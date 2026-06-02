Это средство поможет отпугнуть муравьев от зараженного участка, но оно их не убивает.

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Как избавиться от муравьев в доме / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

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Какое простое домашнее средство поможет прогнать муравьев

Как его рекомендуют использовать

Во многих домах в теплое время года появляются муравьи, однако специалисты отмечают, что избавиться от них можно без агрессивной химии. Все чаще хозяева прибегают к натуральным средствам, и одно из них — обычная корица, которая есть у большинства на кухне.

Блогерша Шантель Мила поделилась простым способом, который помогает отпугивать насекомых. Она смешивает воду с корицей в пульверизаторе и распыляет раствор возле окон и дверей. По ее словам, это создает ароматный барьер, который муравьи пытаются обойти, пишет The Mirror.

Эксперты подтверждают эффективность такого метода. Владелец компании D-termination Pest Control Натан Крюгер отмечает:

"Эта ароматная специя действует как запаховый отпугиватель, отпугивая муравьев, не нанося им непосредственного вреда".

Причина действия корицы — природное соединение циннамальдегид. Оно нарушает способность муравьев ориентироваться по запаховым следам, из-за чего насекомые теряют путь к пище и покидают территорию. Как объясняет издание The Spruce: "Циннамальдегид нарушает эти тропы, затрудняя муравьям ориентацию и координацию. Не имея надежного запахового следа, по которому можно следовать, они дезориентируются, теряют след к пище и, в конечном итоге, покидают эту территорию".

Корицу можно применять и в сухом виде — достаточно посыпать молотый порошок вдоль видимых троп муравьев или на подоконниках. Палочки корицы советуют раскладывать в шкафах, кладовых и других местах, где могут появляться насекомые.

Инфлюенсерша Джорджия также поддерживает этот подход и советует размещать палочки или капли масла корицы возле потенциальных путей проникновения. По ее словам, резкий аромат специи создает естественный барьер, которого муравьи избегают.

Натуральные средства против муравьев / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как изгнать муравьев из дома без химии:

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Об источнике: The Mirror The Mirror — один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основан на точности, динамичности и доступности информации.

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