Армия РФ ударила по Одессе, есть погибший и раненые: подробности

Анна Ярославская
26 мая 2026, 06:50обновлено 26 мая, 07:38
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, Экстренные службы ликвидируют последствия удара.
Последствия атаки по Одессе
​В Одессе поврежден объект инфраструктуры / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • РФ ночью атаковала Одессу
  • В результате удара погиб один человек
  • Повреждены дома и учебное заведение

В ночь на 26 мая российская оккупационная армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Одессе. В результате был поврежден объект инфраструктуры в одном из районов города. Есть погибший и пострадавшие.

Как сообщили в городской военной администрации, один человек погиб. Врачи боролись за его жизнь, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Также в результате атаки пострадали еще три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Взрывной волной повреждены окна в учебном заведении и близлежащих жилых домах.

Последствия атаки по Одессе / Фото: t.me/odeskaODA

На месте работают экстренные и коммунальные службы. Идет ликвидация последствий атаки.

Специалисты районной администрации проводят обследование зданий для фиксации повреждений и оказания помощи жителям.

Обновлено. Глава Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что по состоянию на 7:00 коммунальные службы завершили ликвидацию последствий вечерней атаки в жилом секторе. В пяти домах, где ударной волной выбило около 50 окон, все работы уже выполнены.

Сейчас продолжают работать в школе – там повреждено 47 окон. Из-за сложности работ привлекли спецтехнику, чтобы как можно быстрее закрыть все оконные проемы.

  Последствия атаки по Одессе 26 мая 2026
    Последствия атаки по Одессе 26 мая 2026 Фото: t.me/odesaMVA/2275, t.me/odeskaODA
Ракетно-дроновый удар по Украине 24 мая 2026 - что известно

Как писал Главред, ночью 24 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

В результате очередной российской атаки в ночь на 24 мая на территории Киевской области зафиксированы повреждения жилых домов, складских и хозяйственных построек, а также возгорания в нескольких районах области.

По Белой Церкви РФ била Орешником, сотрудникам ГСЧС пришлось тушить 3 гаража.

Всего в Киеве пострадали 86 человек. Два человека погибли.

Украинская ПВО сбила 55 ракет и 549 беспилотников. При этом 16 ракет и 51 беспилотник поразили 54 цели, а обломки упали на 23 объекта. ВВС Украины добавили, что еще 19 ракет, вероятно, не достигли своих целей.

РФ готовит повторный удар по Киеву: прогноз эксперта

Военный эксперт Олег Жданов считает, что риск новых масштабных атак по Киеву остаётся достаточно высоким, хотя между подобными ударами Россия может делать более длительные паузы.

По словам Жданова, во время последней атаки российская армия использовала практически весь спектр ракетного вооружения, включая межконтинентальную баллистическую ракету.

"Возможность повторов есть. Просто интервал между такими ударами может быть больше. В принципе они почти две недели выдержали между последним массированным налетом на Киев и этой атакой. Причем в эту атаку они собрали все, что они смогли собрать", — сказал Жданов.

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

