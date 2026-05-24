Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Существует угроза комбинированной атаки на Украину: мониторы предупреждают об опасности

Ангелина Подвысоцкая
24 мая 2026, 22:46
google news Подпишитесь
на нас в Google
В настоящее время отмечается активность вражеской стратегической авиации.
шахид, ракета
Существует угроза комбинированной атаки на Украину / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

  • РФ может ударить по Украине ракетами и дронами
  • Мониторы фиксируют активность стратегической авиации

Украина снова может оказаться под атакой российских ракет и дронов. Сейчас уровень угрозы держится на среднем уровне. Об этом сообщает мониторинговый канал.

Враг может нанести комбинированный удар по Украине. Отмечается, что сейчас активна стратегическая авиация РФ.

видео дня

"В течение вечера была осуществлена передислокация 2-х самолетов Ту-95МС из Энгельса на Оленью. Всего на Оленье 7 самолетов Ту-95МС", - говорится в сообщении.

В воздушном пространстве находится незначительное количество "Шахедов".

"Вероятны запуски групп в течение ночи для атаки городов на юге и востоке", — говорится в сообщении.

На среднем уровне также находится угроза применения баллистического вооружения.

Удары по Украине - последние новости

Напомним, страна-агрессор Россия в ночь на 24 мая массированно атаковала Киев. В результате атаки в столице возникли пожары, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Как ранее сообщал Главред, второе сутки подряд продолжается атака на Полтавскую область, где фиксируются серьезные последствия для местных служб и инфраструктуры. Городские власти требуют международной поддержки для восстановления нормальной жизни и защиты граждан. Эти события свидетельствуют о постоянных угрозах мирному населению по всей стране.

Также ранее сообщалось, что Россия готовит новый удар "Орешником" по Украине, с указанием ориентировочных дат и возможного масштаба атаки. Украинские службы усиленно мониторят ситуацию и мобилизуют силы для защиты территорий.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Существует угроза комбинированной атаки на Украину: мониторы предупреждают об опасности

Существует угроза комбинированной атаки на Украину: мониторы предупреждают об опасности

22:46Война
В Одессе взорвалось авто с людьми: СБУ заявила о теракте

В Одессе взорвалось авто с людьми: СБУ заявила о теракте

21:44Украина
Ракет было слишком много: Флэш раскрыл подробности коварной атаки на Киев

Ракет было слишком много: Флэш раскрыл подробности коварной атаки на Киев

21:07Война
Реклама

Популярное

Ещё
Перец мгновенно пойдет в рост: чем подкормить после высадки в грунт

Перец мгновенно пойдет в рост: чем подкормить после высадки в грунт

Усик победил Верховена в 11 раунде нокаутом: хронология боя

Усик победил Верховена в 11 раунде нокаутом: хронология боя

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 39 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 39 с

Китайский гороскоп на завтра, 25 мая: Крысам - тревога, Петухам - пауза

Китайский гороскоп на завтра, 25 мая: Крысам - тревога, Петухам - пауза

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

Последние новости

23:30

Путин трижды не смог прокричать "ура": Кремль начал удалять видео с конфузом

23:05

США и Китай входят в фазу экономического развода: Кущ дал тревожный прогнозмнение

22:46

Существует угроза комбинированной атаки на Украину: мониторы предупреждают об опасности

21:44

В Одессе взорвалось авто с людьми: СБУ заявила о теракте

21:07

Ракет было слишком много: Флэш раскрыл подробности коварной атаки на Киев

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
20:31

Львовскому блогеру запретили въезд в Польшу на 5 лет: появилась его реакцияВидео

19:41

Известна точная дата похолодания: когда резко упадет температура воздуха

19:06

Украинский эксперт по гостиничному бизнесу внедряет в США кризисные методики для Airbnb и Booking.com

19:03

Как сказать по-украински "не заморачивайся" — правильный вариант знают не всеВидео

