Зеленский назвал депутатам сроки завершения горячей фазы войны — что известно

В ходе встречи с депутатами основное внимание было уделено срокам завершения горячей фазы войны, гарантиям безопасности и перспективам мирного процесса.

https://glavred.info/war/zelenskiy-nazval-deputatam-sroki-zaversheniya-goryachey-fazy-voyny-chto-izvestno-10767677.html Ссылка скопирована

Зеленский назвал сроки завершения горячей фазы войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

"Горячая" фаза войны может завершиться до ноября

Для прекращения огня нужны гарантии безопасности

Горячая фаза боевых действий в войне России против Украины может завершиться уже к ноябрю 2026 года. Для этого Украина должна получить соответствующие гарантии безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с депутатами фракции "Слуга народа", которого цитирует депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

"Львиная доля времени была посвящена перспективе завершения горячей фазы войны. Президент отметил, что до ноября рассматривается возможность, при условии предоставления гарантий безопасности, завершить горячую фазу. Сейчас у нас есть преимущество на фронте, которым можно воспользоваться. Основная цель — не дать РФ возможность обмануть и после короткого перерыва начать новые боевые действия, новое наступление", — сообщила она. видео дня

Сообщение Ольги Василевской-Смаглюк / Скриншот

Народный депутат сообщила, что Владимир Зеленский заявил об ожидании от Европы определения представителя, который будет модерировать мирный процесс со стороны Европы. Также, по ее словам, в ближайшее время Украина ожидает прибытия делегации из США.

Значительное внимание во время обсуждения уделили перспективам вступления Украины в ЕС. Президент подчеркнул, что Верховная Рада уже выполнила все необходимые условия для открытия переговорных кластеров и до лета их должны запустить. В то же время, по словам депутата, формат ассоциированного членства без права голоса и без полноценных торгово-экономических перспектив не будет восприниматься украинцами как справедливый.

Также речь шла о голосовании в парламенте. Была достигнута договоренность продемонстрировать единство вокруг законопроектов, связанных с закупками и почтовыми отправлениями, предусмотренных Таможенным кодексом в рамках договоренностей с миссией МВФ. В то же время поддержки законопроекта по SEPA пока недостаточно, поскольку, по словам Василевской-Смаглюк, президенту должным образом не донесли важность этого документа. Кадровые вопросы на встрече не поднимались.

"Стоит еще раз отметить, что президент очень терпеливо выслушивал вопросы депутатов относительно недовольства руководителями ОВА, мэрами, проблем ВПЛ и т. д., что в целом не является его приоритетами сейчас, во время войны", — отметила Василевская-Смаглюк.

Депутат также отметила, что Зеленский подчеркнул свои усилия по недопущению переговоров по Украине без участия самой Украины, хотя признал, что подобный формат все же существует. Отдельно президент подчеркнул важность роли парламента в нынешней ситуации, отметив, что противник ожидает внутренней дестабилизации Верховной Рады.

"Что касается наступления на север Украины. Эти угрозы рассматриваются и не исключаются. Принимаются меры по противодействию этому. Какие именно, по понятным причинам, писать не буду", — подытожила она.

Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Как может закончиться война

Как писал Главред, аналитики инвестиционного банка JPMorgan Chase считают, что война в Украине с наибольшей вероятностью может завершиться по сценарию, подобному послевоенным договоренностям между СССР и Финляндией после Второй мировой.

Как сообщает The Moscow Times, эксперты банка прогнозируют, что конфликт в конечном итоге будет урегулирован путем переговоров, поскольку боевые действия все больше заходят в позиционный тупик без существенных стратегических прорывов.

В случае такого компромисса Украина может согласиться на нейтральный статус и определенные ограничения в сфере оборонного потенциала. В то же время Россия представит достигнутую договоренность как собственный политический успех, несмотря на то, что полной капитуляции Украины, на которую рассчитывали в Москве, не произойдет.

Когда может закончиться война — какие условия выдвинула РФ для мира

В ISW подчеркивают, что Путин не готов завершить войну на условиях Украины, поскольку стремится сохранить контроль над Донбассом до конца 2026 года. Военные потери РФ значительно превышают достижения, и часть кремлевской элиты признает, что война зашла в тупик. Несмотря на это, российский диктатор продолжает настаивать на своей позиции.

Глава внешней разведки Эстонии Каупо Розин сообщил, что текущая ситуация в России не позволяет Кремлю вести переговоры с позиции силы. Военные проблемы, экономическое давление и растущие потери находятся в центре внимания российского руководства, которое все больше осознает бесперспективность своих действий. Аналитики отмечают, что масштабные потери живой силы замедляют любые наступательные операции на фронте.

Как ранее сообщал Главред, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предполагает, что горячая фаза войны может завершиться уже осенью 2026 года при условии замораживания активных боевых действий и запуска мирных переговоров с международным мониторингом. Это создаст предпосылки для постепенного восстановления мира и политических процессов внутри Украины.

Другие новости:

О личности: Ольга Василевская-Смаглюк Ольга Василевская-Смаглюк — украинская журналистка, народный депутат Украины IX созыва от партии "Слуга народа". Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года (избирательный округ № 96), пишет Википедия. Во время полномасштабного вторжения организовала штаб для выдачи людям гуманитарной помощи, участвовала в организации эвакуации населения, совместно с ОО "Добробат" организовала ремонт поврежденных домов на территории Димерской, Бородянской, Иванковской общин Киевской области, совместно с UNICEF UKRAINE отстроила 10 укрытий в школах и детских садах деоккупированной Киевской области, восстановила амбулаторию в Загальцах, провела ремонт в Публичной библиотеке Вышгорода и в Клавдиевской сельской библиотеке

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред