте землей. После этого не поливайте грядку несколько дней.

Садовод советует в дальнейшем поливать укроп этой луковой водичкой.

"Результат вас поразит: укроп растет как на дрожжах, не желтеет, получается очень пушистым, ароматным и невероятно густым. Благодаря этому способу все семена прорастают равномерно, и вы получите настоящий ковер из яркой, насыщенной зелени", - резюмировала садовод.

Смотрите видео - Какое удобрение лучше всего подходит для укропа:

Как писал Главред, многие дачники выращивают томаты, огурцы, болгарский перец и другие культуры, но мало кто знает, что урожай можно увеличить в 10–15 раз благодаря всего лишь одной подкормке. Как ее приготовить - читайте рецепт.

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

