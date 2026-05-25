Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Зеленский назвал депутатам сроки завершения горячей фазы войны — что известно

Юрий Берендий
25 мая 2026, 20:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
В ходе встречи с депутатами основное внимание было уделено срокам завершения горячей фазы войны, гарантиям безопасности и перспективам мирного процесса.
Зеленский назвал депутатам сроки завершения горячей фазы войны — что известно
Зеленский назвал сроки завершения горячей фазы войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • "Горячая" фаза войны может завершиться до ноября
  • Для прекращения огня нужны гарантии безопасности

Горячая фаза боевых действий в войне России против Украины может завершиться уже к ноябрю 2026 года. Для этого Украина должна получить соответствующие гарантии безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с депутатами фракции "Слуга народа", которого цитирует депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

"Львиная доля времени была посвящена перспективе завершения горячей фазы войны. Президент отметил, что до ноября рассматривается возможность, при условии предоставления гарантий безопасности, завершить горячую фазу. Сейчас у нас есть преимущество на фронте, которым можно воспользоваться. Основная цель — не дать РФ возможность обмануть и после короткого перерыва начать новые боевые действия, новое наступление", — сообщила она.

видео дня
Сообщение Ольги Василевской-Смаглюк
Сообщение Ольги Василевской-Смаглюк / Скриншот

Народный депутат сообщила, что Владимир Зеленский заявил об ожидании от Европы определения представителя, который будет модерировать мирный процесс со стороны Европы. Также, по ее словам, в ближайшее время Украина ожидает прибытия делегации из США.

Значительное внимание во время обсуждения уделили перспективам вступления Украины в ЕС. Президент подчеркнул, что Верховная Рада уже выполнила все необходимые условия для открытия переговорных кластеров и до лета их должны запустить. В то же время, по словам депутата, формат ассоциированного членства без права голоса и без полноценных торгово-экономических перспектив не будет восприниматься украинцами как справедливый.

Также речь шла о голосовании в парламенте. Была достигнута договоренность продемонстрировать единство вокруг законопроектов, связанных с закупками и почтовыми отправлениями, предусмотренных Таможенным кодексом в рамках договоренностей с миссией МВФ. В то же время поддержки законопроекта по SEPA пока недостаточно, поскольку, по словам Василевской-Смаглюк, президенту должным образом не донесли важность этого документа. Кадровые вопросы на встрече не поднимались.

"Стоит еще раз отметить, что президент очень терпеливо выслушивал вопросы депутатов относительно недовольства руководителями ОВА, мэрами, проблем ВПЛ и т. д., что в целом не является его приоритетами сейчас, во время войны", — отметила Василевская-Смаглюк.

Депутат также отметила, что Зеленский подчеркнул свои усилия по недопущению переговоров по Украине без участия самой Украины, хотя признал, что подобный формат все же существует. Отдельно президент подчеркнул важность роли парламента в нынешней ситуации, отметив, что противник ожидает внутренней дестабилизации Верховной Рады.

"Что касается наступления на север Украины. Эти угрозы рассматриваются и не исключаются. Принимаются меры по противодействию этому. Какие именно, по понятным причинам, писать не буду", — подытожила она.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Как может закончиться война

Как писал Главред, аналитики инвестиционного банка JPMorgan Chase считают, что война в Украине с наибольшей вероятностью может завершиться по сценарию, подобному послевоенным договоренностям между СССР и Финляндией после Второй мировой.

Как сообщает The Moscow Times, эксперты банка прогнозируют, что конфликт в конечном итоге будет урегулирован путем переговоров, поскольку боевые действия все больше заходят в позиционный тупик без существенных стратегических прорывов.

В случае такого компромисса Украина может согласиться на нейтральный статус и определенные ограничения в сфере оборонного потенциала. В то же время Россия представит достигнутую договоренность как собственный политический успех, несмотря на то, что полной капитуляции Украины, на которую рассчитывали в Москве, не произойдет.

