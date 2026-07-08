Новая жизнь старой посуды: как превратить ненужные чашки в полезные вещи

Старые чашки могут пригодиться даже после того, как они повредились. Старые чашки используют для растений, в качестве декора и для хранения вещей.

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Что делать со старыми чашками / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Для чего их используют в быту

Старые чашки, которые занимают место в кухонных шкафах, можно эффективно использовать в быту, для хранения вещей или благотворительности. Существует несколько простых способов, которые помогут найти новое применение ненужной посуде и освободить полезное пространство в доме. Главред расскажет об этом подробнее.

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Советы опубликовало британское издание Good Housekeeping. Эксперты отмечают, что вместо утилизации старой посуды её лучше превратить в полезные бытовые органайзеры или передать тем, кто в этом нуждается.

Хранение кухонных принадлежностей и канцелярских принадлежностей

Одним из самых простых решений является использование чашки в качестве подставки для кухонных лопаток, венчиков или ложек, которые должны быть под рукой во время приготовления пищи. Чтобы посуда не скользила по столешнице, к её дну можно приклеить резиновые ножки. Кроме того, чашка легко заменит органайзер на рабочем столе. В ней удобно хранить ручки, карандаши, линейки, ножницы и другие канцелярские мелочи.

Организация пространства в ванной комнате

Чашка может стать удобным контейнером для упорядочивания косметики в ванной комнате или на туалетном столике. В ней можно хранить косметические кисти, карандаши для глаз, тушь, пилочки для ногтей и другие предметы с длинными ручками.

Видео о том, как расписать чашку своими руками, можно посмотреть здесь:

Горшки для комнатных растений

Старую посуду легко превратить в оригинальный горшок для небольших комнатных растений или суккулентов. Для этого нужно обеспечить отток воды, проделав дренажное отверстие в дне чашки. Если такой возможности нет, растение можно оставить в пластиковом горшке и поставить его внутрь чашки, как в кашпо.

Выпечка и декоративная мозаика

Если чашка пригодна для использования в микроволновой печи, в ней можно готовить порционные десерты, в частности кексы. Если же посуда треснула или имеет сколы, её обломки можно использовать для создания декоративной мозаики.

Благотворительность и помощь другим

Если чашки остались в хорошем состоянии, но больше не нужны, их можно передать другим людям. Посуду принимают благотворительные магазины, приюты, общественные организации и религиозные общины. Это помогает сократить количество отходов и поддержать тех, кто нуждается в помощи.

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Об источнике: Good Housekeeping Good Housekeeping - это американский журнал, основанный в 1885 году Кларком В. Брайаном, принадлежащий медиакомпании Hearst и специализирующийся на темах дома, кулинарии, здоровья, красоты и потребительских товаров; он известен своей лабораторией Good Housekeeping Institute, которая тестирует продукцию, и знаменитым знаком доверия "Good Housekeeping Seal", подтверждающим качество протестированных товаров.

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