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Действуют как магнит: как избавиться от муравьев с помощью двух ингредиентов из кухни

Дарья Пшеничник
8 июля 2026, 13:22
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Простые кухонные ингредиенты помогут сделать эффективную ловушку и остановить распространение колонии муравьев по участку.
Муравьи
Лучшая ловушка для муравьев / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Из каких двух кухонных ингредиентов сделать ловушку
  • Как правильно обустроить емкость для муравьев
  • Какие еще домашние способы помогают избавиться от насекомых

Избавиться от муравьев в саду можно с помощью домашней ловушки из двух ингредиентов, которые есть на каждой кухне - соды и сахара, сообщает dziennik.pl. Приготовление средства занимает несколько минут, а его стоимость символическая, поэтому перед покупкой дорогих препаратов в магазине стоит попробовать именно этот вариант.

видео дня

Муравьи способны быстро захватить территорию участка и превратиться в серьезную проблему для растений. Они раскапывают клумбы, подгрызают корни и переносят тлю, которая уничтожает листья и бутоны. Если цветы или овощи в саду вянут, а на дорожках появляются маленькие песчаные кучки - это признак нашествия насекомых, и действовать стоит быстро, пока они не поселились в самом доме.

Как приготовить ловушку для муравьев

Для домашней ловушки понадобятся пластиковая бутылка, ножницы или нож, паяльник или другой инструмент для прокалывания отверстий, по 5 чайных ложек соды и сахарной пудры, а также немного воды. Сначала отрезают нижнюю часть бутылки, чтобы получилась невысокая емкость - низкий бортик нужен для того, чтобы муравьи могли легко попасть внутрь.

В емкости проделывают несколько небольших отверстий по нижнему краю, через которые будет распространяться запах приманки. Затем всыпают соду и сахарную пудру, добавляют воду и перемешивают до консистенции жидкой пасты. Готовую ловушку размещают там, где чаще всего появляются муравьи - возле балконных дверей, вдоль садовых дорожек или рядом с муравьиными кучками.

Принцип действия смеси прост: сода нарушает пищеварительные процессы у насекомых и оказывает на них токсическое действие, тогда как сахар привлекает их сладким запахом, словно магнит. Для усиления эффекта немного той же смеси можно вылить непосредственно возле ловушки - так запах распространится быстрее.

Дополнительные домашние способы

Если муравьев в саду особенно много, ловушку из соды и сахара стоит сочетать с другими проверенными методами. Интенсивный запах корицы способен сбивать насекомых с ориентиров на привычных маршрутах.

"Достаточно рассыпать корицу в местах, где насекомые появляются чаще всего, например возле террасы, дверей или на подоконниках", - говорится в материале.

Многие садоводы также рассыпают кофейную гущу вокруг муравейников и на путях передвижения насекомых. Метод не всегда дает впечатляющий результат, но помогает ограничить их активность. Еще один вариант - раствор уксуса с водой в пропорции 1:1, которым опрыскивают дорожки: резкий запах нарушает ориентацию муравьев и затрудняет поиск источников питания.

Смотрите видео о борьбе с муравьями народными методами:

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Об источнике: Dziennik Gazeta Prawna

Dziennik Gazeta Prawna (DGP) - общенациональная ежедневная юридическая и экономическая газета, издаваемая с 2009 года в Варшаве издательством Infor PL. Выходит пять раз в неделю с понедельника по пятницу. С 2016 года главным редактором является Кшиштоф Едлак, сообщает Википедия.

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