Когда может закончиться война — какие условия выдвинула РФ для мира

В ISW подчеркивают, что Путин не готов завершить войну на условиях Украины, поскольку стремится сохранить контроль над Донбассом до конца 2026 года. Военные потери РФ значительно превышают достижения, и часть кремлевской элиты признает, что война зашла в тупик. Несмотря на это, российский диктатор продолжает настаивать на своей позиции.

Глава внешней разведки Эстонии Каупо Розин сообщил, что текущая ситуация в России не позволяет Кремлю вести переговоры с позиции силы. Военные проблемы, экономическое давление и растущие потери находятся в центре внимания российского руководства, которое все больше осознает бесперспективность своих действий. Аналитики отмечают, что масштабные потери живой силы замедляют любые наступательные операции на фронте.

Как ранее сообщал Главред, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предполагает, что горячая фаза войны может завершиться уже осенью 2026 года при условии замораживания активных боевых действий и запуска мирных переговоров с международным мониторингом. Это создаст предпосылки для постепенного восстановления мира и политических процессов внутри Украины.

Другие новости:

О личности: Ольга Василевская-Смаглюк

Ольга Василевская-Смаглюк — украинская журналистка, народный депутат Украины IX созыва от партии "Слуга народа". Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года (избирательный округ № 96), пишет Википедия.

Во время полномасштабного вторжения организовала штаб для выдачи людям гуманитарной помощи, участвовала в организации эвакуации населения, совместно с ОО "Добробат" организовала ремонт поврежденных домов на территории Димерской, Бородянской, Иванковской общин Киевской области, совместно с UNICEF UKRAINE отстроила 10 укрытий в школах и детских садах деоккупированной Киевской области, восстановила амбулаторию в Загальцах, провела ремонт в Публичной библиотеке Вышгорода и в Клавдиевской сельской библиотеке

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Зеленский Слуга народа новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский назвал депутатам сроки завершения горячей фазы войны — что известно

Зеленский назвал депутатам сроки завершения горячей фазы войны — что известно

20:56Война
Глобальный дефицит антибаллистики: Зеленский сделал тревожное заявление

Глобальный дефицит антибаллистики: Зеленский сделал тревожное заявление

20:40Украина
Названы сроки нового массированного удара РФ по Украине — какая область станет целью

Названы сроки нового массированного удара РФ по Украине — какая область станет целью

19:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
Кошельки будут ломиться от купюр: три знака зодиака сорвут куш

Кошельки будут ломиться от купюр: три знака зодиака сорвут куш

Гороскоп на завтра, 26 мая: Весам — трудности, Рыбам — награда

Гороскоп на завтра, 26 мая: Весам — трудности, Рыбам — награда

Китайский гороскоп на завтра, 26 мая: Собакам - озорство, Обезьянам - разочарование

Китайский гороскоп на завтра, 26 мая: Собакам - озорство, Обезьянам - разочарование

Цены на хлеб, овощи и яйца: Пендзин – о том, какие продукты подорожают летом

Цены на хлеб, овощи и яйца: Пендзин – о том, какие продукты подорожают летом

Путин трижды не смог прокричать "ура": Кремль начал удалять видео с конфузом

Путин трижды не смог прокричать "ура": Кремль начал удалять видео с конфузом

Последние новости

21:17

Под Белой Церковью нашли тайное метро: историки сделали неожиданное заявление

20:59

Как дата рождения влияет на характер: 4 самых сильных числа

20:59

Укусы комаров перестанут зудеть за секунды: простой трюк поможет каждомуВидео

20:56

Зеленский назвал депутатам сроки завершения горячей фазы войны — что известно

20:52

Перец стоит на месте и не растет: чем подкормить кусты прямо сейчас

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
20:40

Глобальный дефицит антибаллистики: Зеленский сделал тревожное заявление

19:56

Не только из-за религии: почему во времена СССР было опасно носить обручальное кольцо

19:56

РФ готовит новый массированный обстрел: Храпчинский назвал главную цель удара

19:20

Названы сроки нового массированного удара РФ по Украине — какая область станет целью