Реклама
18:21

5 вещей, которых у аккуратных людей никогда не бывает в ваннойВидео

18:05

"Через влиятельных друзей": Соловий призналась, от кого ее спас Вакарчук

17:52

Венгрия сделала неожиданное заявление об атаке России на Киев

17:42

Макрон впервые с 2022 года позвонил Лукашенко — о чем говорили

17:31

Зачем на рукавах пиджака пуговицы: практическая причина, пришедшая от врачей

17:08

Что носить в офис летом 2026: 5 трендовых блузок и рубашек для деловых луковВидео

17:08

Крыжовник согнется от плодов: что нужно подсыпать под кустВидео

16:54

Температура опустится до +3: Украину накроет сильное похолодание

16:52

Цены упали ниже 200 гривен: в Украине стремительно дешевеет популярная ягода

16:16

Гарантированно спасет лук от стрелкования: чем достаточно посыпать междурядья

16:11

Дело не в дефиците краски: почему в СССР было так мало черных автомобилей

Реклама
16:05

"Не может ходить": истощенная Онопко появилась в Каннах с помощью россиянкиВидео

15:36

Под Москвой вспыхнул масштабный пожар: СБУ разнесла ключевую нефтестанцию ​​РФ

15:19

РФ атакует вторые сутки подряд: в ГСЧС показали последствия удара по ПолтавщинеФото

15:17

Сковорода снова станет как новая: как приготовить смесь, которая буквально "съест" нагар

14:56

Любовный гороскоп с 25 по 31 мая: Овнам — страсть, а Тельцам — спокойствие

14:49

Результат боя Усик Верховен хотят отменить: Александр уже нашел 2 новых соперниковВидео

14:16

"Ссоримся": Гросу после родов решилась на откровения о браке

13:53

Огурцы начнут давать огромный урожай: что нужно сделать как можно скорее

13:47

Финансовый гороскоп на неделю: Львам — новый бюджет, Девам — баланс в расходах

13:27

Разбитое сердце: София Ротару прервала молчание после удара РФ по Киеву

13:22

На радость украинцев: что будет с курсом доллара и евро до конца мая

12:59

Нужно всего одно средство: как очистить стиральную машину от грязи

12:53

Таро-гороскоп на неделю: Овнам — успех в делах, а Козерогам — лишние переживания

12:32

Китайский гороскоп на завтра, 25 мая: Крысам - тревога, Петухам - пауза

12:26

Никакие не "орел и решка": как правильно назвать стороны монеты на украинском

12:03

"Все объекты поражены": после удара "Орешника" в Белой Церкви горели три гаража

11:53

Почти 700 вражеских целей: в ВС рассказали об особенностях ночного обстрела РФ

11:51

Гороскоп на неделю: Овнам — успех в работе, а Тельцам — прибыль и повышение

11:13

"Саня, не играй": роскошная жена Усика эмоционально поддержала боксера во время бояВидео

10:44

Почему нельзя рассказывать сны до полудня — народные приметы

Реклама
10:34

"Реально неадекваты": Зеленский прокомментировал удар "Орешником" по Белой Церкви

10:32

Действительно ли РФ ударила "Орешником" по Белой Церкви: в Воздушных силах ответили

10:18

Украинские дроны нанесли мощный удар по российской нефтеперекачивающей станции

10:17

"Не прощу этот крик детей": украинские звезды пострадали от атаки РФ на КиевВидео

09:53

Стоит ли ожидать скачка курса валют в июне: эксперт рассказал, что будет с долларом и евро

09:37

Идеальная бюджетная закуска из кабачка: рецепт очень простой и быстрый

09:27

Гороскоп на завтра, 25 мая: Стрельцам — обида, Львам — перемены

09:16

В Германии "перерисовали" карту Украины и поделили ее на новые части: почему и когдаВидео

08:49

ВСУ нанесли удар по объектам противника на ВОТ: в Луганске масштабно горит нефтебазаВидео

08:37

РФ запустила "Орешник" по Киевщине и ударила по многоэтажке в ЧеркассахФото

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять