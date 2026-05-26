Киевлянам рекомендуют временно покинуть столицу: что задумала Россия

Анна Косик
26 мая 2026, 13:05обновлено 26 мая, 14:07
В ближайшее время украинцам, особенно жителям Киева, следует быть внимательными и позаботиться о своей безопасности.
Турция, Киев
Жителям Киева, скорее всего, предстоит пережить сложные дни / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Кулеба:

  • В ближайшее время Россия может повторить массированные атаки на Киев
  • Если жители столицы не выдерживают, им лучше уехать из Киева на некоторое время
  • Украинцы должны внимательно относиться к тревогам

Страна-агрессор Россия угрожает Украине повторными ударами по Киеву. В связи с этим бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона дал совет жителям столицы.

Он советует киевлянам временно выехать из города, поскольку в ближайшие дни в столице "будет громко".

"Если вы уже не выдерживаете психологической нагрузки и чувствуете, что больше не справляетесь, стоит сделать паузу от жизни в Киеве", — подчеркнул Кулеба.

Тех киевлян, которые останутся в городе, а также украинцев из других населенных пунктов бывший министр иностранных дел призывает быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

Эксперт назвал вероятные цели обстрелов РФ

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, риск новых масштабных атак на Киев остается достаточно высоким, хотя между подобными ударами Россия может делать более длительные паузы.

Какими самолетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Основной задачей последнего удара был не столько военный эффект, сколько психологическое и политическое давление. Он считает, что Кремль пытался повлиять как на украинское общество, так и на западных партнеров Украины. Кроме того, среди возможных целей, по словам эксперта, могли рассматриваться правительственные здания, в частности Верховная Рада и Офис президента, поскольку атака на такие объекты имела бы серьезный информационный резонанс.

Угроза новых атак РФ — последние новости

Напомним, Главред писал, что, по словам авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, Москва действительно сохраняет возможность проводить массированные атаки, однако их организация требует больших затрат и серьезной подготовки.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. В ходе переговоров РФ официально предупредила США о начале системных ударов по Киеву.

После этого посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила о намерении Европейского Союза продолжать работу и оставаться в Киеве, несмотря на угрозы со стороны России в адрес дипломатов и иностранцев с требованиями покинуть украинскую столицу.

О персоне: Дмитрий Кулеба

Кулеба Дмитрий Иванович — украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года по 5 сентября 2024 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, послом по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