Реклама
19:10

Почему РФ целенаправленно уничтожает культурное наследие Украины: Невзлин назвал причинумнение

19:09

Разведка заранее узнает о массированных ударах РФ: в Le Monde раскрыли детали

19:02

Не только на удачу: зачем на самом деле в дом первым запускают кошку

19:02

Силы обороны мощно ударили по РФ: в Генштабе рассказали о прилетах

18:48

Миф разрушен: СМИ раскрыли реальные последствия удара "Орешником" по Белой Церкви

18:35

Новое подорожание неизбежно: названы продукты, которые вырастут в цене первыми

18:28

В одном из городов Украины планируют повысить тарифы на захоронение: новые цены

18:22

Закуска из помидоров, которая разлетится на ура: рецепт за 5 минут

18:00

Почему кот резко начинает спать в необычных местах: ветеринар предупредила об угрозеВидео

17:59

"Живет с "туманами": Барских разнес Холоденко из-за "романа" с Бадоевым

17:31

Запрет на российскую музыку, книги и кино могут ввести в одном из городов Украины

Реклама
17:25

Проволочник исчезнет навсегда: секретный трюк, который знают лишь единицы

17:22

"Бажаю" или "зичу" здоровья - как правильно здороваться на украинском языкеВидео

17:07

Три вещи в гардеробе сразу выдают ваш возраст: Андре Тан назвал основные ошибкиВидео

17:04

В России анонсировали новые удары по Киеву и назвали цели атак — что известно

16:58

Нужно всего 2 ложки соли: как стирать черные вещи, чтобы они не потускнели

16:40

Мобилизация по-новому: в Украине меняют правила призыва и бронирования, кого коснетсяВидео

16:25

Для украинцев осторожно повышают цены на популярные продукты: что будет дальше

15:59

Доллар полетел вниз после рекорда, а евро обвалился: новый курс валют на 26 мая

15:45

"Я в это наигралась": Денисенко неожиданно высказалась о свадьбе

15:34

Мобилизация в Украине серьезно изменится: Стерненко раскрыл детали реформы ВСУВидео

15:31

4 строгих запрета, которые нельзя нарушать: приметы в праздник 26 мая

15:16

Украина может выиграть: ветеран заявил о главном переломе в войне

15:00

Клубника вырастет размером с кулак: каким настоем ее нужно поливатьВидео

14:32

РФ готовит удар по Украине, есть угроза "Орешника": мониторы назвали опасные дни

14:20

"Слилась окончательно": известный блогер озвучил причину развода Потапа и Насти

14:16

Одна ошибка и колеса можно выбрасывать: чего не стоит делать на автомойкеВидео

13:54

Почти два десятка раненых и погибшие: РФ ракетой ударила по одной из областейФото

13:40

Популярные в Украине овощи подорожали почти вдвое - на что взлетели цены

13:17

Раздался выстрел: мужчина наложил на себя руки в здании ТЦК, детали инцидента

13:09

Погода в Украине резко ухудшится: какие регионы накроют дожди и шквалы

Реклама
13:02

Знаменитая дочь путинистки Егоровой заявила о разводе: "Лучшее впереди"

12:49

Черноморский курорт ждет новый поворот: прогноз погоды в Одессе на неделю

12:38

Лунный календарь на июнь 2026 - благоприятные и неблагоприятные дни

12:19

Лидер белорусской оппозиции впервые прибыла в Киев и высказалась о Лукашенко

12:16

Было две ракеты: РФ могла ударить "Орешником" по собственным войскам

12:07

Китайский гороскоп на завтра, 26 мая: Собакам - озорство, Обезьянам - разочарование

12:00

Политический шантаж или истерика: зачем Путин ударил дефицитным "Орешником" по гаражамФотоВидео

11:59

Быстрее и значительно опаснее: в ГУР показали новый реактивный дрон РФФото

11:27

Что нельзя сыпать в стиральную машину: популярное средство вредит техникеВидео

11:18

Начинается фитофтора гниют корни: что нельзя поливать холодной водой на огородеВидео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять