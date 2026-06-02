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Муравьи бесследно исчезнут: достаточно опрыскать двери и окна одним копеечным средством

Дарья Пшеничник
2 июня 2026, 21:48обновлено 2 июня, 22:25
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Это средство поможет отпугнуть муравьев от зараженного участка, но оно их не убивает.
муравьи
Как избавиться от муравьев в доме / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

видео дня
  • Какое простое домашнее средство поможет прогнать муравьев
  • Как его рекомендуют использовать

Во многих домах в теплое время года появляются муравьи, однако специалисты отмечают, что избавиться от них можно без агрессивной химии. Все чаще хозяева прибегают к натуральным средствам, и одно из них — обычная корица, которая есть у большинства на кухне.

Блогерша Шантель Мила поделилась простым способом, который помогает отпугивать насекомых. Она смешивает воду с корицей в пульверизаторе и распыляет раствор возле окон и дверей. По ее словам, это создает ароматный барьер, который муравьи пытаются обойти, пишет The Mirror.

Эксперты подтверждают эффективность такого метода. Владелец компании D-termination Pest Control Натан Крюгер отмечает:

"Эта ароматная специя действует как запаховый отпугиватель, отпугивая муравьев, не нанося им непосредственного вреда".

Причина действия корицы — природное соединение циннамальдегид. Оно нарушает способность муравьев ориентироваться по запаховым следам, из-за чего насекомые теряют путь к пище и покидают территорию. Как объясняет издание The Spruce: "Циннамальдегид нарушает эти тропы, затрудняя муравьям ориентацию и координацию. Не имея надежного запахового следа, по которому можно следовать, они дезориентируются, теряют след к пище и, в конечном итоге, покидают эту территорию".

Корицу можно применять и в сухом виде — достаточно посыпать молотый порошок вдоль видимых троп муравьев или на подоконниках. Палочки корицы советуют раскладывать в шкафах, кладовых и других местах, где могут появляться насекомые.

Инфлюенсерша Джорджия также поддерживает этот подход и советует размещать палочки или капли масла корицы возле потенциальных путей проникновения. По ее словам, резкий аромат специи создает естественный барьер, которого муравьи избегают.

Натуральные средства против муравьев
Натуральные средства против муравьев / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как изгнать муравьев из дома без химии:

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Об источнике: The Mirror

The Mirror — один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основан на точности, динамичности и доступности информации.

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