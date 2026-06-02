Муравьи бесследно исчезнут: достаточно опрыскать двери и окна одним копеечным средством

Вы узнаете:
- Какое простое домашнее средство поможет прогнать муравьев
- Как его рекомендуют использовать
Во многих домах в теплое время года появляются муравьи, однако специалисты отмечают, что избавиться от них можно без агрессивной химии. Все чаще хозяева прибегают к натуральным средствам, и одно из них — обычная корица, которая есть у большинства на кухне.
Блогерша Шантель Мила поделилась простым способом, который помогает отпугивать насекомых. Она смешивает воду с корицей в пульверизаторе и распыляет раствор возле окон и дверей. По ее словам, это создает ароматный барьер, который муравьи пытаются обойти, пишет The Mirror.
Эксперты подтверждают эффективность такого метода. Владелец компании D-termination Pest Control Натан Крюгер отмечает:
"Эта ароматная специя действует как запаховый отпугиватель, отпугивая муравьев, не нанося им непосредственного вреда".
Причина действия корицы — природное соединение циннамальдегид. Оно нарушает способность муравьев ориентироваться по запаховым следам, из-за чего насекомые теряют путь к пище и покидают территорию. Как объясняет издание The Spruce: "Циннамальдегид нарушает эти тропы, затрудняя муравьям ориентацию и координацию. Не имея надежного запахового следа, по которому можно следовать, они дезориентируются, теряют след к пище и, в конечном итоге, покидают эту территорию".
Корицу можно применять и в сухом виде — достаточно посыпать молотый порошок вдоль видимых троп муравьев или на подоконниках. Палочки корицы советуют раскладывать в шкафах, кладовых и других местах, где могут появляться насекомые.
Инфлюенсерша Джорджия также поддерживает этот подход и советует размещать палочки или капли масла корицы возле потенциальных путей проникновения. По ее словам, резкий аромат специи создает естественный барьер, которого муравьи избегают.
Смотрите видео о том, как изгнать муравьев из дома без химии:
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Об источнике: The Mirror
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