Эксперты советуют натирать кран фольгой: результат удивит многих

Вы узнаете:
- Почему алюминиевая фольга очищает краны
- Как действует натуральный абразив на металл
Смесители очень быстро покрываются известковым налетом из-за постоянного контакта с водой. Иногда даже специальные химические средства не справляются с сильными загрязнениями. Однако существует один интересный, но простой метод вернуть блеск даже старым смесителям.
Главред решил разобраться, что может удалить известковый налет с крана.
Как вернуть крану прежний блеск
Материал, который обычно ассоциируется только с кулинарией, может вернуть блеск кранам без применения агрессивной химии. И это - алюминиевая фольга, пишет Cronista.
Натирание фольгой поверхности крана или смесителя помогает удалить остатки известкового налета, засохшие пятна от воды, вернуть часть естественного блеска металла и снять прилипшие загрязнения.
Какфольга воздействует на поверхность крана
Принцип действия метода прост и связан с физическими свойствами самого алюминия. Фольга выступает в качестве мягкого абразива, который деликатно удаляет поверхностные отложения, не повреждая металл.
Лучший результат этот трюк дает на кранах из нержавеющей стали или хрома - именно эти материалы чаще всего покрываются поверхностной грязью и в то же время хорошо реагируют на мягкую абразивную очистку.
Как почистить краны фольгой
Этот способ очистки не требует специальных инструментов или расходных материалов - все, что понадобится, уже есть на каждой кухне. Алгоритм действий состоит из нескольких простых шагов:
- сначала нужно отрезать кусок алюминиевой фольги и сформировать из него шарик;
- перед использованием шарик из фольги следует обязательно смочить;
- осторожно протрите загрязненные участки крана;
- в конце поверхность нужно промыть водой и высушить тканью из микрофибры.
Как быстро удалить известковый налет с крана – видео:
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Об источнике: Cronista.com
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