Одна ошибка и колеса можно выбрасывать: чего не стоит делать на автомойке

Водители часто допускают грубые ошибки при мойке автомобиля.

Как правильно мыть колеса автомобиля

Вы узнаете:

Почему струя воды может повредить автомобильные шины

Какие шины особенно чувствительны к давлению воды

Регулярная очистка автомобиля от грязи помогает сохранить привлекательный внешний вид и защитить кузов от коррозии. Однако, приезжая на автомойку, водители даже не осознают, что могут повредить шины.

Главред решил разобраться, как можно повредить шины на автомойке.

Почему не стоит мыть шины на автомойке

Эксперты издания Jalopnik рассказывают, что прямое направление струи воды на боковину шины с близкого расстояния приводит к образованию микроперфораций и видимых дефектов каучука.

Также такое воздействие запускает процессы преждевременной деградации материала и вызывает скрытые утечки воздуха.

В частности, постоянное падение давления в колесах является одной из самых распространенных причин внезапного разрыва покрышки во время движения на высокой скорости.

Какую часть колеса нельзя мыть на автомойке

По словам специалистов, особую осторожность следует проявлять при обслуживании старых шин с признаками естественного старения или микротрещинами.

Кроме того, категорически запрещено направлять пистолет с высоким давлением воды непосредственно в зону стыка между краем протектора и колесным диском.

"Неконтролируемое давление воды в этой области легко нарушает герметичность соединения, создавая условия для постоянной утечки воздуха", — говорится в сообщении.

Как правильно мыть колеса автомобиля

Для безопасного ухода за кузовом и колесами автомобиля необходимо использовать моечные аппараты, на которых показатель давления воды находится в пределах от 82 до 131 бар.

Оптимальная скорость потока должна составлять от 3,7 до 7,6 л в минуту, что позволяет эффективно смывать пыль и грязь без риска для краски, пластика или резины.

На каком расстоянии можно мыть колеса на автомойке

Также очень важно соблюдать безопасную дистанцию, удерживая распылитель воды на расстоянии 30-45 см от поверхности колеса. Для безопасной очистки дисков и покрышек стоит выбирать насадку с углом распыления 25 градусов.

Об источнике: Jalopnik Jalopnik — новостной веб-сайт, специализирующийся на автомобильной тематике. Там собраны новости и мнения об автомобилях, автомобильной промышленности, гонках, транспорте, самолетах, технологиях, мотоциклах и многом другом.

