Существует угроза комбинированной атаки на Украину: мониторы предупреждают об опасности

В настоящее время отмечается активность вражеской стратегической авиации.

Существует угроза комбинированной атаки на Украину

Что известно:

РФ может ударить по Украине ракетами и дронами

Мониторы фиксируют активность стратегической авиации

Украина снова может оказаться под атакой российских ракет и дронов. Сейчас уровень угрозы держится на среднем уровне. Об этом сообщает мониторинговый канал.

Враг может нанести комбинированный удар по Украине. Отмечается, что сейчас активна стратегическая авиация РФ.

"В течение вечера была осуществлена передислокация 2-х самолетов Ту-95МС из Энгельса на Оленью. Всего на Оленье 7 самолетов Ту-95МС", - говорится в сообщении.

В воздушном пространстве находится незначительное количество "Шахедов".

"Вероятны запуски групп в течение ночи для атаки городов на юге и востоке", — говорится в сообщении.

На среднем уровне также находится угроза применения баллистического вооружения.

Напомним, страна-агрессор Россия в ночь на 24 мая массированно атаковала Киев. В результате атаки в столице возникли пожары, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Как ранее сообщал Главред, второе сутки подряд продолжается атака на Полтавскую область, где фиксируются серьезные последствия для местных служб и инфраструктуры. Городские власти требуют международной поддержки для восстановления нормальной жизни и защиты граждан. Эти события свидетельствуют о постоянных угрозах мирному населению по всей стране.

Также ранее сообщалось, что Россия готовит новый удар "Орешником" по Украине, с указанием ориентировочных дат и возможного масштаба атаки. Украинские службы усиленно мониторят ситуацию и мобилизуют силы для защиты территорий.

