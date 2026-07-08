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Эксперты советуют натирать кран фольгой: результат удивит многих

Мария Николишин
8 июля 2026, 14:19
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Простой бытовой трюк помогает удалить налет и пятна с поверхности крана без использования агрессивных средств.
Эксперты советуют натирать кран фольгой: результат удивит многих
Лайфхак по очистке кранов с помощью фольги / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему алюминиевая фольга очищает краны
  • Как действует натуральный абразив на металл

Смесители очень быстро покрываются известковым налетом из-за постоянного контакта с водой. Иногда даже специальные химические средства не справляются с сильными загрязнениями. Однако существует один интересный, но простой метод вернуть блеск даже старым смесителям.

Главред решил разобраться, что может удалить известковый налет с крана.

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Как вернуть крану прежний блеск

Материал, который обычно ассоциируется только с кулинарией, может вернуть блеск кранам без применения агрессивной химии. И это - алюминиевая фольга, пишет Cronista.

Натирание фольгой поверхности крана или смесителя помогает удалить остатки известкового налета, засохшие пятна от воды, вернуть часть естественного блеска металла и снять прилипшие загрязнения.

Какфольга воздействует на поверхность крана

Принцип действия метода прост и связан с физическими свойствами самого алюминия. Фольга выступает в качестве мягкого абразива, который деликатно удаляет поверхностные отложения, не повреждая металл.

Лучший результат этот трюк дает на кранах из нержавеющей стали или хрома - именно эти материалы чаще всего покрываются поверхностной грязью и в то же время хорошо реагируют на мягкую абразивную очистку.

Как защитить смеситель от накипи с помощью свечи
Как защитить смеситель от накипи с помощью свечи / Инфографика: Главред

Как почистить краны фольгой

Этот способ очистки не требует специальных инструментов или расходных материалов - все, что понадобится, уже есть на каждой кухне. Алгоритм действий состоит из нескольких простых шагов:

  • сначала нужно отрезать кусок алюминиевой фольги и сформировать из него шарик;
  • перед использованием шарик из фольги следует обязательно смочить;
  • осторожно протрите загрязненные участки крана;
  • в конце поверхность нужно промыть водой и высушить тканью из микрофибры.

Как быстро удалить известковый налет с крана – видео:

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Об источнике: Cronista.com

Сайт Cronista.com - это цифровая платформа аргентинского делового издания El Cronista Comercial, имеющего более чем вековую историю (основано в 1908 году). Это один из самых авторитетных источников финансовой и экономической информации в испаноязычном мире. Ресурс специализируется на анализе рынков, валютных курсов, политических новостей и бизнес-аналитике. В последние годы сайт значительно расширил свою тематику, добавив разделы о стиле жизни, современных технологиях, полезных бытовых советах и научных открытиях, что позволило ему привлечь более широкую аудиторию и стать крупным информационным порталом общего интереса.

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