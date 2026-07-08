Простой бытовой трюк помогает удалить налет и пятна с поверхности крана без использования агрессивных средств.

https://glavred.info/lifehack/eksperty-sovetuyut-natirat-kran-folgoy-rezultat-udivit-mnogih-10778966.html Ссылка скопирована

Лайфхак по очистке кранов с помощью фольги / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему алюминиевая фольга очищает краны

Как действует натуральный абразив на металл

Смесители очень быстро покрываются известковым налетом из-за постоянного контакта с водой. Иногда даже специальные химические средства не справляются с сильными загрязнениями. Однако существует один интересный, но простой метод вернуть блеск даже старым смесителям.

Главред решил разобраться, что может удалить известковый налет с крана.

видео дня

Как вернуть крану прежний блеск

Материал, который обычно ассоциируется только с кулинарией, может вернуть блеск кранам без применения агрессивной химии. И это - алюминиевая фольга, пишет Cronista.

Натирание фольгой поверхности крана или смесителя помогает удалить остатки известкового налета, засохшие пятна от воды, вернуть часть естественного блеска металла и снять прилипшие загрязнения.

Какфольга воздействует на поверхность крана

Принцип действия метода прост и связан с физическими свойствами самого алюминия. Фольга выступает в качестве мягкого абразива, который деликатно удаляет поверхностные отложения, не повреждая металл.

Лучший результат этот трюк дает на кранах из нержавеющей стали или хрома - именно эти материалы чаще всего покрываются поверхностной грязью и в то же время хорошо реагируют на мягкую абразивную очистку.

Как защитить смеситель от накипи с помощью свечи / Инфографика: Главред

Как почистить краны фольгой

Этот способ очистки не требует специальных инструментов или расходных материалов - все, что понадобится, уже есть на каждой кухне. Алгоритм действий состоит из нескольких простых шагов:

сначала нужно отрезать кусок алюминиевой фольги и сформировать из него шарик;

перед использованием шарик из фольги следует обязательно смочить;

осторожно протрите загрязненные участки крана;

в конце поверхность нужно промыть водой и высушить тканью из микрофибры.

Как быстро удалить известковый налет с крана – видео:

Читайте также:

Об источнике: Cronista.com Сайт Cronista.com - это цифровая платформа аргентинского делового издания El Cronista Comercial, имеющего более чем вековую историю (основано в 1908 году). Это один из самых авторитетных источников финансовой и экономической информации в испаноязычном мире. Ресурс специализируется на анализе рынков, валютных курсов, политических новостей и бизнес-аналитике. В последние годы сайт значительно расширил свою тематику, добавив разделы о стиле жизни, современных технологиях, полезных бытовых советах и научных открытиях, что позволило ему привлечь более широкую аудиторию и стать крупным информационным порталом общего интереса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред